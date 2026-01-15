Phạm Quốc Mạnh - Từ hoang mang sau hai năm ‘gap year’ đến sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính

SVO - Từng đi chậm hơn bạn bè đồng trang lứa với hai năm “gap year”, Phạm Quốc Mạnh (sinh năm 2002), sinh viên năm cuối Học viện Tài chính đã vượt qua hoang mang, tự ti để khẳng định mình bằng nỗ lực và thành tích nổi bật. Từ danh hiệu sinh viên giỏi nhiều kỳ, Quý quân Race of Finance 2025, giải ba nghiên cứu khoa học cấp Học viện đến Bằng khen Thành đoàn Hà Nội, những kết quả đạt được là nỗ lực của Quốc Mạnh sau quãng thời gian từng đi chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Hai năm “gap year” và quyết định không rẽ khỏi giảng đường

Quốc Mạnh hiện là sinh viên năm cuối Học viện Tài chính, chuyên ngành Đầu tư Tài chính, Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm. Con đường đến giảng đường đại học của Quốc Mạnh không liền mạch. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh hai lần thi lại, từng cân nhắc việc tạm dừng học đại học vì chưa xác định được hướng đi phù hợp. Hai năm “gap year” là quãng thời gian Quốc Mạnh đối diện với sự chông chênh, thiếu mục tiêu nhưng cũng là giai đoạn giúp anh nhìn rõ bản thân.

Thay vì buông xuôi, Quốc Mạnh lựa chọn lao động để tự trang trải cuộc sống. Từ phục vụ quán cà phê, trông tiệm game đến chạy giao hàng, làm việc tại cửa hàng tiện lợi, mỗi công việc đều cho anh thêm trải nghiệm thực tế. “Những công việc đó giúp mình hiểu giá trị của lao động, rèn tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực”, Quốc Mạnh chia sẻ. Chính từ những va chạm đời thường, anh dần hình thành tư duy thực tế và sự chủ động trong lựa chọn tương lai.

Bước ngoặt đến khi anh tiếp cận kiến thức về chứng khoán và đầu tư tài chính. Sự hứng thú khiến anh quyết định nộp hồ sơ vào Học viện Tài chính - môi trường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Đầu tư Tài chính, anh bắt đầu một chặng đường học tập mới với mục tiêu rõ ràng hơn.

Quốc Mạnh cùng 2 giảng viên nhận bằng khen Thành Đoàn Hà Nội.

Việc học cùng các sinh viên nhỏ tuổi hơn khiến Quốc Mạnh chịu không ít áp lực tâm lý trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình khi bố mất sớm buộc anh sớm ý thức trách nhiệm với mẹ và bà. “Mình không cho phép bản thân dừng lại, vì phía sau còn gia đình”, Quốc Mạnh nói. Từ những khó khăn đó, anh lựa chọn tập trung vào từng kỳ học, từng hoạt động, thay vì so sánh hay nuối tiếc quá khứ.

Với Quốc Mạnh, quãng thời gian học tập tại đại học không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức mà còn là giai đoạn định hình tư duy và thái độ nghề nghiệp. Sự đồng hành của thầy cô và môi trường học tập nghiêm túc đã giúp anh từng bước củng cố lựa chọn của mình, tiếp tục đi chậm nhưng chắc trên con đường đã chọn.

Những dấu mốc thành tích hình thành từ trải nghiệm thực tế

Với Quốc Mạnh, sống có ích không phải là khái niệm trừu tượng mà được thể hiện qua trách nhiệm trong từng vai trò cụ thể. Trong quá trình học tập tại đại học, nam sinh chủ động tham gia công tác Đoàn - Hội, hoạt động sinh viên và học thuật, xem đây là phần mở rộng tự nhiên của việc học trên giảng đường. “Mình nghĩ, chỉ cần làm tốt việc đang đảm nhận cũng đã là một cách đóng góp”, anh chia sẻ.

Quốc Mạnh là Quý Quân Race of Finance 2025.

Từ các hoạt động tập thể, Quốc Mạnh tích lũy kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tinh thần kỷ luật. Những nỗ lực này được ghi nhận bằng các thành tích: Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; danh hiệu Sinh viên cán bộ Đoàn tiêu biểu; Chủ nhiệm CLB Thời trang và Nghệ thuật Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; Quý quân cuộc thi học thuật Race of Finance 2025; giải ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện; cùng danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc nhiều kỳ học liên tiếp.

Quốc Mạnh tham gia bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện.

Song song với học tập và phong trào, anh còn tham gia biên đạo, trình diễn tại các chương trình lớn trong và ngoài Học viện, đồng thời theo học chương trình thạc sĩ sớm tại Học viện Tài chính. Những trải nghiệm làm thêm trong giai đoạn trước tiếp tục phát huy tác dụng, giúp anh thích ứng tốt với áp lực, biết phân bổ thời gian và làm việc hiệu quả hơn. “Mỗi trải nghiệm đều để lại giá trị riêng, giúp mình trưởng thành hơn từng bước”, Quốc Mạnh nói.

Giữ quan điểm “Không ai thua cuộc vì đi chậm, chỉ thua cuộc khi từ bỏ chính mình”, Quốc Mạnh không xem thành tích là đích đến cuối cùng, mà là kết quả của quá trình kiên trì và làm việc nghiêm túc.

