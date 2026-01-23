Hai MC trẻ lần đầu dẫn trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV bằng tiếng Anh trên Vietnam Today là ai?

SVO - Đại hội Đảng XIV sẽ bế mạc hôm nay, 23/1, nhưng với Huyền Trần và Minh Đức - hai MC trẻ vinh dự được dẫn chương trình đặc biệt lễ khai mạc Đại hội bằng tiếng Anh ngày 20.1 trên kênh Vietnam Today, đây sẽ là một dấu ấn không thể nào quên. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi cùng Huyền Trần và Minh Đức.

Các bạn có biết lý do chính được lựa chọn dẫn trực tiếp chương trình đặc biệt lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV trên kênh Vietnam Today?

Huyền Trần: Thực sự thì đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn vì đã được tin tưởng giao nhiệm vụ này. Tôi nghĩ một lý do chính đó là lãnh đạo cũng đang tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được đóng góp một cách chủ động và sâu hơn. Mặc dù mới gắn bó với Ban Truyền hình đối ngoại được hơn ba năm, tôi nghĩ mình cũng đã phần nào xây dựng được lòng tin với lãnh đạo, đồng nghiệp, người theo dõi kênh truyền hình Vietnam Today với tinh thần trách nhiệm, thái độ chuyên nghiệp khi dẫn không chỉ bản tin mà còn các chương trình chính luận đối ngoại khác.

Được góp một phần nhỏ trong nhiệm vụ đó là một vinh dự rất lớn, đặc biệt trong một sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước.

Huyền Trần, Minh Đức, các khách mời cùng ê-kíp Ban Truyền hình Đối ngoại trong chương trình bình luận trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV bằng tiếng Anh trên kênh Vietnam Today.

Minh Đức: Khi được giao nhiệm vụ bình luận trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV bằng tiếng Anh trên kênh Vietnam Today, tôi và ê-kíp đều ý thức rất rõ tầm quan trọng đặc biệt của lần lên sóng này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình bình luận bằng tiếng Anh về một sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Như lời khách mời của chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Đại hội Đảng XIV chính là một “Cuộc hẹn với số phận” (A date with destiny).

Điều đó đồng nghĩa với cách chúng ta truyền tải thông điệp tới khán giả quốc tế có ý nghĩa rất lớn, trong đó vai trò của người dẫn chương trình cũng hết sức quan trọng. Tôi may mắn khi trước đó đã có kinh nghiệm bình luận trực tiếp về sự kiện lễ mở ký Công ước về Tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), cùng với hơn 7 năm làm MC tiếng Anh, qua đó tạo được sự tin tưởng nhất định từ lãnh đạo và khán giả để đảm nhận nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, thành công của chương trình không thể không kể đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sát sao từ lãnh đạo, biên tập viên và toàn bộ ê-kíp kỹ thuật đã rất sát sao phần nội dung, thể hiện. Đặc biệt, hai khách mời là Đại sứ Bùi Thế Giang và Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh với bề dày chuyên môn và kinh nghiệm ngoại giao đã mang lại những phân tích sâu sắc, giúp tôi và bạn dẫn Huyền Trần hoàn toàn tự tin khi dẫn dắt buổi bình luận trực tiếp.

Một dấu mốc đáng nhớ trong lần đầu dẫn trực tiếp sự kiện chính trị trọng đại bằng tiếng Anh trên Vietnam Today của MC Huyền Trần và MC Minh Đức.

Trước chương trình, các bạn có chịu áp lực không vì đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước và các bạn còn rất trẻ?

Huyền Trần: Có áp lực, chắc chắn là có. Đây là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, lại được phát sóng trực tiếp ra thế giới, nên tôi hiểu rằng không có chỗ cho sai sót. Thêm vào đó, bản thân tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa thể so sánh với các anh chị đi trước, nên áp lực lại càng lớn hơn.

Nhưng chính áp lực đó cũng khiến tôi phải chuẩn bị kỹ hơn bình thường rất nhiều, tập trung hơn và tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh trên sóng. May mắn là tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất sát sao từ ê-kíp sản xuất và từ bạn dẫn là anh Minh Đức (Dylan Lê). Điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.

MC Minh Đức tại trường quay kênh Vietnam Today.

Minh Đức: Làm điều gì lần đầu cũng đi kèm với áp lực, nhưng sự dày dạn kinh nghiệm của các lãnh đạo cùng ê-kíp biên tập, quay phim và kỹ thuật đã giúp chúng tôi an tâm hơn rất nhiều khi lên sóng. Toàn bộ ê-kíp đã trải qua nhiều buổi họp kéo dài, phối hợp chặt chẽ giữa nhóm sản xuất trong trường quay và ê-kíp hiện trường, để chuẩn bị phương án xử lý cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Mục tiêu của chúng tôi là cân bằng giữa sự an toàn của sóng truyền hình và cách thể hiện hấp dẫn, nhằm mang đến cho khán giả quốc tế một chương trình giàu thông tin, sinh động nhưng vẫn tuyệt đối chính xác. Và như bạn đã thấy, từ phản hồi tích cực của khán giả, chúng tôi đã làm được những gì mình đề ra. Điều này cũng tạo nên sự tự tin không chỉ cho tôi mà cả một tập thể Ban Truyền hình Đối ngoại đã không ngừng nỗ lực để tạo nên chương trình này và hướng tới những chương trình khác ấn tượng và chất lượng hơn nữa.

MC Minh Đức tại trường quay kênh Vietnam Today.

Điều gì khiến các bạn không thể quên khi dẫn chương trình này?

Huyền Trần: Khoảnh khắc không thể quên nhất có lẽ là giây phút chương trình chính thức lên sóng. Khi ánh đèn trường quay bật sáng, nhạc hiệu vang lên và tôi biết rằng mình đang trực tiếp đưa hình ảnh, thông tin của một sự kiện lịch sử đến với khán giả trong và ngoài nước, cảm xúc lúc đó vừa hồi hộp, vừa tự hào. Khoảnh khắc này cũng khiến cho tôi nhớ lại ngày đầu tiên kênh Vietnam Today lên sóng và nó cũng là một cảm xúc tự hào không kém. Và lúc đó tôi đã nghĩ, đây chính là sứ mệnh của kênh và của mỗi người trong ê kíp, truyền hình trực tiếp bằng tiếng Anh ra thế giới những sự kiện, câu chuyện của Việt Nam.

Ngoài ra cuộc nói chuyện với hai vị Đại sứ cũng là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa mà chắc chắn tôi sẽ không thể quên. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn được cùng hai vị đại sứ bình luận về sự kiện quan trọng lần này cũng đã cho tôi được mở mang kiến thức hơn rất nhiều.

BTV Trần Thanh Huyền - cựu sinh viên K45 ngành Truyền thông Quốc tế, hiện công tác tại kênh Vietnam Today.

Minh Đức: Với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là những phút giây được trò chuyện cùng hai vị khách mời. Trước giờ lên sóng, Đại sứ Bùi Thế Giang chia sẻ với tôi rằng: “Đây là cơ hội để chúng ta nói với thế giới về Việt Nam, vì vậy cần một cách tiếp cận khác so với các chương trình bình luận trong nước”.

Câu nói ấy giúp tôi nhận thức rõ hơn vai trò của kênh Vietnam Today trong việc kết nối với khán giả quốc tế, để họ hiểu và thêm yêu Việt Nam. Trong suốt quá trình phát sóng, được đồng hành cùng các khách mời qua những chia sẻ giàu kiến thức, trải nghiệm và chiều sâu, tôi như được “phải lòng” Việt Nam thêm một lần nữa. Và tôi tin rằng, những khán giả quốc tế theo dõi chương trình cũng sẽ có cảm nhận tương tự.

Sau khi chương trình kết thúc, có điều gì các bạn thấy tiếc nuối không?

Huyền Trần: Có lẽ không một người biên tập hay người dẫn chương trình nào sẽ nhìn lại những gì mình đã làm và cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tôi sẽ ngồi xem lại, săm soi từng phút một, từ mỗi cử chỉ, ánh nhìn, đến cách nối các câu chuyện với nhau và nghĩ xem mình đã có thể làm tốt hơn như thế nào.

Nhưng trên hết, tôi cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn và an toàn, và vì tôi đã cố gắng hết sức trong khoảng thời gian đó để đưa đến cho người xem những nội dung chất lượng nhất. Đây chắc chắn là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của tôi, và cũng là động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai.

Hai gương mặt MC trẻ Huyền Trần - Minh Đức.

Minh Đức: Có lẽ điều tôi tiếc nhất là không có thêm thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện với hai vị khách mời. Cơ hội phỏng vấn Đại sứ Bùi Thế Giang và Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh vốn đã hiếm, và việc họ cùng xuất hiện trong một chương trình bình luận trực tiếp về một sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng lại càng đặc biệt hơn.

Tuy vậy, tôi cảm thấy rất vui khi chương trình vẫn có thể được xem lại trên các nền tảng của kênh Vietnam Today. Những chia sẻ của hai vị khách mời là nguồn tri thức sâu sắc, cần được xem lại nhiều lần và suy ngẫm kỹ lưỡng để thấu hiểu trọn vẹn những trải nghiệm, góc nhìn và chiều sâu tư duy của họ.

Trân trọng cảm ơn!

(Ảnh: NVCC)