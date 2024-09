Hành trình vượt qua vùng an toàn để chinh phục mọi thử thách của nam MC Ngoại giao

SVVN - Đặng Trung Kiên - sinh viên năm ba Học viện Ngoại giao là gương mặt MC, BTV quen thuộc của nhiều chương trình, sự kiện lớn nhỏ. Không những vậy, anh còn sở hữu nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao.

Quyết định trở thành người dẫn chương trình cho mình nhiều hơn một công việc

Những năm cấp ba tại trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Trung Kiên là một chàng trai hoạt ngôn, hòa đồng, luôn tràn đầy năng lượng kết nối với mọi người xung quanh. Thế nhưng, sau vẻ hướng ngoại ấy, anh không chỉ luôn tự ti về khuyết điểm nặng giọng địa phương của mình mà còn mắc tâm lý thường xuyên bị run khi đứng trước đám đông.

Trở thành tân sinh viên Học viện Ngoại giao chính là bước ngoặt để Trung Kiên bắt đầu hành trình vượt ra khỏi vùng an toàn. Anh chia sẻ: “Mình đã dành thời gian 03 tháng hè ở Hà Nội để theo học khóa học MC với mong muốn phát triển đam mê của bản thân. Dù thời gian đầu có hơi khó khăn trong việc sửa giọng, sửa run, nhưng mình luôn cố gắng luyện tập thật nhiều, đứng trước gương mỗi ngày để chuẩn bị cho một ngày đứng trước ánh đèn sân khấu. Đúng như Theodore Roosevelt nói “Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó”, mình dần có những sân khấu lớn đầu tiên cho riêng mình, mình bắt đầu tự tin hơn, trưởng thành hơn qua từng sân khấu”.

Với niềm tin mãnh liệt vào bản thân, sự kiên định, không chùn bước trước mọi khó khăn, những nỗ lực của Trung Kiên đã dần được đền đáp xứng đáng. Profile “đáng ngưỡng mộ” của nam MC trẻ trên con đường “cầm mic” có thể kể đến như: MC Nam Triển vọng - KnB Awards 2023; MC LIVESTREAM TỌA ĐÀM: Công tác triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự tại Việt Nam và Sự tham gia của thanh niên trong thúc đẩy truyền thông về di cư an toàn được tổ chức bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Ban Sản xuất các CTGT (VTV3); Xây dựng nội dung và dẫn chương trình cùng MC Đặng Thu Hà - The Money Verse – sự kiện về đầu tư, tài chính kết hợp giải trí và công nghệ đầu tiên và duy nhất dành cho giới trẻ Việt Nam được sáng lập bởi MC/BTV Ngọc Trinh - Đài Truyền hình Việt Nam; Giảng viên các lớp MC Nhí tại nhiều trung tâm Đào tạo MC Nhí trên địa bàn thành phố Hà Nội; biên tập và dẫn chính nhiều Cuộc thi, chương trình Hội nghị/ Tọa đàm, chương trình giải trí…

Trở thành người cầm trịch, người dẫn chuyện trên sân khấu, Trung Kiên đã học được nhiều điều, anh tâm sự: “Điều đầu tiên chắc là kỹ năng biên tập nội dung tức thì, xử lý nhanh các tình huống bất ngờ. “Muốn nói tốt thì phải biết, Muốn nói hay thì phải hiểu” chính vì thế mình cũng học được cách đọc báo, đọc sách hàng ngày để trau dồi vốn sống. Đặc biệt đối với MC trẻ, việc tự học là yếu tố quan trọng, kiến thức thì vô hạn, không ai có thể trở thành tài, thành giỏi, thành hay mà đều phải tích lũy theo thời gian, cứ cố gắng rèn luyện chăm chỉ thì kết quả sẽ đến như con kiến biết tha lâu về tổ, như cái cây mỗi năm lại dày thêm một vòng thân gỗ. Nhờ kỹ năng MC, mình học thêm được cách quản lý rủi ro, cách chạy kỹ thuật, điều phối và ứng dụng trực tiếp trong quá trình làm các dự án, chương trình của Hội Sinh viên, của Học viện Ngoại giao”.

Với 24h trong tay, mỗi người lại có cho mình một cách sử dụng khác nhau

Bên cạnh công việc MC, hiện Trung Kiên còn là Thực tập sinh tại Văn phòng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao quản lý 32 CLB/Đội/Nhóm trong Học viện. Anh cũng nắm giữ vị trí chủ chốt của nhiều Tổ chức/chương trình khác có uy tín trong Học viện như: Trưởng Ban Sự kiện MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao, Trưởng Ban Nhân sự DAV’s Leaders 2023, Trưởng Ban Văn phòng Chiến dịch Tư vấn Tuyển Sinh Học viện Ngoại giao 2024, Trưởng Ban Văn phòng Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023…

Với mong muốn thúc đẩy phong trào sinh viên và công tác Hội sâu rộng và toàn diện, anh đã tham gia tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa với nhiều vai trò khác nhau. Ở mỗi chương trình, Trung Kiên luôn muốn hướng đến giá trị mang lại cho sinh viên, đổi mới mỗi năm để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. “Gần đây, mình vinh dự được trở thành Trưởng Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao 2024, mong muốn phong trào được lan tỏa rộng rãi, khuyến khích sinh viên phát triển bản thân theo 5 tiêu chí của Sinh viên 5 tốt” - anh hào hứng chia sẻ.

Thế nhưng, công việc càng nhiều đòi hỏi nam sinh càng phải nỗ lực và kỷ luật bản thân. Hơn ai hết, chính Trung Kiên là người hiểu rõ nhất những thách thức đó: “Bản thân là sinh viên, vừa phải cân bằng việc học, tham gia hoạt động ngoại khóa và công việc của mình đang làm thì đôi lúc cũng khó khăn trong việc cân bằng thời gian, có thời gian lịch thi, các công việc chồng chéo lên nhau, nhiều đêm ngủ 2-3 tiếng, cũng khiến mình stressed (căng thẳng), nhưng mình luôn nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để đạt được những mục tiêu đề ra. “Làm việc thông minh đừng làm việc chăm chỉ”, mình luôn cố gắng cân đối thời gian, sắp xếp công việc hợp lý, đặt sự tập trung vào từng công việc mình làm”. Nhìn vào những danh hiệu và kết quả đạt được, có lẽ Trung Kiên đã tìm cho mình đúng hướng đi và phương pháp cân đối thời gian hiệu quả.

“Đặt ra mục tiêu cho bản thân mình và cố gắng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu; luôn có kế hoạch cụ thể, chủ động trong mọi công việc; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để học thêm kỹ năng mềm, trau dồi kinh nghiệm, học hỏi từ những người bạn xung quanh…đó là cách mình đã thực hiện để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Thế nhưng, mình nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Vậy nên “Trung Kiên tin rằng” mới trở thành câu kim chỉ nam của mình” - Trung Kiên vui vẻ kết lời.

(Ảnh: NVCC)