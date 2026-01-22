Hành trình dấn thân để định nghĩa lại bản thân ở tuổi 21

SVO - Phạm Đỗ Minh Thu hay còn được biết đến với biệt danh "Cô MC líu lo", hiện đang là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Digital Marketing. Không chỉ là một MC duyên dáng, Minh Thu còn là một nhân viên marketing giàu kinh nghiệm và một người trẻ đầy nhiệt huyết, luôn khao khát tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Sở thích của Minh Thu có thể gói gọn trong hai từ "kết nối". Cô đam mê việc cầm mic đứng trên sân khấu để dẫn dắt những câu chuyện, kết nối khán giả, và thích dùng tiếng đàn, giọng hát để xích lại gần mọi người hơn. Âm nhạc và sân khấu không chỉ là sở thích, mà còn là một trong những động lực phát triển của Minh Thu.

Cô không chỉ giữ những sở thích đó cho riêng mình mà còn chọn cách lan tỏa chúng thông qua mạng xã hội. Minh Thu sở hữu hai kênh TikTok riêng biệt, một về MC và một về âm nhạc. Đây vừa là cách cô sống trọn với đam mê, vừa là môi trường để cô thực hành những kiến thức Digital Marketing mà bản thân đang theo học tại Đại học. Việc chia sẻ nội dung trên mạng xã hội giúp Minh Thu kết nối với nhiều người có chung sở thích, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu riêng.

Ước mơ của Minh Thu không nằm ở một chức danh cụ thể, mà nằm ở giá trị cô có thể đóng góp cho cộng đồng. Cô luôn mong muốn trở thành một người có sức ảnh hưởng tích cực, dùng kỹ năng giao tiếp và tư duy Marketing để kết nối những giá trị tốt đẹp.

Hiện tại song song với học tập, Minh Thu đang là nhân viên Sale Marketing tại một công ty về giáo dục. Hai năm gắn bó với công ty không chỉ giúp cô hiểu về nghề, mà còn dạy cô những bài học đắt giá về “nhân sinh quan”. Ở tuổi 21, Minh Thu chọn cho mình tâm thế của một người "dấn thân", không ngại vấp ngã, không ngại đối mặt với chông gai. Cô muốn tận dụng sự linh hoạt của bản thân để phá vỡ những giới hạn, bởi với Minh Thu, mỗi lần va vấp là một lần mình được định nghĩa lại bản thân một cách trọn vẹn hơn.

Hành trình của Minh Thu là sự nối dài từ thời điểm còn là một cô học sinh chuyên Anh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (cũ) đến khi trở thành người "chị" ở vị trí Trưởng ban MC tại CLB Thuyết trình - MC Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó là một chặng đường đi từ "bản năng" đến "chuyên nghiệp", từ một cô bé thích nói đến một người dẫn chương trình biết dùng ngôn từ để chạm đến cảm xúc khán giả.

Minh Thu luôn trân trọng từng cơ hội tại CLB, bởi nơi đó không chỉ cho cô theo đuổi đam mê, mà còn cho cô một "gia đình" thứ hai. Những anh chị tiền bối, những người bạn và đặc biệt là 10 người em (10 bông hoa hướng dương) trong Ban chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh thanh xuân đầy màu sắc của Minh Thu. Nhờ có họ, cô hiểu rằng thành công của một người MC không chỉ nằm ở ánh đèn sân khấu, mà còn ở sự ủng hộ và yêu thương từ những người đồng hành sau cánh gà.

Trong thế giới của Digital Marketing, ranh giới giữa một nghệ sĩ và một nhà phân tích đôi khi rất mong manh. Minh Thu tự nhận thấy bản thân là một người có thiên hướng "nghệ sĩ" ở bán cầu não phải, nơi cho phép sự sáng tạo, cảm xúc và những ý tưởng bay bổng của cô được phát triển tối đa.

Tuy nhiên, Minh Thu quan niệm rằng: Cảm hứng giúp mình tạo ra những chiến dịch có "hồn", nhưng số liệu mới là thứ giữ cho mình đi đúng hướng. Cô không tách rời hai vai trò này, mà luôn mong muốn có thể dùng tư duy của một nhà phân tích để đo lường và tối ưu hóa chính những ý tưởng nghệ sĩ của bản thân.

Với Minh Thu, một người làm Marketing hiện đại cần biết cách dùng con số để bảo vệ cho sự sáng tạo, và dùng sự sáng tạo để làm cho những con số trở nên biết nói.

Nhìn vào thị trường Digital Marketing hiện nay, Minh Thu thấy một sự dịch chuyển rất nhanh và đôi khi là đầy áp lực. Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang dần thay thế con người ở những khâu kỹ thuật. Là một người trẻ, đôi khi Minh Thu cũng cảm thấy lo lắng trước câu hỏi: Liệu mình có bị thay thế không?

Tuy nhiên, sau 2 năm vừa học vừa làm thực tế, Minh Thu nhận ra rằng: Công nghệ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ. "Vũ khí" mà cô đang cố gắng trau dồi mỗi ngày để không bị đào thải chính là khả năng thấu cảm. Marketing suy cho cùng vẫn là câu chuyện giữa con người với con người. Một bản kế hoạch có thể được tối ưu bằng máy móc, nhưng để chạm được vào cảm xúc của khán giả, để kể một câu chuyện khiến họ thấy mình trong đó, thì cần một trái tim biết rung động và một tâm hồn nhạy bén.

Minh Thu chia sẻ: "Mình không dám nhận bản thân có những vũ khí tối tân, mình chỉ đang chọn cách chuẩn bị bằng việc không ngừng học và không ngừng quan sát. Mình học cách làm chủ công nghệ thay vì phụ thuộc vào nó, và quan trọng nhất, mình rèn luyện sự tử tế trong từng thông điệp của bản thân. Giữa một thế giới số hóa đầy rẫy những nội dung hào nhoáng, mình tin sự chân thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe sẽ là chìa khóa giúp mình ở lại trong lòng khán giả và khách hàng".

Về "kim chỉ nam", Minh Thu luôn dành sự trân trọng cho những chiến dịch truyền thông hướng thiện, nơi mà sự chân thành được đặt lên trên mọi kỹ thuật Marketing. Những chiến dịch ấy dạy Minh Thu rằng: Đích đến cuối cùng của một người làm nghề không phải là tạo ra sự ồn ào, mà là để lại một điều gì đó ấm áp và có ích cho cộng đồng. Đi ăn chay một mình và suy ngẫm về những giá trị đó giúp Minh Thu giữ được sự khiêm nhường và nhắc nhở cô rằng, mỗi lời mình nói hay mỗi nội dung mình làm ra, đều nên bắt đầu từ một trái tim thiện lành.

Bước sang năm thứ 3, khi đa số bạn bè bắt đầu tìm kiếm kỳ thực tập, Minh Thu may mắn đã có hơn 2 năm được "vùng vẫy" trong thực tế tại một công ty về giáo dục. Dự án khiến cô thay đổi hoàn toàn tư duy không phải là một chiến dịch bùng nổ hàng triệu lượt xem, mà lại là một dự án nhỏ cô từng thất bại khi mới bắt đầu.

Lúc đó, Minh Thu bước vào công việc với tất cả sự tự tin của một sinh viên trường top, ngành hot. Cô nghĩ rằng, chỉ cần nội dung hay và hình ảnh đẹp là đủ. Nhưng thực tế đã tặng cho cô một bài học quý giá: Thị trường không vận hành theo những gạch đầu dòng trong giáo trình. Khi các con số không đạt như kỳ vọng, Minh Thu mới hiểu rằng Marketing thực chiến là sự tổng hòa của việc thấu hiểu tâm lý khách hàng, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và khả năng thích nghi với những biến số không ngờ tới.

Chiến dịch đó đã dạy Minh Thu cách cúi xuống để lắng nghe thị trường. Cô học được rằng, thay vì cố gắng trở nên nổi bật, hãy cố gắng trở nên thực tế. Sự "va vấp" đó không làm Minh Thu nản lòng, mà trái lại, nó giúp cô rèn luyện một cái đầu lạnh để phân tích dữ liệu và một trái tim đủ bền bỉ để đứng dậy sau mỗi lần thử sai. Với Minh Thu, kiến thức trên giảng đường là nền tảng, nhưng chính những ngày tháng trực tiếp đối mặt với áp lực KPI đã nhào nặn nên một phiên bản Minh Thu bản lĩnh hơn từng ngày.

Thử thách lớn nhất mà Minh Thu từng đối mặt không nằm ở những áp lực công việc bên ngoài, mà chính là sự mông lung trong việc định vị bản thân. Có giai đoạn, khi đứng giữa những cơn bão xu hướng của mạng xã hội, Minh Thu từng bị cuốn vào việc chạy theo những gì đang viral, những con số tăng trưởng nóng mà quên mất giá trị cốt lõi của bản thân. Lúc đó, cô cảm thấy bị vơi cạn năng lượng và chiếc micro trên tay bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Minh Thu đã vượt qua nó bằng cách chọn dừng lại để đối thoại với chính mình. Cô nhận ra rằng, nếu bản thân mãi là bản sao của những xu hướng, sẽ sớm bị đào thải. Minh Thu bắt đầu học cách khắt khe hơn với từng nội dung mình tạo ra, không còn đo đếm thành công chỉ bằng lượt xem hay lượt thích, mà bằng những phản hồi tích cực từ khán giả, những người thực sự tìm thấy sự an ủi hay niềm vui từ tiếng nói của cô.

Thay vì cố gắng trở nên hoàn hảo hay "vạn người mê", Minh Thu chọn cách bao dung với những thiếu sót của bản thân và kiên trì với sự chân thành. Khó khăn đó đã dạy Minh Thu một bài học lớn về sự kiên định: Trong một thế giới đầy tiếng ồn, cách tốt nhất để được lắng nghe không phải là nói to hơn, mà là nói bằng sự chân thật nhất từ trái tim. Khi tâm đủ vững, mọi thử thách bên ngoài chỉ còn là những bài kiểm tra giúp bản thân mình trưởng thành hơn.

Dự định sắp tới, Minh Thu sẽ tiếp tục kiên trì trên hành trình "đa di năng" nhưng có trọng tâm. Cô dành ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thành chương trình học tại trường, song song với việc mài giũa bản lĩnh qua các cuộc thi Marketing chuyên môn để kiểm chứng năng lực thực tế. Bên cạnh đó, Minh Thu vẫn duy trì công việc Sale Marketing và MC partime, bởi mỗi trải nghiệm đó đều là những mảnh ghép quý giá giúp cô hoàn thiện chân dung một người trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và thực sự có ích cho xã hội.

Những thành tích nổi bật: Quán Quân cuộc thi Đánh thức Đam mê: “Bản lĩnh nhà môi giới bất động sản 4.0” - do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Quán quân cuộc thi MC Pharmaestro - Đại học Dược Hà Nội.

Top 12 MC Spotlight x VTV Money - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Top 12 Sing to Learn - Cuộc thi hát tiếng Anh do Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tổ chức.

Trưởng Ban MC CLB Thuyết trình - MC Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2024-2025.

Nhận Giấy chứng nhận đã có đóng góp tích cực trong Công tác Tuyên giáo Đoàn Đại học.

BTV tại Bản tin gặp NEU cuối tuần, Nhận giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong Dự án Bản tin “Gặp NEU cuối tuần” năm 2024.

Phó BTC Lớp học MC Tình nguyện Hè và nhận Giấy khen Đã có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025.

