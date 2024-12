Giọng ca Mỹ Mỹ 'thoát mác' vũ công, nói lên tiếng lòng của người trẻ dám phá bỏ mọi giới hạn

SVVN - Mỹ Mỹ chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc ‘HER’ với thông điệp vô cùng mạnh mẽ, tự tin, đánh dấu sự trở lại trong năm nay. Giọng ca 9X khoe vẻ ngoài đầy 'nóng bỏng' cùng giọng hát tốt hơn.

Cái tên Mỹ Mỹ không còn xa lạ với khán giả đặc biệt là các bạn trẻ khi cô nàng có thể “cân” được cả phần trình diễn lẫn giọng hát và thành công với loạt 'hit' đình đám suốt thời gian qua như: Không ai khác ngoài anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill.

Xuất thân là vũ công, Mỹ Mỹ đã rèn luyện vô cùng chăm chỉ từ giọng hát đến vũ đạo, kỹ năng trình diễn để debut làm ca sĩ và gặt hái được rất nhiều thành công, dần trở thành một trong những cái tên được “chọn mặt gửi vàng” trong các đại nhạc hội, các tour diễn cho sinh viên và các chương trình Hoa hậu.

Những ai theo dõi Mỹ Mỹ suốt thời gian qua có thể thấy, cô gái trẻ từng bước hoàn thiện bản thân từ ngoại hình, giọng hát đến vũ đạo để dần trở nên tự tin, chủ động trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và tất cả những điều đó để được Mỹ Mỹ gửi gắm vào sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên HER.

HER tiếp tục là một bài hát sôi động, cá tính và có giai điệu bắt tai, phù hợp với khán giả trẻ. Thông điệp đầy thú vị của bài hát không chỉ thể hiện sự tự tin của Mỹ Mỹ trong âm nhạc lẫn ngoài đời. Bài hát cũng nói lên khao khát của rất nhiều bạn trẻ như Mỹ Mỹ, dám phá bỏ mọi sự áp đặt, giới hạn, hướng đến sự tự do và khác biệt.

Ở lần trở lại này, Mỹ Mỹ hợp tác với 52Hz và RIO cũng là một cặp đôi tạo 'hit' của làng nhạc Việt. Lời bài hát lẫn giai điệu vô cùng mới mẻ, hợp thời với xu hướng nghe nhạc của giới trẻ, nhất là những khán giả gen Z. Bản phối được thực hiện bởi producer Machiot.

Còn Richson giữ vai trò đạo diễn cho MV, trước khi hợp tác với Mỹ Mỹ thì đạo diễn gen Z này từng góp mặt trong một số sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang V-biz như: There's no one at all (Sơn Tùng M-TP), Anh là ngoại lệ của em (Phương Ly), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi)...

HER không phải là bản nhạc tình yêu sôi động, cuồng nhiệt của thiếu nữ mới lớn nữa mà là một bản nhạc khẳng định sự trưởng thành, tự tin của Mỹ Mỹ trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho album của Mỹ Mỹ, sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới và album cũng hứa hẹn sẽ là những ca khúc mới mẻ, cập nhật xu hướng âm nhạc.