Từ đam mê nhỏ đến thành tựu lớn của cô MC trẻ

SVVN - Phạm Thị Bích Ngọc đang là sinh viên chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính Quốc tế, Học viện Ngân hàng. Với niềm yêu thích sân khấu từ bé, cô sinh viên trẻ đã không ngừng trau dồi để đạt được hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trên hành trình trở thành MC chuyên nghiệp của mình: Top 6 Nhà Diễn Thuyết Tiềm Năng 2024, Top 20 MC ON THE MIC 2024: ELEANORA, Quán quân cuộc HI MC - Cuộc thi Tìm kiếm Cặp đôi MC Tài năng…