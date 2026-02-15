Chợ Tết ở Huế qua góc nhìn của người trẻ

SVO - Những ngày cuối năm, chợ Tết ở Huế trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, đặc biệt là người trẻ. Họ không chỉ bước vào chợ để mua sắm mà còn để lắng nghe nhịp xuân đang gõ cửa, cảm nhận Tết đang đến rất gần - thứ cảm xúc chỉ có thể chạm vào khi hòa mình trong dòng người, sắc màu rực rỡ và mùi hương hoa trái của những ngày cuối năm.

Chợ Tết đông đúc vào những ngày cuối năm.

Với nhiều người trẻ, trải nghiệm chợ Tết là một “nghi thức” không thể thiếu trước thềm năm mới. Dù mua ít hay nhiều, họ vẫn muốn tự mình bước vào không gian ấy - nơi tiếng chào hàng xen lẫn tiếng cười nói và không khí mua bán rộn ràng tại các gian hàng.

Hà Thanh Diệm (23 tuổi) cho biết: “Một số món đồ mình có thể đặt hàng online cho nhanh hoặc mẹ mình tự mua. Nhưng lúc nào cũng sẽ thiếu vài thứ, nên mình đi chợ mua phụ mẹ. Bước vào chợ đông đúc, không khí vẫn tấp nập dù đã gần trưa, tự nhiên thấy Tết đến thật rồi”, Diệm bày tỏ.

﻿Người trẻ lựa chọn quà bánh, chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ có thể mua bằng một cái chạm màn hình, việc người trẻ chủ động ra chợ cho thấy nhu cầu được chạm vào không khí Tết bằng tất cả các giác quan. Họ muốn nghe âm thanh nhộn nhịp, thấy sắc đỏ vàng ngập lối, ngửi mùi nhang trầm quyện với hương hoa mới - những điều không nền tảng số nào có thể thay thế.

Những gian hàng truyền thống góp phần giữ gìn nét văn hóa chợ Tết cố đô.

Người dân chọn mua bánh mứt giữa khu chợ đông đúc - những món quà nhỏ góp phần làm nên hương vị Tết sum vầy.

Chợ Tết hôm nay còn là không gian trải nghiệm của thế hệ trẻ. Bên cạnh những giỏ hàng đầy ắp, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc cuối năm. Với họ, chợ Tết không chỉ là sự chuẩn bị cho năm mới mà còn là dịp ghi lại cảm xúc của mình trong những ngày đặc biệt nhất của năm.

Phan Thị Anh (24 tuổi) cho hay, sau giờ làm cô ghé chợ hoa để chọn vài chậu hoa nhỏ để trang trí nhà cửa: “Dù đi làm về khá mệt nhưng mình vẫn ghé chợ hoa để chọn mua một vài chậu hoa. Không khí ở chợ hoa xôn xao, hoa nhiều màu sắc, ai cũng vui tươi. Mình vừa mua hoa, vừa chụp vài tấm hình gửi cho bạn bè và cảm thấy Tết gần hơn hẳn”.

Chợ hoa những ngày cuối năm - nơi người trẻ tìm mua những chậu hoa nhỏ mang xuân về nhà.

Không chỉ là check-in, việc phụ ba mẹ đi chợ trở thành cách người trẻ gắn kết với gia đình. Những chiếc xe chở đầy quà bánh, những cuộc trao đổi nên mua thêm gì cho mâm cỗ tất cả tạo nên một không gian trò chuyện đặc biệt trong năm. Với nhiều người trẻ, đây là dịp họ tạm gác công việc, dành trọn thời gian cho những việc tưởng nhỏ nhưng ấm áp.

Chợ hoa Tết rực rỡ sắc màu.

Cùng một khu chợ quen thuộc, nhưng vào dịp Tết, mọi thứ dường như đổi khác. Người mua không còn vội vã như ngày thường, người bán niềm nở hơn. Thanh Diệm chia sẻ điều cậu thích nhất ở chợ Tết: “Ai cũng dễ thương hơn bình thường, ngày thường đi chợ chỉ để mua cho nhanh còn những ngày giáp Tết thì mình đi để cảm nhận không khí, nhìn người ta cười nói, tự nhiên thấy lòng mình cũng vui theo”.

Chợ Tết không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian lưu giữ ký ức. Từng quầy mứt, bánh, từng bó nhang, trầm, hoa quả… đều mang theo nét truyền thống của đất cố đô.

Những chuyến xe chở đầy hoa xuân mang sắc màu và không khí Tết về tận hiên nhà của mỗi gia đình.

Khi bước vào chợ Tết, người trẻ cũng đang bước vào dòng chảy văn hóa truyền thống. Họ tiếp nhận những phong tục xưa bằng cách rất mới: vừa mua sắm, vừa kể chuyện Tết trên mạng xã hội; vừa giữ thói quen đi chợ phụ giúp ba mẹ, vừa chia sẻ trải nghiệm với bạn bè. Sự giao thoa ấy khiến chợ Tết không bị cũ đi mà trở thành một phần sống động trong đời sống hiện đại.

Những người bán hoa nở nụ cười, kiên nhẫn chờ vị khách mở hàng đầu giờ chiều - như giữ sẵn một góc xuân rực rỡ cho chợ Tết ở Huế vào những ngày cuối năm.

Phan Thị Anh tâm sự: “Mai này mình có thể bận hơn, nhưng chắc vẫn sẽ tiếp tục đi chợ Tết. Vì nếu không đi, mình sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó”. Cái “thiếu” ấy có lẽ chính là cảm giác được chạm vào ký ức tập thể - nơi Tết không chỉ nằm trên lịch, mà hiện hữu trong từng bước chân giữa khu chợ cuối năm.

Với người trẻ hôm nay, đi chợ Tết là một cách giữ lại sợi dây kết nối với gia đình, với thành phố và với chính tuổi thơ. Giữa những đổi thay nhanh chóng, khu chợ những ngày cuối năm vẫn ở đó, nhộn nhịp và ấm áp như lời nhắc rằng: Tết không chỉ để đón mà để cảm, để nhớ và để tiếp tục được lưu giữ qua từng thế hệ.