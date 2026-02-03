Nguyễn Ngọc Như Ý - Nữ sinh Sư phạm Ngữ văn từ học sinh xét tuyển thẳng đến Sinh viên 5 Tốt

SVO - Nguyễn Ngọc Như Ý (sinh năm 2006) hiện là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP.HCM, trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng. Từng liên tục dẫn đầu khối trong suốt bậc phổ thông và đạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Như Ý tiếp tục ghi dấu ở giảng đường với danh hiệu Sinh viên 5 Tốt, vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thơ, cùng các hoạt động giảng dạy, sáng tác và thiện nguyện.

Chọn sư phạm để phụng sự theo cách của mình

Ở tuổi mười tám, Như Ý từng hướng tới môi trường kỷ luật gắn với tinh thần phụng sự, nhưng trong quá trình trưởng thành và tự nhìn lại năng lực bản thân, cô lựa chọn con đường sư phạm - phù hợp hơn với tính cách và sở trường. Niềm gắn bó lâu dài với văn chương là yếu tố then chốt đưa Như Ý đến Sư phạm Ngữ văn. Theo cô, học văn không chỉ là tiếp nhận kiến thức, mà là quá trình rèn tư duy, cảm xúc và trách nhiệm với ngôn từ.

Từ nhận thức đó, Như Ý nhìn nghề dạy học như một cách tiếp nối lý tưởng ban đầu. Với nữ sinh, người thầy giữ vai trò định hướng, góp phần hình thành nhân cách và giá trị sống cho người học, đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm không kém bất kỳ lĩnh vực nào. Chính cảm giác “ở đúng chỗ” giúp cô yên tâm gắn bó và theo đuổi ngành học đã chọn.

Nhiều năm liền đạt thành tích học tập nổi bật ở bậc phổ thông giúp Như Ý có nền tảng kiến thức vững, nhưng cũng mang theo không ít áp lực khi bước vào đại học. Trước đó, cô từng là học sinh giỏi Sinh học, đạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, qua đó hình thành tư duy logic, sự chính xác và tác phong học tập nghiêm túc. Theo Như Ý, tư duy khoa học giúp tiếp cận vấn đề một cách chặt chẽ, còn Sư phạm Ngữ văn giúp con người hiểu mình và hiểu người khác – sự kết hợp khiến cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng con đường.

Sư phạm Ngữ văn: Nghề của tư duy tỉnh táo, cảm xúc có kỷ luật và trách nhiệm xã hội

Theo Như Ý, Sư phạm Ngữ văn đặt ra những yêu cầu đặc thù ngay từ khi người học còn trên giảng đường. Với cô, học văn không chỉ là phân tích tác phẩm hay ghi nhớ kiến thức, mà là quá trình rèn luyện năng lực thấu hiểu con người và đời sống. “Học văn là học cách hiểu người khác và hiểu chính mình”, nữ sinh chia sẻ.

Từ góc nhìn đó, Như Ý cho rằng điểm khác biệt lớn nhất của ngành là “trách nhiệm kép”: vừa tích lũy tri thức, vừa chuẩn bị cho vai trò người thầy. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có tư duy mạch lạc khi tiếp cận tác phẩm, đồng thời giữ được sự nhạy cảm và tỉnh táo trong cảm xúc. “Rung cảm là cần thiết, nhưng phải đi cùng sự chuẩn mực và định hướng tích cực”, cô nói, bởi mỗi câu chữ của người dạy học đều có thể ảnh hưởng đến cách học trò nhìn nhận các giá trị sống.

Nói về môi trường đào tạo, Như Ý cho biết Trường Đại học An Giang không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn giúp cô hình thành thói quen học tập chủ động và có trách nhiệm với nghề nghiệp tương lai. Từ giờ học trên lớp đến các hoạt động học thuật, nữ sinh dần xây dựng lối học đọc kỹ, suy nghĩ chậm và làm việc có chiều sâu.

Thông qua việc viết bài nghiên cứu, tham gia thảo luận và sinh hoạt văn chương, Như Ý rèn luyện khả năng phân tích, đặt vấn đề và diễn đạt mạch lạc. Các câu lạc bộ và hoạt động chuyên môn cũng giúp cô phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và kết nối tri thức với thực tiễn. Với Như Ý, năng lực nghề nghiệp không hình thành từ một bước bứt phá, mà được tích lũy dần qua những trải nghiệm nhỏ và những lần tự điều chỉnh để trưởng thành hơn.

Danh hiệu là lời nhắc, trải nghiệm là hành trang của người làm nghề giáo

Sở hữu danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt”, đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thơ cùng nhiều thành tích học thuật, Như Ý không xem đó là đích đến để khẳng định bản thân, mà coi những ghi nhận ấy như lời nhắc về trách nhiệm học tập, rèn luyện và cách sống của người trẻ trong môi trường sư phạm.

Trong quá trình tham gia công tác lớp và hoạt động câu lạc bộ, Như Ý không xem vị trí đảm nhiệm là nơi thể hiện cá nhân. Với nữ sinh, đó là cơ hội rèn luyện kỹ năng lắng nghe, phối hợp và đồng hành cùng tập thể. “Lãnh đạo không phải là đứng cao hơn người khác, mà là hiểu tập thể cần gì và làm tốt phần việc của mình”, cô nói. Những trải nghiệm này giúp Như Ý hình thành sự khiêm tốn và ý thức trách nhiệm với vai trò đã nhận.

Song song với học tập, việc làm gia sư Ngữ văn, cộng tác viết báo và sáng tác văn học mang đến cho Như Ý những trải nghiệm nghề nghiệp sớm và thực tế. Từ công việc gia sư, cô nhận ra mỗi học sinh có nhịp tiếp nhận khác nhau, đòi hỏi người dạy phải linh hoạt và kiên nhẫn. “Hiệu quả của dạy học không nằm ở việc nói được bao nhiêu, mà ở việc người học hiểu được đến đâu”, Như Ý chia sẻ.

Ở lĩnh vực viết báo và sáng tác, nữ sinh rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ chính xác, tiết chế và có trách nhiệm với người đọc. Mỗi bài viết là một lần cô tự điều chỉnh cách quan sát đời sống và cách truyền đạt suy nghĩ. Theo Như Ý, chính quá trình vừa học vừa làm đã góp phần bồi đắp bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức tự hoàn thiện.

Thông qua các hoạt động thiện nguyện, phong trào sinh viên và văn hóa - nghệ thuật, Như Ý cho rằng trách nhiệm xã hội của người trẻ bắt đầu từ những việc nhỏ: giữ lời hứa, làm tròn vai trò và ứng xử tử tế với cộng đồng. “Đó là sự nghiêm túc khi nhận việc và sự chân thành khi giúp người khác”, cô nói.

Gửi gắm thông điệp tới những bạn trẻ yêu văn chương và lựa chọn nghề giáo, Như Ý cho rằng không nên vội tìm hào quang cho bản thân, mà hãy lặng lẽ gieo những điều tốt đẹp nhất có thể. “Nếu mỗi người thầy, người cô dạy học bằng cả tri thức và nhân cách, thì văn chương sẽ không chỉ nằm trên trang sách, mà sẽ tiếp tục sống trong cách chúng ta đối xử với con người và với cuộc đời”, Như Ý chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng sự tử tế và tri thức, dù âm thầm, luôn có chỗ đứng bền vững trong xã hội.

