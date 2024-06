Hà Nội: Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

SVVN - Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo cùng thành viên Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã làm việc với TP. Hà Nội về công tác chuẩn bị kỳ thi.

Tại đây, Đoàn công tác số 1 đã đến kiểm tra tại điểm thi trường THCS Chu Văn An (Q. Tây Hồ), trường THPT Trần Phú (Q. Hoàn Kiếm), địa điểm in sao, điểm chấm thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi TP. Hà Nội.

Số thí sinh của Hà Nội chiếm 10% cả nước

Thông tin tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD - ĐT TP. Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Năm nay, toàn thành phố có 108.573 thí sinh đăng ký dự thi tại 196 điểm thi, thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Trong đó, có 94.935 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục THPT và 13.638 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên.

Sở GD - ĐT TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng trường THPT, phòng GD - ĐT các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phổ biến, tập huấn, quán triệt về Quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Xây dựng phương án tổ chức điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm nay, TP. Hà Nội đã điều động 15.115 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi cùng gần 600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Sở GD - ĐT thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi ở các khâu của Kỳ thi, thành lập các điểm thi, các đoàn/tổ thanh tra, giám sát Kỳ thi. Đồng thời, Sở GD - ĐT cũng chuẩn bị các phương án bố trí cơ sở vật chất cho công tác in sao đề thi, làm phách, chấm thi đảm bảo đúng Quy chế thi, thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi, địa điểm chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, làm phách bài thi tự luận, địa điểm in sao đề thi đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế thi.

Trong thời gian chuẩn bị, diễn ra kỳ thi, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, mưa bão, cấp điện, ... để triển khai tổ chức kỳ thi tại địa phương phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và tất cả những người tham gia tổ chức thi. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và các phương án đảm bảo tổ chức kỳ thi tại các quận, huyện, thị xã và các Điểm thi trên địa bàn thành phố theo đúng quy định, Quy chế của kỳ thi.

Là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn, phức tạp, TP. Hà Nội kiến nghị với Bộ GD - ĐT quy định về thời gian tổ chức Kỳ thi ngay trong khung kế hoạch thời gian của năm học, công bố từ đầu năm học giúp cho các địa phương được chủ động trong xây dựng kế hoạch năm học, nhất là kế hoạch các kỳ thi, tuyển sinh của địa phương. Đồng thời, quy định rõ hơn về danh mục máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi tránh gây khó khăn cho cán bộ coi thi khi kiểm soát vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, dễ tạo cho thí sinh có sự lợi dụng sử dụng công nghệ cao trong việc gian lận thi.

Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội cho biết: Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Công an TP. Hà Nội đã triển khai, xây dựng kế hoạch từ rất sớm; chủ động các phương án rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phân công lực lượng chủ chốt ở các điểm thi, các khâu của Kỳ thi. Công an TP. Hà Nội cũng đã triển khai tập huấn các nội dung về phát hiện thiết bị gian lận thi cử đối với nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi.