Hà Trí và Bảo Trang là tân King & Queen Trường THCS Giảng Võ 2026

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ về một “mùa xuân gần gũi, bình dị” dưới mái trường. Cô mong muốn sân chơi này sẽ giúp các em lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp và “tỏa sáng theo cách của học sinh Giảng Võ”.
Phát biểu khai mạc, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ về một “mùa xuân gần gũi, bình dị” dưới mái trường. Cô mong muốn sân chơi này sẽ giúp các em lưu giữ những ký ức thanh xuân tươi đẹp và “tỏa sáng theo cách của học sinh Giảng Võ”.