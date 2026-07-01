Thủ khoa khối B00 toàn quốc Huỳnh Diễm My muốn trở thành bác sĩ, cống hiến cho xã hội

SVO - Huỳnh Diễm My (lớp 12A1, THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk) đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00, với ba điểm 10 tuyệt đối ở các môn Toán, Hóa học và Sinh học. Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, Diễm My cho biết, để chạm đến thành tích ấn tượng này, cô đã duy trì một chiến lược học tập bền bỉ và luôn kiên định với ước mơ trở thành bác sĩ.

Chia sẻ về cảm xúc khi biết điểm, Diễm My cho biết, cô cực kỳ bất ngờ dù trước đó đã phần nào đoán được kết quả qua việc đối chiếu đáp án. Nữ sinh tự mình tra cứu điểm thi tại nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy ba điểm 10 hiện lên màn hình, My vỡ òa trong hạnh phúc.

“Trong lúc làm bài thi, mình thấy rất tự tin, nhưng khi làm xong và kiểm tra lại thì có phần hơi lo lắng. Cuối cùng, sau khi nhận kết quả thì mình thực sự vỡ òa”, Diễm My kể .

Ngay lập tức, nữ sinh đã gọi điện báo tin vui cho bố mẹ. Nhận được cuộc gọi, bố mẹ My đã gác lại toàn bộ công việc, tức tốc trở về nhà để chung vui cùng con gái. Thầy cô và bạn bè cũng liên tục gọi điện, nhắn tin chúc mừng thành tích xuất sắc của My.

Định hướng theo đuổi khối B từ những năm học THCS, Diễm My luôn kiên định tập trung cho ba môn Toán, Hóa học và Sinh học. Nữ sinh chưa bao giờ cảm thấy nản lòng vì đây là ước mơ ấp ủ từ lâu, đồng thời xung quanh luôn có bố mẹ và bạn bè đồng hành, hỗ trợ.

Huỳnh Diễm My (lớp 12A1, THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk) là thủ khoa toàn quốc khối B00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khi được hỏi về “vũ khí bí mật”, Diễm My khẳng định, cô không có bí quyết nào quá đặc biệt. Nữ sinh chủ động học hỏi từ thầy cô trên trường, kết hợp học trực tuyến và tự mày mò, tìm kiếm thêm sách nâng cao cùng học liệu từ bên ngoài. Dù tập trung cho khối B, My luôn cố gắng không học lệch và duy trì tâm lý vui vẻ, thoải mái trong suốt quá trình ôn luyện.

Việc được học tại lớp chọn của trường cũng mang lại lợi thế lớn. Môi trường bao quanh là những người bạn giỏi, không ngừng nỗ lực phấn đấu đã trở thành động lực thôi thúc My cố gắng hơn mỗi ngày để đạt được mục tiêu.

Trước khi trở thành thủ khoa toàn quốc, Diễm My từng giành Huy chương Đồng môn Hóa học tại kỳ thi Olympic cấp Tỉnh (năm lớp 10 và lớp 11). Bước sang năm lớp 12, với mong muốn mở rộng giới hạn của bản thân, My quyết định thử sức với môn Sinh học và xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh ở bộ môn này.

Để tránh tình trạng kiệt sức, nữ thủ khoa chọn cách cân bằng thời gian khá giản dị. “Sau một khoảng thời gian học tập mệt mỏi, mình thường giải trí bằng cách xem YouTube. Do nhà ở Đắk Lắk có vườn nên mình rất thích đi dạo trong vườn và trò chuyện với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Khi tinh thần đã tỉnh táo và thoải mái, mình mới quay trở lại bàn học tiếp”, Diễm My chia sẻ .

Với tổng điểm 30 tuyệt đối, Diễm My đặt nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Đại học Y Dược TP. HCM . Đây là cột mốc đầu tiên để nữ sinh hiện thực hóa ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của mình.