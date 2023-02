Giữa 'đại chiến' V-pop, 'Hoàng tử Valentine' Đức Phúc làm nên chuyện này cùng nhóm nhạc quốc tế 911

SVVN - Giữa cuộc 'đại chiến' V-pop dịp Valentine, sản phẩm mới của Đức Phúc và boyband 911 đã xuất sắc chinh phục "top 1 Trending Âm nhạc YouTube" chỉ sau 6 tiếng lên sóng.

Liên tiếp những ngày vừa qua, Đức Phúc khiến khán giả đứng ngồi không yên khi thêm một năm nữa nam ca sĩ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc vào đúng dịp Valentine. Các bản tình ca dịp Valentine dường như đã trở thành một “thương hiệu" riêng của Đức Phúc.

Gọi anh là “Hoàng tử Valentine" của V-pop cũng chẳng ngoa bởi các ca khúc viết về tình yêu do Đức Phúc thể hiện đều dễ dàng chiếm trọn trái tim của khán giả, năng lượng tích cực ngập tràn yêu thương được nam ca sĩ truyền tải vô cùng xuất sắc đã giúp tạo nên những bản ‘hit quốc dân’ như Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên…

Và trở lại mùa Valentine năm nay, không chỉ dừng lại ở MV thông thường, Đức Phúc còn mang đến một dự án vô cùng đặc biệt khi kết hợp với boyband 911 - nhóm nhạc quốc tế từng là cả thanh xuân của biết bao thế hệ 8X, 9X Việt Nam để ra mắt phiên bản chính thức của ca khúc huyền thoại I do.

Có hàng triệu khán giả trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã ghi dấu ấn đậm sâu giai điệu câu hát: "I'll be by your side, 'til the day I die, I'll be waiting 'til I hear you say I do...", có thể các bạn đã nghe ca khúc ấy ở biết bao buổi cầu hôn lãng mạn hay các lễ cưới đầy xúc động… nhưng có một sự thực mà nhiều người chưa biết đó là I do chưa được 911 phát hành single chính thức dù đã ra mắt được 14 năm.

Ở lần hợp tác quốc tế này, boyband 911 và Đức Phúc đã thu âm ca khúc này với phiên bản đầy mới mẻ, hiện đại, hợp thời hơn. Xuyên suốt MV là hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của các cặp đôi ở nhiều độ tuổi, thế hệ khác nhau. Đó là những khoảnh khắc từ lúc họ quen nhau, yêu nhau, cùng nhau làm mọi việc cho đến ngày những người đàn ông quỳ xuống gửi lời cầu hôn đến người quan trọng nhất cuộc đời mình và đám cưới trong mơ đã diễn ra. Cùng với đó là một điệu nhảy thật đẹp mà tất cả các cặp đôi trong MV thực hiện trên nền nhạc ca khúc này, niềm hạnh phúc bao trùm trong từng thước phim.

Giọng hát ngọt ngào của Đức Phúc hài hoà tuyệt đối với 3 thành viên boyband 911 là Lee Brennan, Jimmy Constables và Spike Dawbarn đã giúp I do như được khoác lên một lớp áo mới, ấm áp hơn, trẻ trung hơn. Nhiều khán giả sau khi nghe ca khúc còn không giấu được sự ngỡ ngàng khi ca khúc được thể hiện song ngữ nhưng các phân đoạn tiếng Việt - tiếng Anh xen kẽ lại được chuyển ngữ vô cùng uyển chuyển. Xem MV khiến nhiều khán giả thế hệ 8x - 9x đời đầu như đang được xem những thước phim đưa họ quay về thời thanh xuân đã qua.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Đức Phúc trong ca khúc này, các thành viên 911 cho biết: “Ngay từ lần đầu tiên tới Việt Nam, chúng tôi đã thật sự ấn tượng bởi tình yêu của các fan âm nhạc với ca khúc I do. Khi nhận được lời mời hợp tác với Đức Phúc thực hiện lại bài hát này, chúng tôi vô cùng hào hứng và mong đợi một sự bùng nổ lớn bởi Đức Phúc là một ca sĩ trẻ đầy tiềm năng và có giọng hát tuyệt vời. Một điểm đặc biệt ấn tượng nữa với chúng tôi đó là sự chuyên nghiệp của ê kíp sản xuất Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn một tháng, gần 100 người đã dồn hết tốc lực để cùng 911 và Đức Phúc mang đến một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ còn nhiều dự án âm nhạc thú vị khác tại Việt Nam”.

Với lần hợp tác quốc tế đầu tiên cùng nhóm nhạc huyền thoại của thế giới, đây có thể coi là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc. Không chỉ phát huy được thế mạnh với chuỗi ca khúc ‘hit’ được ra mắt vào dịp Valentine, mà đây còn là cơ hội, vừa là thử thách và niềm cảm hứng giúp Đức Phúc làm được nhiều điều thú vị hơn nữa trên hành trình theo đuổi đam mê ca hát của mình.

Nói về cơ hội có 1-0-2 này, Đức Phúc cho biết: “Phúc cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc huyền thoại quốc tế 911 trong dự án âm nhạc cho mùa Valentine năm nay. Phúc coi đây là một cơ hội lớn dành cho mình để có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và đặc biệt là có thể đem âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Hy vọng quý vị khán giả sẽ yêu thích MV này".