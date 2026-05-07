Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 Vietnam Airlines tìm kiếm 'Đại sứ bầu trời' tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2

SVO - Mang thông điệp tìm kiếm những 'Đại sứ bầu trời' mới cho năm 2026, Vietnam Airlines sẽ tham gia 'Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2' do Báo Tiền Phong tổ chức tại gian hàng số 46. Đây sẽ là điểm dừng chân dành cho những bạn trẻ yêu thích môi trường hàng không hiện đại, năng động và mong muốn theo đuổi nghề tiếp viên hàng không.

Vietnam Airlines mang cơ hội nghề nghiệp ngành hàng không đến học sinh, sinh viên

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đồng thời là hãng hàng không quốc tế mang hình ảnh năng động, hiện đại và đậm dấu ấn văn hóa Việt. Với biểu tượng hoa sen trên nền xanh thiên thanh, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện những chuyến bay kết nối trong và ngoài nước mà còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp quốc gia vững mạnh trong lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines tập trung xây dựng dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng văn hóa bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách và khẳng định dấu ấn riêng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Vietnam Airlines hướng tới xây dựng đội ngũ tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, hiện đại và mang đậm bản sắc Việt.

Thông qua chương trình tuyển dụng “Đại sứ bầu trời năm 2026”, Vietnam Airlines mong muốn tìm kiếm những ứng viên không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng dịch vụ mà còn hiểu rằng tiếp viên hàng không là người đại diện cho hình ảnh, chất lượng dịch vụ, liên tục tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho hành khách.

Theo đại diện Vietnam Airlines, tiếp viên hàng không không đơn thuần là một nghề nghiệp, mà còn là những “đại sứ thương hiệu”, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam trên mỗi hành trình bay quốc tế.

Nhiều cơ hội dành cho ứng viên trẻ

Theo tiêu chí tuyển dụng được công bố, ứng viên nữ từ 18 đến 30 tuổi, cao từ 1m60 đến 1m75; ứng viên nam từ 18 đến 32 tuổi, cao từ 1m70 đến 1m82. Tầm với sải tay khi kiễng chân tối thiểu 212 cm.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có ngoại hình cân đối theo chỉ số BMI, kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, sức khỏe phù hợp với nghề tiếp viên hàng không và lý lịch rõ ràng. Điều kiện học vấn từ tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học.

Đội ngũ tiếp viên phi công của Vietnam Airlines được đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có một trong các chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, TOEFL iBT hoặc IELTS theo mức điểm quy định của hãng: TOEIC Official Certificate (listening & reading) từ 550 điểm; TOEIC Official Certificate (speaking & writing) từ 240 điểm; TOEFL ibt từ 61 điểm (chưa tiếp nhận TOEFL ibt thi tại nhà); IELTS từ 5.0 điểm. Vietnam Airlines cũng ưu tiên các ứng viên có thêm ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Đáng chú ý, các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh vẫn có thể tham gia thi tuyển và bổ sung chứng chỉ trong thời gian tối đa 3 tháng kể từ ngày nhận thông báo kết quả tuyển dụng.

Gian hàng số 46 mang cơ hội khám phá nghề tiếp viên hàng không

Tại “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2”, gian hàng số 46 của Vietnam Airlines hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên quan tâm tới lĩnh vực hàng không và môi trường làm việc quốc tế.

Tại đây, các bạn học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu về tiêu chí tuyển dụng, môi trường làm việc cũng như hành trình trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines phục vụ hành khách trên các chuyến bay.

Đặc biệt, Vietnam Airlines dự kiến tổ chức hoạt động trải nghiệm “thử làm tiếp viên hàng không” ngay tại gian hàng. Các bạn học sinh sẽ được mặc áo dài, trang điểm, làm tóc theo phong cách tiếp viên của hãng để trực tiếp hóa thân thành những “đại sứ bầu trời”. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm thực tế và giúp học sinh hình dung rõ hơn về môi trường làm việc trong ngành hàng không.

Theo thông tin từ hãng, các tiếp viên khi gia nhập Vietnam Airlines sẽ được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp; có cơ hội trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, đồng thời được hưởng các chế độ như thu nhập cạnh tranh, phụ cấp đặc thù và chính sách ưu đãi vé máy bay dành cho cán bộ nhân viên cùng người thân.