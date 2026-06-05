Nữ sinh đạt 27,5 điểm khối C chia sẻ cách tận dụng thi thử để tăng điểm trước kỳ thi THPT

SVO - Càng gần kỳ thi THPT 2026, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian để luyện đề với hy vọng cải thiện điểm số. Tuy nhiên, theo Nguyễn Thị Nương, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), từng đạt 27,5 điểm tổ hợp C00 trong kỳ thi THPT 2025 và là một trong những gương mặt được vinh danh trong chương trình 'Nâng bước thủ khoa 2025' của Báo Tiền Phong, việc làm nhiều đề chỉ thực sự hiệu quả khi học sinh biết cách nhìn lại những lỗi sai của mình sau mỗi lần thi thử.

Với 9,25 điểm Ngữ văn, 9 điểm Lịch sử và 9,25 điểm Địa lí, Nương cho rằng, thi thử là cách để học sinh đánh giá lại toàn bộ quá trình ôn tập, từ phương pháp học, khả năng quản lý thời gian cho đến tâm lý khi bước vào phòng thi.

Thi thử không phải để lấy điểm cao

Theo Nương, nhiều học sinh thường xem điểm thi thử là thước đo cho kết quả kỳ thi thật. Điều này khiến không ít bạn vui quá mức khi đạt điểm cao hoặc mất tinh thần khi kết quả chưa như mong muốn. Tuy nhiên, cô cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất của các kỳ thi thử là giúp học sinh nhận ra mình đang ở đâu trên hành trình ôn tập. “Sau mỗi lần thi thử, mình không quá tập trung vào điểm số mà dành thời gian xem lại những câu sai, những phần kiến thức còn hổng và cả cách phân bổ thời gian khi làm bài. Thi thử là cơ hội để mình biết mình cần cải thiện điều gì trước kỳ thi thật”, Nương chia sẻ.

Theo nữ sinh viên, nếu chỉ nhìn vào con số cuối cùng mà bỏ qua quá trình phân tích bài làm, học sinh rất dễ bỏ lỡ cơ hội cải thiện điểm số trong giai đoạn nước rút.

Nguyễn Thị Nương cho rằng, giá trị lớn nhất của các bài thi thử không nằm ở điểm số mà ở việc giúp học sinh nhận ra những lỗ hổng kiến thức và điều chỉnh phương pháp ôn tập.

Đừng chỉ xem đáp án, hãy tìm nguyên nhân khiến mình sai

Một trong những kinh nghiệm được Nương nhấn mạnh là không nên dừng lại ở việc đối chiếu đáp án sau mỗi lần làm đề. Theo cô, điều quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân dẫn đến lỗi sai. Đó có thể là lỗ hổng kiến thức, đọc đề chưa kỹ, hiểu chưa đúng yêu cầu hoặc phân bổ thời gian chưa hợp lý. “Điều mình luôn tự hỏi sau mỗi lần làm bài là: Tại sao mình sai ở câu này? Khi trả lời được câu hỏi đó, mình mới biết cần sửa điều gì”, Nương cho biết.

Trong quá trình ôn thi, nữ sinh nhận ra, những lỗi khiến mình mất điểm nhiều nhất không phải do thiếu kiến thức mà đến từ sự chủ quan: “Có những câu hỏi mình nghĩ rằng đã rất quen thuộc nên đọc lướt, dẫn đến bỏ sót dữ kiện hoặc trả lời chưa đúng trọng tâm”. Để khắc phục, nữ sinh hình thành thói quen đọc chậm hơn ở những câu tưởng như đơn giản và luôn tự đặt câu hỏi: “Đề thực sự đang yêu cầu điều gì?”.

Theo Nương, sự cẩn thận trong phòng thi đôi khi quan trọng không kém việc học thêm kiến thức mới.

Mỗi môn cần một cách học khác nhau

Chia sẻ về quá trình ôn tập tổ hợp C00, Nương cho rằng, học sinh không nên áp dụng một phương pháp chung cho tất cả các môn.

Với Ngữ văn, nữ sinh khuyên sĩ tử tập trung vào việc hiểu sâu vấn đề và rèn luyện tư duy phân tích thay vì học thuộc lòng bài mẫu. “Việc hiểu bản chất vấn đề sẽ giúp bài viết có chiều sâu và linh hoạt hơn khi gặp những dạng đề mới”, Nương nói.

Đối với môn Lịch sử, nữ sinh lựa chọn hệ thống kiến thức theo từng giai đoạn và xây dựng mối liên hệ giữa các sự kiện để ghi nhớ lâu hơn.

Trong khi đó, với Địa lí, Nương kết hợp học lý thuyết trọng tâm với các ví dụ thực tế nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức vào bài làm.

Theo nữ sinh, khi mỗi môn được tiếp cận bằng một phương pháp phù hợp, việc ôn tập sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Những ngày cuối trước kỳ thi, đừng để sự lo lắng lấy đi năng lượng của mình

Nhìn lại giai đoạn nước rút trước kỳ thi THPT năm 2025, Nương cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng tiếp nhận thêm thật nhiều kiến thức mới mà là giữ cho bản thân một trạng thái ổn định.

Nữ sinh khuyên sĩ tử nên dành thời gian hệ thống lại những nội dung trọng tâm, điều chỉnh nhịp sinh hoạt theo giờ thi thật và duy trì việc nghỉ ngơi hợp lý.

Theo Nương, sai lầm mà nhiều học sinh dễ mắc phải là để sự lo lắng cuốn đi năng lượng của bản thân, thông qua việc liên tục so sánh với người khác, chạy theo các tài liệu mới, hoặc học dồn vào phút cuối. "Những ngày cuối không còn là cuộc đua để học nhiều nhất. Đây là giai đoạn chuẩn bị để bước vào kỳ thi với sự tự tin và bình tĩnh nhất", nữ sinh nhấn mạnh.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử 2K8, Nương cho rằng, kỳ thi THPT rất quan trọng nhưng không phải là thước đo duy nhất cho giá trị của một con người: “Đừng quá sợ những điều chưa xảy ra. Hãy cố gắng hết sức để sau này không phải tiếc nuối, nhưng cũng đừng quên tận hưởng những ngày cuối của tuổi học trò. Một năm sau nhìn lại, điều các bạn nhớ nhiều nhất có thể không phải là điểm số, mà là việc mình đã trưởng thành như thế nào trong hành trình chinh phục nó”.