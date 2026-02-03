Phỏng vấn thủ khoa TSA Trần Anh Tú: 'Idol Toán học' đẹp trai, thích nhạc Sơn Tùng, J97

SVO - Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Trần Anh Tú - thủ khoa đợt 1 kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với số điểm 96,10. Nam sinh Hưng Yên gây ấn tượng không chỉ bởi tư duy sắc bén mà còn bởi phong thái điềm tĩnh và những câu trả lời hóm hỉnh. Tú tự nhận đề thi năm nay khá "nhẹ nhàng" và không ngần ngại thừa nhận đã... quen với việc được khen đẹp trai.

Chúc mừng Tú với ngôi vị thủ khoa. Cảm xúc của em thế nào khi biết mình đạt số điểm kỷ lục 96,10?

Trần Anh Tú: Em thực sự rất bất ngờ. Em không nghĩ mình có thể đạt điểm số cao như thế, nhất là phần tư duy đọc hiểu em được tới 18/20 điểm - một con số ngoài sức tưởng tượng của em, sau đó thì em cũng rất vui và sung sướng.

Em cảm thấy vinh dự, tự hào vì kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và thời gian em đã bỏ ra để ôn luyện.

Chân dung điển trai của thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy TSA đợt 1 - Trần Anh Tú.

Với "bàn đạp" vững chắc này, dự định sắp tới của em là gì?

Trần Anh Tú: Mục tiêu của em là xét tuyển vào ngành Khoa học Máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hội bạn thân của em “bóc phốt” Tú là một game thủ hạng nặng chứ không hề mọt sách như vẻ ngoài. Thực hư tin đồn này thế nào?

Trần Anh Tú (cười): Chắc các bạn... “nổ” đó ạ! Thực ra việc giải trí của em cũng bình thường thôi. Những lúc rảnh rỗi hoặc muốn xả hơi sau giờ học căng thẳng thì em cũng có chơi game, nhưng chỉ dừng lại ở mức giải trí nhẹ nhàng thôi, không như mọi người đồn đâu.

Ngoài game, em cũng thích chơi thể thao, xem phim và nghe nhạc. Gu âm nhạc của em là các ca khúc của Sơn Tùng M-TP và J97.

Gia đình và bạn bè đều nhận xét Tú có dáng dấp của một “thầy giáo” khi kèm cặp mọi người học tập. Em có thấy mình có năng khiếu sư phạm không?

Trần Anh Tú: Về kỹ năng sư phạm, em nghĩ mình cũng... bình thường thôi. Khi hướng dẫn cho em trai hay các bạn, em chỉ đơn giản là cố gắng truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất có thể. Đôi khi các bạn không hiểu chỗ nào thì em tìm cách giải thích khác đi, chứ em không dám nhận là mình có kỹ năng sư phạm xuất sắc đâu.

Vậy theo "thầy giáo" Tú, thế nào là học hiệu quả?

Trần Anh Tú: Với em, muốn học hiệu quả thì điều tiên quyết là phải nắm vững tất cả các kiến thức nền tảng trước. Sau đó, mình cần xây dựng một lộ trình luyện đề thật rõ ràng và kỷ luật.

Trong kỳ thi TSA đầy cam go, đâu là kỹ năng quan trọng nhất giúp em chinh phục điểm số thủ khoa?

Trần Anh Tú: Đi vào chi tiết thì ở phần Đọc hiểu, mình phải có kỹ năng đọc lướt (skim) và đọc quét (scan) tốt. Phần tư duy khoa học/giải quyết vấn đề đòi hỏi tư duy sắc bén. Còn với tư duy toán học, mấu chốt là phải biết sắp xếp, phân bố thời gian hợp lý. Nguyên tắc của em là phải làm đúng tuyệt đối những câu dễ.

Mọi người nhận xét Tú rất chắc chắn, không bao giờ sai câu dễ. Đây là bản năng hay do rèn luyện?

Trần Anh Tú: Em thấy quan điểm này rất đúng với cách học của em. Với những câu dễ, câu đơn giản, em không bao giờ cho phép mình chủ quan hay đọc lướt để chọn nhanh đáp án. Ngược lại, em vẫn đọc hết đề, đọc thật kỹ từng câu chữ. Dù là bài khó hay dễ, em cũng không bỏ sót một từ nào trong đề bài. Sự cẩn thận tối đa giúp em tránh được những cái "bẫy" đáng tiếc.

Thầy Trần Quang Tiềm - giáo viên chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn đội tuyển HSG của Tú chia sẻ đã sớm nhận ra năng khiếu Toán học của bạn ngay từ những ngày đầu lớp 10.

Em đánh giá thế nào về độ khó của đề thi tư duy năm nay?

Trần Anh Tú: Bản thân em thấy đề thi cũng phù hợp và khá... "nhẹ nhàng". Nó không quá căng thẳng như em dự tính ban đầu. Em cũng đã trải nghiệm nhiều kỳ thi, từng đi thi thử ở trường đại học để tích lũy kinh nghiệm nên tâm lý em khá vững vàng, không bị run hay áp lực.

Câu hỏi cuối hơi bên lề một chút. Hôm nay hình ảnh của em "phủ sóng" khắp mạng xã hội, rất nhiều người khen thủ khoa đẹp trai. Em thấy sao về lời khen này?

Trần Anh Tú (cười lớn): Dạ, thú thật là em cũng... nghe lời khen này nhiều năm nay rồi ạ!

Cảm ơn Tú về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc em sớm trở thành tân sinh viên IT1 như mong ước!