GS. TSKH Đỗ Đức Thái: Phổ điểm Toán cho thấy chuyển biến tích cực trong đổi mới dạy học

SVO - Theo GS. TSKH Đỗ Đức Thái, phổ điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phản ánh rõ những chuyển biến tích cực trong dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đề thi không chỉ đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp mà còn bảo đảm phân hóa để phục vụ tuyển sinh đại học.

Từ góc độ một chuyên gia đánh giá giáo dục môn Toán, GS. TSKH Đỗ Đức Thái - Giảng viên cao cấp, trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận định, đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 có mức độ tương đương năm 2025, tiếp tục giữ vững cấu trúc và định hướng đã được Bộ GD – ĐT công bố từ đề minh họa đến đề thi chính thức.

Theo ông, điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc đề thi dễ hay khó hơn, mà ở những tín hiệu tích cực được phản ánh qua phổ điểm.

GS. TSKH Đỗ Đức Thái - Giảng viên cao cấp, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

"Năm 2025 có tới 56% thí sinh đạt điểm dưới trung bình, trong khi năm nay con số này giảm còn 38%. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy giáo viên, học sinh, các nhà trường và các Sở GD - ĐT đã có nhiều nỗ lực thay đổi cách dạy, cách học và cách đánh giá môn Toán theo đúng tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", GS. TSKH Đỗ Đức Thái phân tích.

Theo chuyên gia, kết quả này cho thấy, giáo dục Toán học ở cấp THPT đang đi đúng hướng, từng bước đạt được mục tiêu phát triển năng lực người học mà chương trình giáo dục mới đặt ra.

Không chỉ tỷ lệ điểm dưới trung bình giảm, số lượng bài thi đạt điểm Khá, Giỏi và điểm 10 cũng tăng lên so với năm trước. Theo GS. TSKH Đỗ Đức Thái, đây là hệ quả của cả quá trình đổi mới dạy và học trong suốt năm học, chứ không phải do đề thi được thiết kế dễ hơn.

Đánh giá về phổ điểm môn Toán năm nay, ông cho rằng đề thi đã hoàn thành đồng thời ba mục tiêu quan trọng.

Trước hết, đề thi cung cấp cơ sở tin cậy để đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12.

Bên cạnh đó, với khoảng 11% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, đề thi đã đáp ứng tốt yêu cầu phân hóa, tạo nguồn dữ liệu đủ tin cậy để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh.

"Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học lựa chọn được những thí sinh có năng lực, góp phần bảo đảm công bằng trong tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", GS Đỗ Đức Thái nói.

Ở góc độ khác, phổ điểm cũng phản ánh thực chất chất lượng giáo dục Toán học hiện nay. Việc vẫn còn 38% thí sinh có điểm dưới 5 cho thấy, ngành giáo dục còn nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng dạy học, giảm dần tỷ lệ học sinh chưa đạt yêu cầu trong những năm tới.

Theo GS. TSKH Đỗ Đức Thái, đề thi được xây dựng trên nền tảng kiến thức cốt lõi của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, học sinh chỉ cần học tốt trên lớp, nắm chắc kiến thức trong chương trình và sách giáo khoa là có thể đạt kết quả khá trong kỳ thi.

Từ kết quả phổ điểm năm nay, ông cũng gửi thông điệp tới học sinh và phụ huynh rằng, không nên quá lo lắng hay chạy đua học thêm ở nhiều nơi.

"Học sinh cần học tốt trên lớp, chủ động tự học ở nhà. Thời gian còn lại nên dành cho thể thao, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Đây đều là những năng lực cần thiết để các em phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt cho chặng đường học tập, làm việc sau này", GS. TSKH Đỗ Đức Thái chia sẻ.