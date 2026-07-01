Thủ khoa toàn quốc Đặng Quỳnh Trang tự nhận 'sợ học nhiều', bí quyết giật điểm 10 Toán - Hóa đến từ việc học online

SVO - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bạn Đặng Quỳnh Trang (lớp chuyên Hóa, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc với tổng 38,50/40 điểm. Đằng sau 2 điểm 10 tuyệt đối là chiến lược tự học linh hoạt và ý chí sắt đá của cô gái mồ côi cha, quyết thay đổi tương lai bằng con đường tri thức.

Chia sẻ với phóng viên Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Quỳnh Trang cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ trước danh hiệu thủ khoa toàn quốc. Với tổ hợp xét tuyển, bạn đạt Toán 10.0; Ngữ văn 8.75; Vật lý 9.75 và Hóa học 10.0. Mức điểm các môn tự nhiên nằm trong tính toán, riêng điểm Ngữ văn vượt xa kỳ vọng ban đầu là 6-7 điểm.

Đằng sau bảng điểm gần như tuyệt đối là một hành trình rèn luyện bản lĩnh từ nghịch cảnh. Quỳnh Trang mất cha từ năm 2 tuổi. Suốt mười mấy năm qua, mẹ của Trang - cô Phạm Thị Ngọc Huyền (điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) trở thành trụ cột duy nhất gánh vác kinh tế, nuôi hai con ăn học.

Có những giai đoạn khó khăn khi cô Huyền phải vừa đi làm vừa học nâng cao chuyên môn. Cả ba mẹ con cùng đi học, mọi chi tiêu dồn lên vai người mẹ.

Bạn Đặng Quỳnh Trang (lớp chuyên Hóa, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với tổng 38,50/40 điểm.

Sớm hiểu sự nhọc nhằn của mẹ, Quỳnh Trang cho biết: "Mình chưa bao giờ tự ti hay lấy hoàn cảnh làm lý do để lơ là việc học". Sự thiếu thốn không làm cô gái nhỏ yếu đuối, ngược lại rèn cho em tính tự lập và niềm tin mãnh liệt: Tri thức là con đường vững chắc nhất để thay đổi tương lai. Do đó, mẹ cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến định hướng cuộc sống của mình.

"Vũ khí" tự học online và bài toán vượt qua điểm yếu ghi nhớ



Sở hữu bề dày thành tích xuất sắc với Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 10, lớp 12 và giải Nhì năm lớp 11, nhưng hành trình chinh phục kỳ thi THPT của Trang không trải hoa hồng.

Nữ sinh thẳng thắn nhìn nhận, bản thân từng tham gia một vài kỳ thi Đánh giá năng lực trước đó nhưng điểm số không như ý. Sự cố này tạo ra áp lực tâm lý lớn, nhưng đồng thời trở thành đòn bẩy buộc em phải thay đổi chiến lược, học tập kỷ luật và chăm chỉ hơn gấp nhiều lần.

Dù học chuyên Hóa và coi tổ hợp Toán - Lý - Hóa là đam mê, Trang thừa nhận cả 3 môn này đều có độ khó chuyên sâu. Em thường xuyên gặp áp lực tâm lý do khả năng ghi nhớ lý thuyết không tốt và khó khăn trong việc rèn luyện tư duy logic đối với môn Toán.

Để khắc phục, chiến lược cốt lõi của nữ sinh là: Nhận diện lỗi sai và trực tiếp sửa lỗi.

Bên cạnh việc học trực tiếp môn Hóa trên trường, "vũ khí bí mật" giúp Trang bứt phá là tận dụng mạng Internet. Nữ sinh đăng ký các khóa học online, thu thập đề thi thử của các trường, Sở GD&ĐT để tự luyện và học qua các video chữa đề miễn phí từ giáo viên trên mạng.

Quản trị thời gian: Học ít để giảm tải áp lực

Trái với hình dung về việc ôn thi "ngủ ngày cày đêm", tân thủ khoa toàn quốc áp dụng chiến thuật quản trị thời gian linh hoạt. Trang cho biết nếu học quá nhiều sẽ dễ rơi vào trạng thái chán nản. Do đó, bạn chủ động dành quỹ thời gian cho việc giải trí, trò chuyện cùng bạn bè. Dù rất thích vẽ, nhưng khi ôn thi cao điểm, em chọn cách xem tivi để giải tỏa căng thẳng nhanh chóng.

Về môi trường xung quanh, Trang may mắn khi gia đình không đặt nặng áp lực thành tích. Trên lớp, thầy cô luôn khích lệ, còn bản thân giữ tâm thế thoải mái "không nghĩ mình đạt được nên không áp lực". Văn hóa học nhóm, chữa lỗi chéo cùng bạn bè trên lớp cũng giúp Trang củng cố kiến thức vững chắc.

Với thành tích xuất sắc, tân thủ khoa dự định đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (khối Sư phạm Toán, Lý, Hóa), tiếp tục nối dài đam mê với bục giảng.

Ảnh: NVCC