Học bổng 'Arena Artech': Khi người trẻ dám bước khỏi vùng an toàn để theo đuổi sáng tạo

SVO - Nhằm phát hiện và nuôi dưỡng những bản trẻ có tiềm năng với ngành Multimedia Design, Arena Multimedia đã xây dựng chương trình Arena Artech, với 300 suất học bổng mỗi năm có giá trị lên đến 50% học phí. Đây chính là bệ phóng hoàn hảo để những tài năng trẻ đam mê Thiết kế đồ họa, 3D, Kỹ xảo, Hoạt hình và Game tự tin bứt phá giới hạn và làm chủ công nghệ sáng tạo.

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp sáng tạo đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thiết kế đồ họa, hoạt hình, game 3D hay kỹ xảo điện ảnh giờ đây không chỉ cần khả năng thẩm mỹ, mà còn đòi hỏi tư duy công nghệ, storytelling và bản sắc cá nhân rõ nét.

Thế nhưng giữa vô vàn công cụ, xu hướng và sự cạnh tranh ngày càng lớn, điều khiến một người làm sáng tạo thật sự khác biệt đôi khi lại đến từ những điều rất riêng: một góc nhìn cá nhân, một câu chuyện chưa từng được kể, hay đơn giản là sự can đảm để thể hiện bản thân một cách chân thật nhất.

Đó cũng là tinh thần mà chương trình học bổng “Arena Artech – Master the Tech, Unleash the Art” của Arena Multimedia hướng tới tìm kiếm những người trẻ dám kể câu chuyện của mình bằng sáng tạo.

Khi bài thi sáng tạo không còn là một “bài kiểm tra” đơn thuần

Khác với những hình thức tuyển chọn thông thường, bài thi học bổng tại Arena Multimedia không đặt nặng việc ai có kỹ thuật hoàn hảo hơn. Điều được quan tâm nhiều hơn là tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và cách mỗi người thể hiện bản sắc riêng.

Có những bài thi được xây dựng từ một thế giới fantasy đầy màu sắc. Có những portfolio lại giống như một cuốn nhật ký thị giác, nơi mọi cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân được kể bằng màu sắc, typography hay bố cục hình ảnh. Và cũng chính từ những bài thi ấy, nhiều người trẻ đã tìm thấy cho mình một cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi sáng tạo.

Nguyễn Thiện Toàn: Từ những nét vẽ tay đến học bổng 50%

Anh chàng Nguyễn Thiện Toàn khiến hội đồng tuyển chọn chú ý bởi chiều sâu storytelling trong tác phẩm của mình.

Toàn yêu thích hội họa từ những năm cấp 2 và luôn bị cuốn hút bởi những thế giới thần thoại, fantasy. Trong bài thi học bổng, cậu lựa chọn khai thác cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc thông qua tạo hình nhân vật và ngôn ngữ màu sắc.

Học viên Nguyễn Thiện Toàn - Chủ nhân suất học bổng 50% tại Arena Multimedia

Điều thú vị là ban đầu Toàn chỉ đặt mục tiêu nhận mức hỗ trợ 25% học phí. Nhưng chính sự đầu tư nghiêm túc và tư duy hình ảnh rõ ràng đã giúp cậu xuất sắc giành học bổng 50% – mức cao nhất của chương trình.

Bài thi học bổng của học viên Arena Nguyễn Thiện Toàn

“Lựa chọn chương trình Thiết kế Hoạt hình - Kỹ xảo và Game là cách mình phát triển khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và mở rộng thế giới tưởng tượng”, Toàn chia sẻ về định hướng trở thành Illustrator hoặc VFX Artist trong tương lai.

Vũ Mỹ Linh và portfolio mang tên “hỗn loạn có tổ chức”

Một trong những câu chuyện để lại nhiều ấn tượng tại học bổng năm vừa qua là của Vũ Mỹ Linh – học viên Arena Multimedia, đồng thời cũng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

Dù theo học lĩnh vực kinh doanh, Mỹ Linh vẫn luôn dành tình yêu đặc biệt cho hội họa và sáng tạo. Thay vì lựa chọn một portfolio an toàn, cô quyết định xây dựng toàn bộ bài thi như một “phiên bản thu nhỏ” của chính mình.

Học viên Vũ Mỹ Linh - chủ nhân suất học bổng 25% tại Arena Multimedia

Lấy cảm hứng từ những tựa game RPG tuổi thơ như Pokémon hay Undertale, portfolio của Mỹ Linh sử dụng phong cách pixel art, màu sắc Y2K cùng các chi tiết collage để tạo nên cảm giác vừa ngẫu hứng vừa có chủ đích. Từ tranh màu nước, gouache cho tới digital art hay những dự án thiết kế cá nhân đều được sắp xếp như từng mảnh ghép kể lại hành trình khám phá bản thân.

Portfolio dự thi học bổng của học viên Arena Vũ Mỹ Linh

“Mình muốn portfolio thể hiện được sự giao thoa giữa logic và nghệ thuật, giữa cảm xúc và lý trí. Nó giống như chính con người mình vậy”, Mỹ Linh chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận được học bổng 25%, cô nàng cho biết mình có cảm giác như mọi nỗ lực đã thực sự được ghi nhận sau khoảng thời gian dài loay hoay giữa đam mê và những lựa chọn “an toàn”.

Có những người đến với sáng tạo bằng một lần dám bắt đầu lại

Không phải ai bước vào ngành sáng tạo cũng bắt đầu từ sớm hoặc có sẵn định hướng rõ ràng. Với Ngô Lan Phương, học bổng Arena Artech giống như một cơ hội để bắt đầu lại sau quãng thời gian dài mất phương hướng.

Từng tự học design qua nhiều khóa học khác nhau, Lan Phương nhận ra mình có kỹ năng nhưng thiếu nền tảng hệ thống. Cô từng trải qua giai đoạn áp lực về công việc, tài chính và cả cảm giác hoài nghi chính bản thân khi bước gần tới tuổi 30.

Học viên Ngô Lan Phương - Chủ nhân suất học bổng 20% của Arena Multimedia

“Khi nhận được học bổng, mình cảm thấy như cuối cùng những gì mình cố gắng cũng được nhìn thấy”, cô chia sẻ.

Bài dự thi học bổng của học viên Arena Ngô Lan Phương

Thay vì cố gắng tạo ra một bài thi cầu kỳ, Lan Phương lựa chọn kể câu chuyện bằng cảm xúc và những hình ảnh mang tính biểu tượng cá nhân. Với cô, điều khó nhất không phải là làm đẹp, mà là học cách cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật và khả năng chạm tới người xem.

Khi sáng tạo bắt đầu từ việc dám là chính mình

Điểm chung của những học viên nhận học bổng Arena Artech không nằm ở việc họ giống nhau, mà ở việc mỗi người đều mang tới một thế giới rất riêng.

Có người mang cả thế giới Anime tự sáng tác vào bài thi. Có người lấy cảm hứng từ Game 3D, Neon Art hay văn hóa thị giác đương đại. Cũng có người chỉ đơn giản kể lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng hình ảnh. Và chính sự khác biệt ấy đã khiến các bài thi trở nên đáng nhớ.

Chương trình học bổng Arena Artech vẫn đang tiếp nối hành trình tìm kiếm những tư duy khác biệt và bản lĩnh. Với các suất học bổng có giá trị lên tới 50%, Arena Multimedia tin rằng đây chính là bệ phóng vững chắc cho những “hạt giống” có thể góp sức xây dựng nền sáng tạo nước nhà lớn mạnh hơn trong tương lai. Cùng với thông điệp “Master the Tech – Unleash the Art” - học bổng này không chỉ là sự hỗ trợ đơn thuần về mặt tài chính mà còn là lời cổ vũ mạnh mẽ dành cho tất cả những ai đang ấp ủ giấc mơ với ngành Mỹ thuật Đa phương tiện: Hãy học cách làm chủ công nghệ và giải phóng sức sáng tạo tối đa để tự tin bước vào hành trình chinh phục những “miền đất hứa” của ngành công nghiệp sáng tạo, để cất lên tiếng nói cá nhân độc đáo và để đại diện cho cả một thế hệ người Việt trẻ đang không ngừng vươn xa.

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng “Arena Artech – Master the Tech, Unleash the Art” tại: Học bổng Arena Artech