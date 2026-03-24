Theo chân sinh viên Phenikaa 'săn' việc làm: Học hỏi, thử sức và trưởng thành

SVO - Theo chân hàng nghìn sinh viên chen chân giữa các gian hàng doanh nghiệp, tay cầm CV, ánh mắt vừa hồi hộp vừa háo hức. Tại 'Phenikaa Career Fair 2026', không chỉ là cơ hội tìm việc, mà còn là trải nghiệm thực tế giúp các bạn trẻ rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và bước đầu định hình hành trình nghề nghiệp.

Ngày 24/3, rực rỡ sắc màu với hơn 9.000 sinh viên tham dự Ngày hội việc làm – Phenikaa Career Fair 2026. 73 doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ FPT Software, Viettel Solutions, Samsung Electronics Việt Nam, Canon Việt Nam đến các doanh nghiệp FDI và đơn vị kết nối quốc tế, mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm và thực tập, biến khuôn viên trường thành “thị trường lao động thu nhỏ” sôi động nhất mùa xuân.

Xếp hàng từ sáng sớm, tay cầm CV và cả… hồi hộp

Ngay từ những giờ đầu, dòng sinh viên đã nối dài trước các gian hàng. Một số tranh thủ chỉnh lại CV, một số trao đổi nhanh thông tin với bạn bè, hoặc hỏi thêm về công việc tại gian hàng. Không khí vừa khẩn trương, vừa háo hức.

Phạm Thu Sang (trường Ngoại ngữ & Khoa học Xã hội, ĐH Phenikaa) chia sẻ: “Mình muốn tìm cơ hội liên quan ngành học, nhưng quan trọng hơn là được trải nghiệm phỏng vấn thực tế. Có những câu hỏi mình chưa trả lời tốt, nhưng đó là cách để mình rút kinh nghiệm”.

Không xa đó, Nguyễn Thị Lan Hương (sinh viên năm cuối) đứng lướt qua các gian hàng trước khi nộp CV. “Mình chuẩn bị khá kỹ, nhưng vẫn gặp những câu hỏi ngoài dự đoán. Qua đó, mình biết cần tự tin hơn và rèn kỹ năng phỏng vấn”, Hương nói.

Nguyễn Tuấn Hùng (Khoa Quản trị Kinh doanh – trường Kinh tế Phenikaa) cũng vừa hoàn tất buổi phỏng vấn nhanh. “Có những câu hỏi mình chưa chuẩn bị. Nhưng chính trải nghiệm này giúp mình hiểu rõ hơn yêu cầu của doanh nghiệp và rút kinh nghiệm cho lần sau”, Hùng chia sẻ.

“Săn việc” không chỉ là trúng tuyển

Dù chưa chắc chắn về kết quả, nhiều sinh viên vẫn di chuyển giữa các gian hàng để tìm thêm cơ hội. “Mình đã nộp CV cho vài nơi. Quan trọng là mình tự tin hơn sau mỗi lần thử sức”, một sinh viên nói.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa, đánh giá cao tinh thần chủ động của sinh viên: “Nhiều bạn đến từ sớm, xếp hàng chờ phỏng vấn để kiểm tra năng lực bản thân. Đây là tín hiệu rất tích cực”.

Theo đại diện nhà trường, Ngày hội việc làm không chỉ giúp sinh viên tìm việc, mà còn giúp họ tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị tốt cho quá trình bước ra thị trường lao động.

Giữa dòng người tấp nập, từng tấm CV được trao đi, từng ánh mắt hồi hộp xen lẫn hy vọng, từng câu hỏi phỏng vấn là một bài học thực tế. Với sinh viên, Phenikaa Career Fair không chỉ là nơi săn việc, mà còn là nơi họ thử sức, học hỏi và trưởng thành.