Hành trình sống cùng đam mê của nữ sinh Marketing

SVVN - Vũ Thị Trà My sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên Khóa 22 chuyên ngành Mầm non tiên tiến 1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Sở hữu ngoại hình nổi bật của vẻ đẹp tri thức và nhân ái, Trà My đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo và giành vương miện Hoa khôi Tri thức trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Tri thức 2025 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.