Sức trẻ bùng nổ tại Hội thao Sinh viên ĐHQG TP. HCM 2026

SVO - Sáng 9/5, tại Quảng trường cột mốc Quần đảo Hoàng Sa, Ký túc xá Khu B ĐHQG-HCM, Hội thao Sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM 2026 chính thức khai mạc với quy mô hơn 1500 vận động viên đến từ 8 trường thành viên. Sau lễ khai mạc là những trận thi đấu nam - nữ vô cùng kịch tính và sôi động ở 2 bộ môn kéo co và chạy việt dã.

Vinh dự được thực hiện nghi thức rước cờ, bạn Nguyễn Thanh Tú, sinh viên năm 1, khoa Du lịch, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, bày tỏ: “Mình cảm thấy không khí tại lễ khai mạc vừa trang trọng, vừa sôi động. Các bạn sinh viên đều mang đầy năng lượng đến từ các trường thành viên ĐHQG-HCM. Được cơ hội thực hiện nghi thức rước cờ, mình cảm thấy vô cùng may mắn. Mình nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội và trải nghiệm sẽ luôn trân trọng, không thể quên được”.

TS Lưu Trung Thuỷ (người cầm cờ) - Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM được Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Nguyễn Minh Tâm trao cờ truyền thống.

Sau lễ khai mạc, vòng loại bộ môn kéo co diễn ra đầy kịch tính với sự tham gia của 7 đội nam và 7 đội nữ. Ở nội dung nam, các đội đến từ các trường thành viên như Khoa học Tự nhiên, Kinh tế - Luật, An Giang, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Quốc tế và Bách khoa. Nội dung nữ là cuộc so tài giữa các đội: Quốc tế, An Giang, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Bách khoa và Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chung cuộc, chiến thắng lần lượt thuộc về Trường Đại học An Giang (bảng nữ) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (bảng nam).

Song song đó, phần thi chạy việt dã nam-nữ khởi động với sự tham gia của 439 vận động viên. Nam, nữ hoàn thành. Kết thúc phần thi, nữ sinh Huỳnh Phúc (Trường Đại học An Giang) với cự ly 1500m và nam sinh Nguyễn Bá Trường (Trường Đại học Kinh tế - Luật) với cự ly 3000m, xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất.

﻿ Chung kết nội dung kéo co nữ giữa đội An Giang và Bách khoa kết thúc với tỷ số 2:1.

Chung kết nội dung kéo co nam giữa đội Kinh tế - Luật và Bách khoa kết thúc với tỷ số 2:1.

Bạn Huỳnh Phúc, sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang vui mừng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham dự hội thao nên ban đầu mình khá lo lắng. Đoàn mình di chuyển lên tới đây lúc 5 giờ hơn nhưng mình thấy không khí ở đây đã rất sôi nổi. Nhờ sự động viên của các bạn mà mình tự tin hơn, cố gắng về tới đích sớm nhất”.

Đại diện đội kéo co nam, bạn Nguyễn Thế Lê Hoàng, sinh viên năm 3, ngành Quản lý công, trường ĐH Kinh tế - Luật, chia sẻ: “Mình thấy tất cả người tham gia đều rất năng động, nhiệt huyết. Các đội đều rất quyết tâm. Dù chỉ mới tập luyện 5 ngày nhưng đội mình đều tập trung để có thể đạt được chức vô địch ngày hôm nay nên mình rất vui và tự hào”.

Năm nay, hội thao sẽ diễn ra trong 5 tháng với 12 môn thi đấu, hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, kết nối các bạn sinh viên, các đơn vị trong toàn hệ thống, qua đó thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe để học tập và rèn luyện.