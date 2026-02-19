'Học bá' cũng sợ bài vở dịp Tết

SVO - Tết đến, những “học bá” cũng… nghỉ học. Không còn deadline, không phòng thi, không áp lực điểm số, các bạn trở về với vai trò rất quen thuộc: con ngoan trong nhà, người bị họ hàng hỏi chuyện học nhiều nhất mâm cơm,... Đây cũng là lúc tạm gác lại câu chuyện học tập để nhường chỗ cho những khoảnh khắc giản dị, gần gũi của tuổi trẻ. Cùng Sinh Viên Việt Nam trò chuyện với các “cao thủ” vừa chinh phục thành công 9.0 IELTS và thủ khoa SAT với số điểm 1600/1600 từ THPT Chuyên Ngoại Ngữ về nhịp sống ngày Tết.

Khi học bá cũng cần… nghỉ Tết

Trong suốt một năm học, hình ảnh “học bá” thường gắn liền với lịch học kín mít, những buổi ôn luyện kéo dài đến tối muộn, hay áp lực phải giữ vững phong độ,... Thành tích cao đôi khi đi kèm với kỳ vọng lớn từ gia đình, thầy cô cho đến chính bản thân các bạn trẻ. Vì thế, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là khoảng thời gian để cân bằng lại cảm xúc sau một hành trình dài chạy đua với mục tiêu.

Có những bạn cả năm chỉ quanh quẩn giữa trường học và lớp học thêm, đến Tết mới thực sự có thời gian ở nhà trọn vẹn. Những việc tưởng chừng nhỏ như phụ mẹ dọn dẹp, đi chợ Tết, gói bánh hay cùng gia đình đi thăm họ hàng lại trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Phạm Thế Tuấn đạt điểm tuyệt đối kỳ thi SAT.

“Ngày Tết lý tưởng của em là được ở nhà và dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể vì năm vừa qua cũng là một năm bận rộn đối với em. Em cũng muốn tự thưởng cho mình một buổi đạp xe lên núi với bạn bè để ‘reset’ lại tinh thần trước khi bước vào năm mới có nhiều thử thách lớn phải vượt qua!”, bạn Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12 chuyên Anh THPT Chuyên Ngoại ngữ, chia sẻ.

Hoặc đơn giản hơn, điều khiến các bạn mong chờ nhất không phải là được ngủ nướng hay chơi game cả ngày, mà đơn giản là cảm giác không phải nghĩ đến bài vở. Không cần mở lịch học, không cần tính toán hôm nay phải hoàn thành bao nhiêu đề, Tết mang đến một trạng thái rất khác - nhẹ nhõm và dễ thở hơn như những ngày sống chậm hiếm hoi trong năm.

Nguyễn Minh Thư - học sinh lớp 12A3 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong bốn học sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ thi SAT.

Là một học sinh vừa đạt được nhiều thành tích học tập ấn tượng, em Nguyễn Minh Thư bày tỏ: “Đây có lẽ sẽ là một cái Tết đặc biệt của em sau những gì bản thân đạt được trong năm vừa qua. Em sẽ cố gắng tự thưởng cho bản thân một khoảng nghỉ hợp lý, không vướng bận bài vở để ‘chỉnh đốn’ lại tinh thần! Nhưng sau đó có lẽ em lại bắt đầu một guồng quay mới để chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi THPTQG của mình.”

“Thực ra em là một người ‘mọt sách’ thế nên Tết này ngoài thời gian dành cho gia đình, bạn bè, em chắc chắn sẽ tìm một cuốn sách mới để đọc! Trước đây ôn thi căng thẳng, thời gian biểu san sát nhau nên em chưa thực sự có khoảng nghỉ dành cho sở thích này. Em cũng rất thích viết lách nên có lẽ em sẽ khai bút đầu năm bằng vài dòng đầu tiên cho tác phẩm đầu tay của em chẳng hạn!”, nữ sinh 9.0 IELTS Nguyễn Linh Chi chia sẻ.

Chính những ngày nghỉ ngơi lại góp phần tạo nên hiệu quả học tập lâu dài. Việc tạm rời khỏi áp lực giúp não bộ được phục hồi, cảm xúc ổn định hơn, từ đó quay lại học tập với tinh thần tích cực hơn. Nhiều học sinh giỏi cho biết sau Tết thường là giai đoạn học hiệu quả nhất, bởi lúc này họ đã thực sự được “sạc lại năng lượng”.

Tết không chỉ là nghỉ ngơi, mà là trưởng thành

Sau mỗi mùa Tết, nhiều bạn trẻ nhận ra mình đã thay đổi ít nhiều. Tết là thời gian các bạn dần học được cách cân bằng giữa học tập và cuộc sống với một tâm thế rất nhẹ nhàng. Mỗi bạn đều tự hiểu rằng thành công không chỉ đo bằng thành tích, mà còn bằng sự trưởng thành trong suy nghĩ.

“Đối với em giữa học tập và cuộc sống cũng có nhiều điểm giao nhau. Tức là dù có làm bất cứ thứ gì thì chính bản thân mình phải dốc hết sức lực, khả năng nếu muốn đạt được thành công. Cứ học hết mình, chơi hết mình, quan trọng nhất là luôn phải có sự tự tin bền bỉ vào bản thân, những lúc như thế dù có khó khăn đến mấy, mọi ‘logic’ có đang quay lưng lại với mình thì cũng sẽ có một sức mạnh gì đấy kéo mình trở lại! Em hy vọng những lời này có thể trở thành động lực cho các bạn học sinh trong năm mới!”, chia sẻ của bạn Trần Hoàng Lê Thành - học sinh lớp 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa đạt 9.0 IELTS

Nữ sinh 9.0 IELTS Nguyễn Linh Chi tự nhận mình là "mọt sách" chính hiệu.

“Năm mới em sẽ cố gắng duy trì một tâm thế sống và học tập lành mạnh như năm vừa qua! Em nghĩ không chỉ em mà các bạn học sinh khác nếu muốn đi đường dài trên con đường học, không chỉ riêng học trên trường, thì nên cố gắng cân bằng được thời gian cho mình, đừng để mình quá lao lực, bất cứ việc gì cũng cần một khoảng thời gian chất lượng để làm và một khoảng nghỉ phù hợp để cân đối cả sức khoẻ. Hy vọng năm mới chúng ta vừa có thể hoàn thành cả những việc lớn mà vẫn vừa giữ được một tinh thần, sức khoẻ thật tích cực!”, bạn Nguyễn Linh Chi gửi lời chúc đến quý độc giả.

Kỳ nghỉ Tết khép lại, các “học bá” cũng sẽ quay trở lại với lịch học quen thuộc như bao học sinh khác. Nhưng sau những ngày sống chậm, nhiều bạn mang theo tâm thế khác: bình tĩnh hơn, rõ ràng hơn với mục tiêu của mình. Tết không làm gián đoạn hành trình học tập, mà giống như một điểm nghỉ cần thiết để chặng đường phía trước bền bỉ hơn. Khi những cuốn sách được mở lại, áp lực vẫn còn đó, nhưng đi kèm là sự trưởng thành sau một mùa đoàn viên.

Chúc các bạn học sinh một năm Bính Ngọ 2026 mã đáo thành công: chạy thật nhanh qua mọi rào cản, chân thật vững trước mọi chông gai và sẽ vươn mình thật kiêu hãnh khi chinh phục được những chặng đua, hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu lớn của riêng mình!

