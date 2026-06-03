Á khoa 27,94 điểm chia sẻ cách ôn thi nước rút: 'Đừng cố làm thêm đề khi chưa hiểu mình sai ở đâu'

SVO - Một bài thi thử điểm thấp, cảm giác học mãi không hết kiến thức hay lo lắng mình chưa học hết là tâm trạng quen thuộc của nhiều sĩ tử trước kỳ thi THPT. Từng trải qua những áp lực đó trước khi đạt 27,94 điểm tổ hợp Toán - Vật lí - Hóa học và được vinh danh trong chương trình 'Nâng bước thủ khoa' 2025 của Báo Tiền Phong, Nguyễn Thị Thủy Tiên chia sẻ kinh nghiệm ôn thi nước rút, cách chữa lỗi sai và giữ sự bình tĩnh trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi.

Một năm trước, Nguyễn Thị Thủy Tiên cũng từng là một sĩ tử lớp 12 đang đếm ngược từng ngày đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện cô là sinh viên ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo Tiên, những tuần cuối cùng trước kỳ thi không phải cuộc đua học thật nhiều, mà là khoảng thời gian để học sinh học chắc kiến thức, chữa lỗi sai và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho ngày thi.

Từ bài thi thử 6 điểm Hóa đến bài học về cách chữa đề

Những ngày này, không ít học sinh dễ rơi vào trạng thái hoang mang khi kết quả thi thử chưa như mong muốn. Một vài điểm số thấp hơn kỳ vọng đôi khi đủ khiến nhiều người nghi ngờ năng lực của chính mình.

Thủy Tiên cũng từng trải qua cảm giác đó. “Có lần mình chỉ được 6 điểm môn Hóa trong một bài thi thử. Lúc đó mình thực sự rất lo vì cảm thấy khoảng cách giữa mục tiêu và kết quả hiện tại còn khá xa”, nữ sinh nhớ lại.

Trong những trường hợp đó, Thủy Tiên cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là hoang mang hay vội vàng học thêm thật nhiều kiến thức mới, mà là bình tĩnh nhìn lại nguyên nhân khiến mình mất điểm. “Chúng ta nên xem lại từng câu sai, xác định phần kiến thức nào còn yếu rồi tập trung cải thiện", nữ sinh chia sẻ.

Theo Thủy Tiên, một trong những sai lầm phổ biến của học sinh ở giai đoạn nước rút là quá chú trọng vào việc học thêm hay làm thêm đề khi thấy điểm số chưa như mong đợi. Trong khi đó, điều quan trọng hơn là dành thời gian nhìn lại bài làm để hiểu mình đang mất điểm ở đâu và vì sao lại mắc những lỗi đó.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Tiên cho rằng việc chữa đề đôi khi còn quan trọng hơn việc giải đề. Sau mỗi lần làm bài, các sĩ tử nên dành thời gian xem lại những câu sai, đánh dấu các dạng bài thường xuyên mất điểm và hệ thống lại những phần kiến thức chưa chắc chắn.

Nữ sinh cho biết nhiều lỗi sai không xuất phát từ việc thiếu kiến thức mà đến từ sự chủ quan, đọc chưa kỹ đề hoặc tính toán vội vàng. Chính vì vậy, việc nhận diện nguyên nhân mất điểm sẽ giúp cải thiện kết quả nhanh hơn so với việc chỉ học thêm thật nhiều.

Nguyễn Thị Thủy Tiên, á khoa đầu vào năm 2025 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cho rằng điều đáng tự hào nhất sau kỳ thi không chỉ là điểm số đạt được mà còn là sự kiên trì và nỗ lực trong suốt hành trình ôn tập.

Một ngày ôn thi nước rút diễn ra như thế nào?

Chia sẻ về giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Thủy Tiên cho biết bản thân luôn cố gắng duy trì một lịch học ổn định thay vì liên tục tăng cường độ học tập.

Buổi sáng, cô học theo chương trình trên lớp. Buổi chiều dành thời gian giải đề để làm quen với áp lực thời gian như khi thi thật. Buổi tối là khoảng thời gian xem lại lỗi sai, hệ thống kiến thức và rà soát những phần còn yếu.

“Mình đã cố gắng duy trì nhịp học đều đặn thay vì học dồn. Điều quan trọng là ngày nào cũng có tiến bộ một chút".

Theo Tiên, càng gần ngày thi càng không nên học theo kiểu “chắp vá”. Việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều kiến thức mới trong thời gian ngắn dễ khiến học sinh rơi vào trạng thái quá tải và mệt mỏi.

Thay vào đó, nữ sinh cho rằng, sĩ tử nên ưu tiên củng cố những phần nền tảng và những dạng bài xuất hiện thường xuyên trong đề thi.

“Giai đoạn này các bạn nên tập trung hệ thống lại kiến thức, ghi chú những phần chưa chắc chắn và ôn lại nhiều lần. Khi phần cơ bản đã vững thì mới có thể xử lý tốt những câu hỏi khó hơn".

Một nguyên tắc khác mà Tiên luôn cố gắng duy trì là không học quá sức và phải ngủ đủ.

“Có thời điểm mình nghĩ rằng thức khuya hơn sẽ học được nhiều hơn. Nhưng càng gần ngày thi mình càng nhận ra đầu óc tỉnh táo quan trọng hơn rất nhiều. Nếu cơ thể mệt mỏi thì hiệu quả học tập cũng giảm đi".

Nữ sinh cho rằng việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần trong giai đoạn nước rút có ý nghĩa không kém việc học thêm một vài chuyên đề mới.

Điều quan trọng nhất trước ngày thi không phải là học thêm

Sau khi đi qua kỳ thi và nhìn lại toàn bộ hành trình ôn tập, Thủy Tiên cho rằng điều quan trọng nhất trong những tuần cuối không phải là cố gắng học nhiều hơn người khác.

“Đây là lúc học chắc những gì mình đã có. Mình nghĩ, các bạn nên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, nắm chắc các dạng bài cơ bản trước khi nghĩ đến những phần nâng cao".

Bên cạnh kiến thức, nữ sinh đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm lý.

Theo cô, càng gần ngày thi, học sinh càng dễ bị ảnh hưởng bởi điểm số của người khác. Những bảng điểm thi thử, những câu chuyện học ngày học đêm hay áp lực từ mạng xã hội đôi khi vô tình khiến nhiều sĩ tử cảm thấy mình đang tụt lại phía sau.

“Bản thân mình cũng từng so sánh với các bạn khác và cảm thấy rất áp lực. Nhưng sau này mình nhận ra mỗi người có một hành trình riêng. So sánh chỉ khiến mình thêm lo lắng mà thôi".

Trước ngày thi, nữ sinh cũng khuyên các sĩ tử nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ học tập từ sớm, giữ lịch sinh hoạt ổn định, ngủ đủ giấc và hạn chế học dồn vào phút cuối.

“Hãy bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái nhất có thể. Đừng để áp lực khiến mình quên mất những gì đã học. Kỳ thi nào rồi cũng sẽ kết thúc. Điều quan trọng là các bạn đừng để những lo lắng của hiện tại làm quên mất chặng đường mình đã nỗ lực suốt thời gian qua”, Thủy Tiên chia sẻ.

Với những sĩ tử đang bước vào giai đoạn nước rút, có lẽ đó cũng là lời nhắn giản dị nhưng cần thiết nhất trước ngày thi: hãy tin vào quá trình mình đã cố gắng và bước vào phòng thi bằng sự tự tin cao nhất.