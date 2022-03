Hết 'SOS', Ninh Dương Lan Ngọc lại 'dính' ngay hoang mang chỉ vì một 'nhân vật' bí ẩn

SVVN - Cư dân mạng xôn xao, liệu đây có phải là lý do vì sao mà Ninh Dương Lan Ngọc "xuống tóc"?

Phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito là dự án mở đầu cho Vũ trụ mỹ nhân đã được giới thiệu vừa qua. Đây cũng là dự án phim đầu tiên có sự góp mặt của hai 'mỹ nhân màn ảnh hàng đầu Việt Nam': Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trong cùng một phim. Bên cạnh hai nữ chính, đoàn phim cũng đã hé lộ những diễn viên tiếp theo tham gia vào dự án điện ảnh này qua buổi đọc kịch bản của Cô gái từ quá khứ.

Không giống các dự án phim khác, được biết Cô gái từ quá khứ hoàn toàn giấu kín kịch bản và diễn viên đến phút chót. Buổi đọc kịch bản được tổ chức trước ngày bấm máy một tháng. Tại đây, toàn bộ dàn diễn viên có mặt đông đủ và cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với nội dung kịch bản phim. Ngoài hai nữ chính của phim đã được tiết lộ từ trước, hầu hết các diễn viên khác đều bất ngờ và thích thú khi biết tên nhân vật và nội dung vai diễn của mình.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là người có thâm niên hợp tác nhiều dự án nhất với hai đạo diễn, cô cho biết: “Lan Ngọc không còn bỡ ngỡ với cách làm này của hai anh nhưng với các diễn viên mới trong dự án này thì chắc chắn sẽ hoang mang, bởi chỉ còn gần một tháng là đến ngày bấm máy mà tất cả đều chưa biết nhân vật mình sẽ tên gì và vai trò của mình thế nào trong phim. Thậm chí, suốt từ đầu dự án đến giờ, ai mà gặp nhau cũng hỏi có biết được gì thêm chưa, chứ đâu dám hỏi hai anh vì hai anh giấu kỹ lắm”.

Trong phim Cô gái từ quá khứ, Lan Ngọc tiếp tục thủ vai Hoàng Quyên - Ms Q, nhân vật đã ghi dấu ấn với khán giả từ Gái già lắm chiêu. Lan Ngọc cũng đã 'xuống tóc' từ rất sớm để bắt đầu bước vào nhân vật: “Với sự trở lại lần này cùng diện mạo hoàn toàn mới, câu chuyện giật gân, ly kỳ của Ms Q hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những điều thú vị và rất bất ngờ! Khi đọc và phân tích kịch bản thì mình nhận ra, Ms Q đã không còn của Gái già lắm chiêu nữa rồi! Chính điều này khiến Ngọc rất hào hứng nhưng cũng đầy áp lực với vai diễn”.

NSND Lê Khanh cũng xác nhận sẽ xuất hiện trở lại với vai diễn mới mẻ hoàn toàn so với các nhân vật trước đây. Trên kịch bản có tiết lộ Lê Khanh vào vai Bà Kim: “Tôi là diễn viên duy nhất được đọc kịch bản từ bản đầu tiên cho đến bản in cuối cùng bây giờ (là bản thứ 27). Không phải tôi được hai đạo diễn ưu ái mà do ngoài việc tôi là diễn viên của dự án thì còn được giao trọng trách hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ nên tôi phải được đọc kịch bản sớm để lên giáo trình cho họ. Thế nhưng, suốt gần nửa năm qua, tôi phải giấu bí mật này vì “các con tôi” liên tục nhắn hỏi: Mẹ ơi, mẹ biết kịch bản chưa, hé lộ cho tụi con đi chứ tụi con lo quá! Tôi đâu được phép nên cứ giả vờ Mẹ cũng có biết gì đâu”.

Để làm tốt vai trò người hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ, NSND Lê Khanh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống trước thời gian phim bấm máy một tháng để tập trung toàn bộ thời gian cho việc dạy học. Được biết, Lan Ngọc, Kaity Nguyễn cũng như các diễn viên khác sẽ được nhà sản xuất lên lịch học liên tục cùng NSND Lê Khanh cho tới ngày bấm máy.

Sau hơn nửa năm chờ đợi, "Mỹ nhân Gen Z” Kaity Nguyễn hào hứng với kịch bản trên tay. Cô cho biết, năm nay, kịch bản được làm theo phong cách Red Script, toàn bộ nội dung được in đỏ, đặt sự bảo mật vào mức tối cao. Kaity Nguyễn tiết lộ: “Kaity và chị Lan Ngọc hóng kịch bản lắm, nhưng suốt hơn nửa năm qua, lâu lâu hai anh chỉ gửi "nhá hàng" cho chúng tôi một vài phân đoạn mà thôi. Kaity cũng hỏi ê kíp hay hỏi ''mẹ'' Lê Khanh nhưng ai cũng nói không biết gì cả! Kaity đành phải hỏi chị Lan Ngọc xem chị được đạo diễn gửi cho đoạn nào để tự ghép nối các đoạn được gửi riêng lẻ cho nhau xem thu thập thêm được thông tin gì cho nhân vật của mình không”.

Kaity Nguyễn khoe, kịch bản có in tên nhân vật của mình là Quỳnh Yên. Quỳnh Yên là một nhân vật mới chưa từng xuất hiện trong các phần phim trước đây, là một người bạn cũ của Ms Q, do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Qua những tiết lộ từ nhà sản xuất, rất có thể, Quỳnh Yên chính là Cô gái từ quá khứ khiến Ms Q mất tất cả tiền tài, danh vọng sự nghiệp, thậm chí cả tình yêu. Kaity Nguyễn hé lộ: “Quỳnh Yên là dạng vai rất hiếm có trong thị trường phim ảnh Việt hiện nay nên Kaity rất thích thú được thử sức với thể loại phim cũng như tính cách của nhân vật này. Hơn nữa, được hợp tác cùng chị Lan Ngọc và "mẹ" Lê Khanh trong cùng một dự án là một điều khiến Kaity rất mong đợi và hiện tại, Kaity đang rất tập trung do vai diễn cũng như cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhân vật Quỳnh Yên”.

Nam diễn viên Lê Xuân Tiền cũng được quay trở lại với vai diễn Jack, chàng 'phi công trẻ' của Ms Q. Lê Xuân Tiền cho biết: “Tôi là người cuối cùng biết mình sẽ được quay trở lại cùng Ms Q nên rất bất ngờ. Lần này, được đóng chung với ba mỹ nhân màn ảnh Việt rất giỏi mà tôi vô cùng mến mộ khiến tôi hào hứng và cũng áp lực giống như cảm giác đầu tham gia vào Gái già lắm chiêu”. 'Hội chăn chuối' là hội bạn thân của Ms Q cũng xuất hiện trở lại, hứa hẹn đem lại nhiều tiếng cười với các chiêu trò quậy phá đậm chất “nữ quậy thành thị”.

Tại buổi đọc kịch bản Cô gái từ quá khứ, đoàn phim cũng chính thức giới thiệu đến khán giả thêm 3 diễn viên tham gia dự án: NSƯT Hữu Châu - vai ông Tùng, Lãnh Thanh - vai Bách và Ốc Thanh Vân - vai bác sĩ Linh Đan. Lãnh Thanh là “nhân tố mới” đối với ê kíp làm phim của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito. Sự xuất hiện của anh cũng tạo tò mò về tuyến nhân vật, chưa rõ Bách sẽ là người yêu của Quỳnh Yên hay kẻ chen ngang vào hạnh phúc của Ms Q - Jack. Hiện tại, vai diễn này vẫn còn được giữ bí mật đến phút chót.

Lãnh Thanh cho biết: “Tôi được nhận vai Bách từ năm ngoái nhưng vì tính bảo mật của dự án mà đến hôm nay tôi mới được hé lộ. Và cũng đến hôm nay, sau gần nửa năm tôi mới biết vai diễn của mình tên Bách và có một quá khứ 'lẫy lừng' với Ms Q như vậy! Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi tham gia dự án phim này và được làm việc với các diễn viên giỏi, đặc biệt là NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu và hai diễn viên mà tôi rất hâm mộ là Lan Ngọc và Kaity Nguyễn”.

NSƯT Hữu Châu từng hợp tác với bộ đôi đạo diễn ở phim Gái già lắm chiêu 1, lần này nam nghệ sĩ vào vai Ông Tùng.

Phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ có câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Hoàng Quyên/ Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn). Bộ phim thuộc Vũ trụ Mỹ nhân của đạo diễn Namcito & Bảo Nhân, với sự tham gia của Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lê Xuân Tiền, Lãnh Thanh, Ốc Thanh Vân, Thuỳ Anh, Phương Lan, Thoại Tiên cùng nhiều diễn viên chưa được tiết lộ. Bộ phim dự kiến khởi quay vào cuối tháng Ba và chính thức ra rạp vào dịp cuối năm nay.