Hà Nội đêm mùa Đông: Phố vắng, bếp lửa hồng và những người không ngủ

SVO - 23h đêm, gió rét và những hạt mưa bay khiến nhịp sống Thủ đô chùng lại. Giữa không gian tĩnh mịch của hồ Gươm hay góc công viên vắng, hơi ấm vẫn được thắp lên từ những bếp lửa ven đường và câu chuyện của những người chọn thức cùng thành phố.
Khi đồng hồ điểm 22h, nhiệt độ giảm sâu kèm theo gió lạnh khiến Công viên Thống Nhất trở nên vắng vẻ, thưa thớt bóng người. Ven hồ Bảy Mẫu, các “cần thủ” vẫn ngồi chờ cá. Giữa màn đêm và cái lạnh cắt da, sự tĩnh lặng chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi ánh đèn pin loang loáng hay tiếng cá quẫy nước.
Càng về khuya, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm càng trở nên trầm mặc. Đường phố vắng bóng xe cộ, trả lại vẻ yên bình hiếm có cho Thủ đô. Thi thoảng, chỉ còn bắt gặp vài cặp đôi ngồi lặng lẽ bên hồ, ngắm nhìn cầu Thê Húc đỏ rực trong màn đêm.
Trái ngược với sự yên ắng của phố phường là nhịp sống âm thầm, bền bỉ của những người lao động. Dưới ánh đèn đường, những người bán hàng rong vẫn cố nán lại đợi khách, các tài xế xe ôm co ro chờ những cuốc xe cuối ngày, những người công nhân vẫn miệt mài trang hoàng phố xá, chuẩn bị cho một cái Tết đang đến gần.
Tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch, nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập nướng ngô, khoai. Bạn Hương Quỳnh (18 tuổi) chia sẻ: "Dù đã đi học cả buổi chiều, nhưng tối nay mình vẫn muốn ra đường để hít hà cái lạnh đặc trưng của Hà Nội. Được ngồi quây quần bên bạn bè thế này mang lại cảm giác ấm cúng khó tả lắm. Giữa màn đêm tĩnh lặng và ánh lửa bập bùng, dường như mọi người dễ mở lòng hơn để lắng nghe những câu chuyện của nhau". Cùng chung cảm xúc ấy, Văn Lâm (20 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Giữa đêm rét buốt thế này, thay vì vào quán cà phê mỗi người một chiếc điện thoại, nhóm mình chọn ngồi đây bên bếp lửa. Cảm giác cả đám cùng quây quần, vừa sưởi ấm vừa ngắm phố xá thực sự thú vị và gắn kết hơn nhiều”.
Hơn 1h sáng, nhiệt độ ngoài trời đo được qua điện thoại chỉ còn 9 độ C. Đây là một trong những thời điểm lạnh nhất từ đầu năm, nhưng khu vực Nhà thờ Lớn và hồ Hoàn Kiếm vẫn thu hút những bạn trẻ muốn trải nghiệm cảm giác lạ. Dù tan trường khi trời đã về khuya, Đỗ Minh Ngọc và Phương Nguyên (sinh năm 2007, Hưng Yên) vẫn hào hứng lên phố để "tận hưởng" trọn vẹn cái lạnh đêm Hà Nội. Minh Ngọc muốn tìm trải nghiệm thú vị giữa cái rét buốt giá còn Phương Nguyên lại yêu thích sự tĩnh mịch của phố phường. “Chúng mình tìm thấy sự thoải mái giữa không gian vắng lặng, không xô bồ. Trải nghiệm đi dạo hơn 1 giờ sáng tại hồ Gươm cũng rất thú vị, chúng mình bắt trọn vẻ đẹp đêm Hà Nội vào khung hình mà không lo vướng người”.