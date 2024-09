Hồ Ngọc Hà mang Trung Thu đến sớm cho các trẻ em khó khăn

SVVN - Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và đạo diễn Trần Thành Trung đã có chuyến từ thiện tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, trao tặng 400 phần quà Trung Thu đến các điểm trường và chùa tại Long An dành cho những trẻ em và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Hồ Ngọc Hà cùng đạo diễn Trần Thành Trung và ê kíp đã ghé hai điểm là mái ấm Kim Chi và chùa An Hòa. Mái ấm nằm trong một ngôi chùa, được thành lập 24 năm nay, nuôi dưỡng các trẻ em nghèo, các bé mồ côi. Để thuận tiện cho việc học tập của các bé, trụ trì chùa đã xin phép tỉnh Long An thành lập một ngôi trường ngay trong chùa, mang tên Trường Tiểu học, THCS, THPT Bồ Đề Phương Duy. Tại đây, hiện có 210 em theo học.

Hồ Ngọc Hà, Trần Thành Trung đã trao tặng quà Trung thu cho toàn bộ các em, mỗi phần gồm bánh kẹo, lồng đèn... Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà rất cảm phục tấm lòng của các thầy cô trong trường, nên đã bất ngờ trích thêm tiền túi để tặng gần 20 thầy cô, với mong muốn họ sẽ có một mùa Trung Thu ấm áp bên các học trò.

Nữ ca sĩ phát biểu: “Hà luôn cố gắng làm việc, và khi thấy bản thân may mắn đạt được một số thành công nhất định, Hà muốn chia sẻ điều đó đến với nhiều người hơn”.

Bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà - cũng đi từ thiện cùng con gái. Bà rưng rưng nước mắt khi gặp gỡ hơn 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà nói mình thấy vui mừng khi con gái luôn biết quan tâm, sẻ chia với những người khó khăn trong xã hội.

Sau khi tặng quà tại mái ấm Kim Chi, đoàn đã đến chùa An Hòa cách đó không xa. Tại đây, gần 200 người dân đã đợi sẵn. Nhiều người vui mừng khi thấy Hồ Ngọc Hà xuất hiện. Chùa An Hòa là nơi đạo diễn Trần Thành Trung và Hồ Ngọc Hà ghé thăm hàng năm để tặng quà trung thu cho người dân sống xung quanh chùa. Trụ trì chùa An Hòa bày tỏ sự cảm kích đến đạo diễn Trần Thành Trung - một người con của huyện Thủ Thừa và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, vì luôn nhớ đến những mảnh đời kém may mắn ở khu vực này.

Tổng cộng, trong một đi như thế Hồ Ngọc Hà, Trần Thành Trung và ê kíp đã trao tặng khoảng 400 phần quà. Các em học sinh và người dân ở nơi đây đã đáp lại tình cảm của đoàn bằng những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Các chuyến đi từ thiện của Hồ Ngọc Hà và Trần Thành Trung đã kéo dài được 14 năm liên tiếp, đi qua nhiều tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ riêng dịp Trung Thu, mà các dịp lễ, Tết khác trong năm, cả hai đều dành thời gian đến với bà con ở các vùng khó khăn.