Hai đội trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) đoạt giải Nhất cuộc thi 'An ninh mạng Đông Nam Á'

SVVN - Đội tuyển UIT (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) đoạt giải Nhất ở tất cả bảng đấu tại cuộc thi ‘ASEAN Cyber Shield 2024’, do cơ quan An toàn, An ninh mạng các quốc gia Đông Nam Á phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Internet & An ninh Hàn Quốc (KISA).