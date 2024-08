'Hiện tượng nhạc Indie' Ái trở lại, biến âm nhạc thành tiếng lòng của bao trái tim gen Z 'vụn vỡ vì yêu'

SVVN - Tuy đã sở hữu 'hit triệu view' rất 'viral' cộng đồng nhạc Indie với ca khúc 'Là từ lúc (since)', Ái vẫn là cái tên mới tiềm năng trên thị trường âm nhạc. Sau thời gian vắng bóng, nữ ca sĩ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc 'Từng là điều em ước ao (wishes)'.

Nguyễn Minh Xuân Ái (sinh năm 1999) gọi ngắn gọn hơn là Ái, là một nghệ sĩ gen Z hoạt động độc lập. Ái đến với người nghe qua những bài hát đã ra mắt như Là từ lúc (since), Cuối tuần (weakend), Cơn mưa mùa Hạ, Send love to me, Em ơi tại sao... và nhận được sự ủng hộ và đánh giá tích cực từ người nghe. Không chạy theo nhạc thị trường, người nghe rung động với âm nhạc của Ái bởi cách cô mang sự mộc mạc, giản dị, nhẹ nhàng và những lời tự sự đầy cảm xúc bỏ ngỏ trái tim bất kỳ ai tìm đến nhạc của cô.

Cô nàng gen Z bắt đầu với âm nhạc không sớm không trễ, đến tận năm lớp 11 mới nhận ra bản thân có giọng hát tương đối. Đến năm thứ hai đại học thì sở thích ấy trở thành đam mê khi được một người bạn cổ vũ thử viết nhạc đi, từ đây, những ca khúc đầu tiên ra đời và đưa Ái đến với nhiều khán giả. Vài năm qua, nữ ca sĩ không ít lần thử sức với những thể loại âm nhạc khác nhau nhằm tìm ra con đường phù hợp với mình nhất.

“Ái yêu cảm giác được đứng trên sân khấu hát, được mọi người hát theo, được có người trông đợi những bài hát của mình. Với Ái, việc duy trì đam mê và giữ được cái “chất” của mình vừa là thách thức vừa là điều kiện quan trọng nhất để khán giả nhận ra mình cũng như những sản phẩm của mình giữa một thị trường âm nhạc rộng lớn. Mình sẽ cố gắng để mọi người có thể thấy được mình nhiều hơn với lối sống tích cực, lành mạnh và trao đi tình cảm này tới mọi người qua những bài hát của mình", Ái bày tỏ.

Những bài hát của Ái chủ yếu về những đoạn cảm xúc trong cuộc sống, tình yêu, sự trưởng thành mà bản thân cô trải nghiệm qua. Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, Ái chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Từng là điều em ước ao (wishes). Với Ái, đây sẽ là sản phẩm đánh dấu cho sự trở lại trong âm nhạc một cách nghiêm túc, chỉn chu, đầu tư và thể hiện mình nhiều hơn.

Ái cho biết, cô đã viết ca khúc sau khi đọc được những dòng tạm biệt mà một cặp đôi, là hai người bạn của cô dành cho nhau.

Ái chia sẻ: “Đây là một câu chuyện buồn về tình đôi lứa, là những nuối tiếc của tuổi trẻ. Ái không mong gì hơn ngoài việc khán giả có thể lắng nghe và cảm nhận được những cảm xúc mình gửi vào trong bài hát. Nếu được, mong chúng ta sẽ luôn trân trọng những người yêu thương xung quanh mình, chiến đấu cho tình yêu của mình và yêu hết mình. Vì ta chỉ sống một lần trong đời thôi".

Nữ ca sĩ nói thêm: "Ái không muốn đặt nặng kỳ vọng về những con số thành tích. Vì mục đích ban đầu, bài hát này là để thỏa mãn đam mê của bản thân. Và cũng khá lâu rồi mình không ra mắt sản phẩm chính thức nào, vậy nên đây cũng là một món quà cảm ơn gửi đến những người đã và đang ủng hộ, yêu mến những bài hát trước đó của mình, những người đã đồng hành và động viên mình từng ngày từ lúc mình biết viết nhạc đến nay".