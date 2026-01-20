Gương mặt Đảng viên trẻ với cái nhìn sâu sắc về chính trị, mong muốn thổi hồn thời đại trong từng hoạt động Đoàn - Đảng

SVO - Được kết nạp vào Đảng từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Mai Phương - sinh viên Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, luôn năng nổ tham gia, cống hiến trong các hoạt động Đoàn - Đảng, đồng thời tích cực đưa những lý luận chính trị của Đảng vào thực tiễn đời sống. Với góc nhìn của người trẻ, Mai Phương mong muốn truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng theo cách gần gũi, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng, đúng với châm ngôn sống của bản thân: “Luôn cống hiến và cho đi”.

Niềm yêu thích chính trị được nhen nhóm từ khi còn nhỏ

Ít ai biết rằng, niềm đam mê với những vấn đề thời sự, chính trị của Mai Phương bắt đầu từ một hình ảnh rất đỗi thân quen: Ngồi xem thời sự cùng ông ngoại - một người Đảng viên. Những câu chuyện về đường lối, chính sách và vai trò của người lãnh đạo qua lời kể của ông đã nhen nhóm trong cô bé ngày ấy một sự tò mò mãnh liệt về cách mà thế giới vận hành.

Lớn lên, sự tò mò ấy biến thành hành động. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát căng thẳng cũng là lúc bản lĩnh của một người trẻ được bộc lộ rõ nhất. Phương không ngần ngại khoác lên mình bộ đồ tình nguyện, tham gia thanh niên xung phong hỗ trợ tiêm vaccine, quản lý nhân sự tình nguyện viên và giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ giữa lúc căng thẳng nhất.

Mai Phương vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau nhiều năm cố gắng rèn luyện, năng nổ và tích cực trong học tập cũng như các hoạt động, Phương đã được vinh dự được kết nạp Đảng. Một lễ kết nạp đặc biệt diễn ra trong thời kỳ giãn cách, những lớp cảm tình Đảng online nhưng niềm tin và lý tưởng thì luôn hiện hữu và rực cháy. Với Phương, vào Đảng không phải là để có một danh hiệu, mà là để dấn thân vào một môi trường của những người ưu tú, nơi cô được lắng nghe, học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Chính trị không hề khô khan mà còn mang đầy tính nghệ thuật

Hiện tại, với vai trò Tổ trưởng tổ Đảng sinh viên của khoa Kinh tế chính trị, Mai Phương đang xóa tan định kiến về một ngành học nhiều lý thuyết. Cô quan niệm rằng chính trị là lĩnh vực bao quát, đưa ra kim chỉ nam để phát triển kinh tế - xã hội hướng tới lợi ích chung cho nhân dân. Cô nhận định rằng trong ngành học hay nói rộng hơn, trong hoạt động kinh tế đều có bóng dáng của chính trị, và chính trị sẽ đưa ra đường lối phát triển kinh tế một cách giàu mạnh và bền vững.

“Nhiều bạn trẻ sợ chính trị vì nghĩ nó cứng nhắc, nhưng mình lại thấy ở đó một nghệ thuật giao tiếp và tư duy logic trong cách giải quyết các vấn đề từ vi mô đến vĩ mô”, Phương chia sẻ. Theo cô, việc tiếp cận với các vấn đề chính trị giúp người trẻ rèn luyện tư duy logic, biết cách xử lý vấn đề một cách “vừa cương vừa nhu”, biết nghiên cứu sâu rộng để đưa ra những nhận định sắc sảo.

Mai Phương trong các hoạt động Đoàn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Không chỉ là một Đảng viên gương mẫu, Phương còn là một người năng động trong các phong trào tình nguyện, văn nghệ và đoàn thể tại địa phương cũng như trường học. Sự mềm mại của nghệ thuật hòa quyện cùng sự sắc bén của tư duy chính trị đã tạo nên một chân dung của một Đảng viên trẻ: Vừa đi đầu trong các phong trào của Đoàn thanh niên, vừa là người kết nối các Đảng viên trẻ cùng phấn đấu.

Còn trẻ, hãy sống cống hiến

Dù từng có cơ hội hỗ trợ tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Trung ương - một trải nghiệm quý báu với bất kỳ sinh viên nào, nhưng Mai Phương vẫn giữ cho mình sự khiêm nhường. Với cô, mỗi cơ hội được trao đi, mỗi vị trí được đảm nhận đều là một nấc thang để tích lũy kinh nghiệm và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Triết lý sống của cô gái trẻ được gói gọn trong một thông điệp giản dị: "Còn trẻ là để cống hiến, để cho đi". Phương tin rằng khi mình sống hết mình với lý tưởng, biết đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân, thì những giá trị mình nhận lại sẽ vô cùng lớn lao. Điều này xuất phát từ những người thầy cô đi trước đã chỉ dạy, cho cô nhiều bài học kinh nghiệm về sự cống hiến mà không đòi hỏi sự nhận lại ấy.

Mai Phương trong chuyến đi tình nguyện “Gom nắng cho em” nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên năm 2024.

Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn theo các trào lưu nhất thời, Mai Phương lựa chọn gắn bó với những giá trị nền tảng của công tác Đoàn - Đảng. Từ trải nghiệm thực tiễn của bản thân, cô cho rằng mỗi người trẻ cần không ngừng học hỏi, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, để từ đó đưa chính trị đến gần đời sống bằng cách tiếp cận phù hợp với tư duy và nhịp sống của thế hệ mình.

(Ảnh: NVCC)