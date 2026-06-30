Nữ sinh giành học bổng thạc sĩ tại Đức: Du học không chỉ có màu hồng, thư viện châu Âu cổ kính, hay giảng đường lãng mạn

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đặng Thanh Lam làm việc tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại TP. HCM (viết tắt là OUCRU-HCM). Trong hơn hai năm làm việc, cô tiếp xúc nhiều với các nhà khoa học và chuyên gia trong ngành. Từ đây, Lam nhận thấy, cá nhân muốn theo đuổi con đường nghiên cứu lâu dài thì việc tiếp tục học tập để nâng cao trình độ là điều cần thiết. Nữ sinh ấp ủ kế hoạch du học, nhằm củng cố kiến thức và phát triển năng lực nghiên cứu.

Đặng Thanh Lam giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ, ngành Khoa học Sinh học tại Đức.

Những thành tích ấn tượng mà Lam đạt được: - Học bổng Khuyến khích học tập của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. HCM) năm 2022. - Giải thưởng OUCRU Public Engagement SEED Awards năm 2023, với dự án: “Mạng lưới liên tỉnh - Kết nối nhà hoạch định chính sách địa phương trong phòng chống kháng kháng sinh trong nông nghiệp”. - Tham gia nghiên cứu nhiều đề tài như: "Ứng dụng (GTG)5-PCR, MALDI-TOF MS và thử nghiệm độ nhạy kháng sinh trong phân biệt các chủng Escherichia coli tương đồng cao"; "Tổng quan tài liệu về các yếu tố xâm nhập đường ruột và xây dựng multiplex PCR để sàng lọc các yếu tố xâm nhập của E.Coli"… - Tham gia báo cáo tại một số hội nghị khoa học như: Hội nghị Sinh học Quốc tế Rencontres de Quy Nhon lần thứ 6, năm 2023, với báo cáo "Kháng kháng sinh của Helicobacter pylori phân lập từ bệnh nhân viêm dạ dày"; Hội nghị Sinh học Quốc tế Rencontres de Quy Nhơn lần thứ 5 năm 2022, với báo cáo: "Ứng dụng (GTG)5-PCR và MALDI-TOF MS trong phân biệt các chủng vi khuẩn tương đồng cao"…

Năm 2024, chương trình học bổng DAAD công bố, Lam chủ động nộp hồ sơ. Đến tháng 4/2025, Lam vui mừng khi nhận thông báo trúng tuyển học bổng. Với suất học bổng toàn phần này, Lam lựa chọn theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học Sinh học tại ĐH Würzburg (Đức), với hai chuyên ngành là Sinh học truyền nhiễm (Infection Biology) và Virus học phân tử (Molecular Virology).

Đặng Thanh Lam trong quá trình làm việc tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại TP. HCM (OUCRU-HCM).

Thanh Lam chia sẻ: “Nghiên cứu sinh học truyền nhiễm vốn là một trong những ngành phát triển tại ĐH Würzburg (Đức). Mình yêu thích lĩnh vực này từ bậc đại học đến khi đi làm. Có lẽ, việc học tập bị gián đoạn vào thời đại dịch COVID-19 thôi thúc mình tìm hiểu về nó. Cũng như, mình mong muốn hiểu thêm cách thức mà các nhà khoa học “giải mã” các “con tướng” này và tìm ra biện pháp ngăn chặn, thậm chí là dự đoán và cảnh báo đại dịch cho toàn nhân loại”.

Với học bổng DAAD, nữ sinh được hỗ trợ phí học tập hằng năm, sinh hoạt phí hằng tháng, khóa học tiếng Đức, bảo hiểm y tế, vé máy bay khứ hồi cùng nhiều quyền lợi khác như trợ cấp tiền nhà, chi phí hành chính và mạng lưới hỗ trợ dành cho học viên quốc tế.

Khi sang Đức du học, ban đầu, Lam gặp khó khăn để bắp kịp nhịp độ với môi trường học tập. Bởi chương trình ở Đức có hàm lượng kiến thức cao và yêu cầu khả năng tự học. "Một bài học trên lớp cần được đi kèm hàng giờ đọc tài liệu, tự ôn tập ở nhà. Trong khi các bạn bản xứ đã được rèn luyện kỹ năng và đam mê việc đọc từ nhỏ thì với mình việc đọc khá là khó khăn và liên tục bị xao nhãng", Lam cho biết.

Bên cạnh đó, tiếng Đức cũng là một rào cản. Tuy học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh và đã học tiếng Đức cơ bản tại Việt Nam, Lam đã khá 'sốc' khi không hiểu được nhiều trong lúc giao tiếp. Lý do, ở một số vùng, cụ thể như Bavaria, người Đức sử dụng phương ngữ trong giao tiếp hằng ngày, điều đó rất khác với những gì mà Lam được học trong sách vở.

Thanh Lam hiện đang học tập tại trường ĐH Würzburg (Đức).

Về chương trình học, năm thứ nhất, Lam sẽ học các môn lý thuyết chuyên ngành. Đến năm thứ hai, cô cần hoàn thành ba đợt thực tập và một kỳ khóa luận. Không chỉ dừng lại ở kiến thức sinh học, chương trình học còn đòi hỏi nền tảng vững chắc về vật lý, hóa học, toán học và tin học. Vì vậy, Lam dành nhiều thời gian để củng cố lại kiến thức nền, bắt nhịp và tiếp cận bài học hiệu quả hơn.

Hiện tại, Lam đang theo học học kỳ thứ hai tại Đức. Theo nữ sinh, môi trường học tập mới đã mang lại nhiều thay đổi tích cực. Các giáo sư tại đây rất cởi mở, tận tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp Lam dần vượt qua cảm giác tự ti và e dè ban đầu. Thời gian rảnh, Lam thường tìm hiểu về các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Đức để cập nhật công nghệ mới, theo dõi hướng nghiên cứu đang được đầu tư mạnh. Việc này giúp cô hiểu được xu hướng và nhu cầu trong ngành.

Sau một khoảng thời gian du học tại Đức, Thanh Lam nhận thấy rằng, khi lựa chọn con đường du học, các bạn phải xác định rõ mục tiêu và phải kiên trì. “Mình nghĩ, du học sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa và khi bắt đầu hành trình này sẽ không ai nói trước được bạn sẽ thay đổi như thế nào. Việc vạch ra giới hạn là cách mình giữ bản thân không bị lạc lối giữa quá nhiều lựa chọn. Du học không chỉ có màu hồng, thư viện châu Âu cổ kính, hay giảng đường lãng mạn như trên Pinterest... Với mình, hành trình du học còn là những buổi sáng mùa Đông lạnh lẽo phải vượt qua bão tuyết, cảm giác nhớ nhà, cảm giác mình không đủ giỏi, tự chăm sóc bản thân và sự kỷ luật", Lam bày tỏ.