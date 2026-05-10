Hà Anh Tuấn thăng hoa giữa 2 vạn khán giả 'Sao nhập ngũ'

SVO - Tối 9/5, đại nhạc hội 'Sao nhập ngũ 2026' đã biến trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) thành một chảo lửa với sự góp mặt của gần 20.000 khán giả. Giữa không gian âm nhạc được đầu tư hoành tráng nhằm tôn vinh lý tưởng thanh xuân và tình yêu Tổ quốc, sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn ở chương cuối mang tên 'Đối thoại tuổi đôi mươi' đã trở thành điểm nhấn rực rỡ. Với giọng ca hào sảng và hàng loạt tiết mục kết hợp cùng lực lượng quân đội, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã dẫn dắt hàng vạn trái tim đi từ những hoài niệm lãng mạn sâu lắng đến niềm tự hào dân tộc trào dâng.