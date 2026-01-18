Nữ sinh Trường Đại học Vinh là Sao Tháng Giêng cấp Trung ương

SVO - Là sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Vinh, Nguyễn Thị Huyền Thương không chỉ sở hữu kết quả học tập cuối khóa đạt loại Giỏi mà còn ghi dấu ấn trong các phong trào của Hội Sinh viên. Với tinh thần nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, nữ sinh gặt hái nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu là Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025 - sự ghi nhận cho hành trình trưởng thành của tuổi trẻ.

Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh năm 2003) là sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.

Xuất phát từ niềm đam mê với nghề giáo, Huyền Thương quyết định theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh với với khát vọng trở thành một giáo viên giỏi chuyên môn, truyền cảm hứng giúp học sinh tự tin sử dụng ngoại ngữ, chủ động hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa. Sau khi tìm hiểu, Thương lựa chọn Trường Đại học Vinh - ngôi trường giàu truyền thống sư phạm tại chính quê hương Nghệ An - là điểm tựa tinh thần để nữ sinh tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến.

Những ngày đầu, Huyền Thương khá bỡ ngỡ vì môi trường học tập và hoạt động ngoại khóa ở đại học có phần khác biệt so với bậc THPT, trong khi bản thân còn không ít hạn chế. Dù vậy, nữ sinh không ngừng nỗ lực học tập, tích cực tham gia nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm, và xuất sắc khép lại 4 năm học với kết quả học tập đạt loại Giỏi.

Huyền Thương tham gia và tổ chức nhiều hoạt động của Hội Sinh viên.

Bên cạnh việc học, Huyền Thương còn chú trọng tham gia và tổ chức nhiều hoạt động Đoàn - Hội; các chương trình tình nguyện, truyền thông cũng như phong trào sinh viên ở các cấp. Nữ sinh cho biết: “Bắt nguồn từ mong muốn cống hiến, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên, cùng với thế mạnh về văn chương và niềm yêu thích truyền thông, mình đã tham gia CLB Truyền thông Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Đó cũng là bước khởi đầu truyền cho mình niềm cảm hứng, khơi dậy đam mê và tình yêu với phong trào Đoàn - Hội.”

Huyền Thương nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Thử thách lớn nhất với Huyền Thương là cân bằng giữa học tập và hoạt động Đoàn - Hội. Được biết, Thương đảm nhiệm vai trò là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh, đồng thời là Chủ nhiệm CLB Truyền thông của trường. Ban đầu, nữ sinh gặp không ít trở ngại trong việc quản lý thời gian, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đảm bảo sức khỏe cũng như trạng thái tinh thần. Dưới sự dìu dắt của thầy cô cùng sự đồng hành từ bạn bè, áp lực ấy đã trở thành động lực giúp Thương rèn luyện tính kỷ luật và hoàn thiện bản thân hơn.

Huyền Thương vận dụng những kinh nghiệm từ hoạt động Đoàn - Hội và hoàn thành kỳ thực tập sư phạm cuối khóa xếp loại Xuất sắc.

Qua từng hoạt động, Huyền Thương không chỉ có thêm những trải nghiệm quý giá mà còn thấy bản thân trưởng thành hơn, thấm thía giá trị của sự cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây cũng là động lực để Thương phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Đặc biệt, trong kỳ thực tập sư phạm cuối khóa, những kinh nghiệm từ hoạt động Đoàn - Hội đã giúp Thương hoàn thành tốt công tác phong trào tại trường, từ đó thêm tự tin và sẵn sàng thích nghi với môi trường giáo dục thực tiễn.

Huyền Thương chia sẻ: “Một người thầy đã hỏi mình rằng sau 4 năm đại học, điều gì để lại cho mình nhiều dấu ấn nhất, mình nghĩ đó chính là những tháng ngày gắn bó với Đoàn - Hội. Nơi đây đã mang đến cho mình những bài học không có trong sách vở: là sự trưởng thành, kỹ năng, tình bạn và một thanh xuân rực rỡ được sống hết mình vì tập thể. Hơn tất cả, mình thấy tự hào khi được cống hiến và lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.”

Mới đây, Huyền Thương xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025 - dấu mốc tự hào trong hành trình sinh viên. Nữ sinh bày tỏ: “Đằng sau danh hiệu này không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn là sự quan tâm của thầy cô, sự đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội và sự sẻ chia, ủng hộ từ bạn bè. Với mình, Đoàn - Hội chính là một lớp học đặc biệt, nơi giúp mình rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho cộng động. Giải thưởng là nguồn động lực, là hành trang tinh thần quý giá để mình tiếp tục kiên trì phấn đấu và cống hiến nhiều hơn trên những chặng đường tuổi trẻ phía trước.”

Trong thời gian tới, Huyền Thương mong muốn tiếp tục trau dồi chuyên môn sư phạm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh hội nhập. Thương tin rằng học tập suốt đời là nền tảng quan trọng để người trẻ không ngừng tiến lên và khẳng định bản thân trong một thế giới luôn vận động.

Huyền Thương vinh dự được kết nạp Đảng tại Chi bộ Sinh viên - Học viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh.

Huyền Thương nhắn gửi: “Mình luôn tâm đắc với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng 'Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội.' - Tuổi trẻ tuy ngắn ngủi nhưng lại là quãng thời gian quý giá nhất để thử thách và trưởng thành. Đừng lãng phí tuổi trẻ cho nỗi sợ. Hãy dám thử, dám sai và bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá chính mình. Trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình mạnh mẽ, nếu chúng ta không dám nỗ lực thì sẽ tự bỏ lỡ những cơ hội quý giá nhất. Quan trọng là hãy giữ vững bản lĩnh và khát vọng, bởi tuổi trẻ không phải để sống mòn, mà để dấn thân, cống hiến và trưởng thành.”

Ảnh do nhân vật cung cấp