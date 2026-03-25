Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm: 'Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi'

SVO - Từ một cô bé e dè, chưa từng tham gia các hoạt động tập thể, Dương Thị Huyền (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào hành trình “cho đi”. Sau gần 4 năm gắn bó với “Chiến dịch Vì Cộng Đồng”, Huyền không chỉ trao đi sự sẻ chia mà còn nhận lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm, biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành hành trang quý giá của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ không chỉ sống cho riêng mình

Vốn là người yêu thích các hoạt động tập thể tuy nhiên trong những năm tháng học cấp 3, Huyền chưa có nhiều cơ hội để tham gia, một phần vì bản thân còn e dè và chưa thật sự năng nổ. Vậy nên ngay từ năm nhất, cô đã chủ động tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm và thử sức. Cơ duyên đến khi Huyền trúng tuyển vào “Chiến dịch Vì Cộng Đồng” - nơi giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu hành trình gắn bó với những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Huyền đã có 4 năm gắn bó với Chiến dịch Vì Cộng Đồng trong vai trò tình nguyện viên.

“Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã gắn bó với chiến dịch gần 4 năm. Ban đầu chỉ là muốn thử sức, nhưng càng tham gia, mình càng nhận ra mình muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”, Huyền chia sẻ.

Điều khiến Huyền quyết định gắn bó lâu dài không chỉ là những hoạt động thiện nguyện, mà còn là nhận thức dần thay đổi về ý nghĩa của tuổi trẻ. Với Huyền, thanh xuân không chỉ là thời gian để theo đuổi mục tiêu cá nhân, mà còn là cơ hội để đóng góp và sẻ chia. Những chuyến đi đến vùng cao, nơi trẻ em thiếu áo ấm, thiếu điều kiện sinh hoạt tối thiểu, đã để lại trong cô nhiều suy ngẫm.

“Khi nhìn thấy các em nhỏ mùa đông không có áo ấm, không có tất để đi, mình nhận ra rằng thì ra những hành động nhỏ bé của mình lại có thể giúp đỡ được rất nhiều người”, cô nói.

“Chiến dịch Vì Cộng Đồng” là chiến dịch tình nguyện được phát động từ năm 2021 và kéo dài trong 9 tháng từ tháng 8 hàng năm đến tháng 4 năm sau với nhiều hoạt động trải dài như: “Nụ Cười Ánh Trăng”, “Đông Ấm Vùng Cao”, “Tết Yêu Thương”, “Tháng Ba Biên Giới”… thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Với vai trò tình nguyện viên, Huyền không chỉ trực tiếp tham gia mà còn góp phần tổ chức, điều phối các chương trình. Mỗi chuyến đi đều để lại cho Huyền những trải nghiệm đáng nhớ, những bài học vô giá về sự sẻ chia, giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của việc sống vì cộng đồng.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huyền là chuyến đi “Đông Ấm Vùng Cao” tại Bảo Lạc, Cao Bằng vào năm 2023. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng địa hình lầy lội, dốc trơn, khiến việc vận chuyển quần áo và nhu yếu phẩm vào bản trở thành một thử thách lớn.

“Tháng 12 năm đó rất lạnh, nhất là vào ban đêm. Do mưa nên đường lầy lội, xe không thể vào sâu trong bản. Người dân phải trải trấu để hỗ trợ xe di chuyển. Có đoạn cách chỗ dừng xe khoảng 2km, đường rất dốc và trơn. Chúng mình phải truyền tay nhau từng bao đồ để mang lên. Có những lúc rất mệt, rất rét thậm chí mình chỉ muốn quay về Hà Nội ngay lập tức, nhưng rồi ai cũng cố gắng vì mọi người và vì những người đang chờ mình ở trên bản,” Huyền kể lại.

Giữa cái lạnh cắt da, các tình nguyện viên vẫn cùng nhau nấu cơm bằng bếp củi, tổ chức giao lưu, trao quà cho người dân và trẻ em. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến Huyền nhận ra rằng đôi khi giá trị lớn nhất của tuổi trẻ lại đến từ những việc làm tưởng chừng rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Những “cái lãi” không thể đong đếm sau mỗi chuyến đi

Sau mỗi hành trình, điều đọng lại với Huyền không phải là sự mệt mỏi, mà là những giá trị sâu sắc. “Cái ‘lãi’ lớn nhất đối với mình là nụ cười của các em nhỏ khi nhận được quà, được mặc những chiếc áo ấm, là cảm giác mình đã phần nào giúp đỡ được những người còn khó khăn”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, những chuyến đi cũng giúp Huyền và các tình nguyện viên gắn kết hơn. Từ những người xa lạ, họ dần trở thành những người bạn, người anh, người chị thân thiết, cùng nhau trải qua khó khăn và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Hơn hết, hành trình thiện nguyện đã giúp Huyền thay đổi từ bên trong. Từ một cô học sinh ít tham gia hoạt động, cô trở nên tự tin, cởi mở hơn, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Cô cũng học được cách trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. “Mình nhận ra bản thân đã rất hạnh phúc. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Điều đó khiến mình biết ơn và sống có trách nhiệm hơn”, Huyền bày tỏ.

Theo Huyền, giá trị lớn nhất mà hoạt động thiện nguyện mang lại cho cộng đồng không chỉ là vật chất như quần áo, lương thực, mà còn là giá trị tinh thần - niềm vui, sự ấm áp và sự kết nối giữa người với người. Trong những lúc mỏi mệt hay khó khăn, chính những nụ cười, niềm vui của người được giúp đỡ đã trở thành nguồn động lực lớn để cô tiếp tục hành trình. “Đó là lý do khiến mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận về lựa chọn này”, cô nói.

Nhìn lại hành trình thiện nguyện 4 năm qua của bản thân, nữ sinh khẳng định việc gắn bó với thiện nguyện là một lựa chọn xứng đáng cho tuổi trẻ bởi bản thân không chỉ giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn mà cô còn tìm thấy ý nghĩa của việc sống và trưởng thành qua từng trải nghiệm. Bên cạnh đó, Huyền cũng muốn gửi gắm một thông điệp giản dị tới các bạn trẻ: “Một hành động nhỏ có thể tạo nên sự thay đổi lớn”. Cô tin rằng tuổi trẻ sẽ thật rực rỡ khi mỗi người biết sống không chỉ cho riêng mình, mà còn biết sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng.

