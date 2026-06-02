Hơn 1,22 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, công bố điểm từ ngày 1/7

SVO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước. Kết quả thi sẽ được công bố từ 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Thông tin được Bộ GD – ĐT, cho biết tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 2/6.

Theo Bộ GD - ĐT, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm trước. Trong số này, hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%. Cả nước dự kiến bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Theo lịch, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11/6 thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Ngày 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn. Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 13 đến 30/6.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Bộ GD - ĐT cho biết, kết quả thi sẽ được công bố vào sáng 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm ngoái, giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong công tác xét tuyển đại học, cao đẳng.

Về số lượng đăng ký, Toán là môn có nhiều thí sinh dự thi nhất, với hơn 1,2 triệu em, tiếp đến là Ngữ văn, với hơn 1,208 triệu em. Môn Lịch sử ghi nhận mức tăng mạnh, từ gần 500.000 lên hơn 570.800 thí sinh.

Một số môn mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng có sự gia tăng đáng kể. Tin học có gần 18.700 thí sinh đăng ký, tăng hơn hai lần so với năm trước. Công nghệ công nghiệp tăng từ khoảng 2.400 lên hơn 7.400 thí sinh, trong khi Công nghệ nông nghiệp tăng từ gần 22.000 lên hơn 31.000 em.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ GD - ĐT đã ban hành và tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026.

Bộ cũng đã hoàn thiện các hệ thống phần mềm phục vụ tổ chức thi, chấm thi và ra đề thi. Các hệ thống này được phối hợp rà soát, đánh giá an toàn thông tin với các đơn vị chuyên trách của Bộ Công an trước khi đưa vào vận hành.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương, cơ sở giáo dục đại học tham gia tổ chức và kiểm tra kỳ thi đã được triển khai từ tháng Tư. Cuối tháng Năm, Bộ GD - ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác kiểm tra, với 603 điểm cầu trên cả nước.

Đối với khâu ra đề, vận chuyển và in sao đề thi, Bộ GD - ĐT cho biết tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở mức cao nhất.

Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Các địa phương đang hoàn tất việc rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, sắp xếp phòng thi, thành lập các ban chuyên môn và tổ chức thi thử để rút kinh nghiệm.

Theo Bộ GD - ĐT, kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, công tác tổ chức vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Một trong những khó khăn lớn là nguy cơ thời tiết cực đoan khi kỳ thi diễn ra vào tháng Sáu, thời điểm có thể xuất hiện nắng nóng, dông lốc, mưa bão và lũ quét, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh khiến quy mô tổ chức thi ở nhiều địa phương tăng mạnh. Chẳng hạn, TP. HCM dự kiến có khoảng 150.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm trước; Ninh Bình có khoảng 50.000 thí sinh, gấp khoảng bốn lần năm 2025.

Một thách thức khác là tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Bộ GD - ĐT cho biết, những năm gần đây lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị gian lận siêu nhỏ. Đặc biệt, kỳ thi năm 2025 đã ghi nhận các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ gian lận trong phòng thi.

Trước thực tế này, Bộ GD - ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; đồng thời xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng đối với thiên tai, sự cố kỹ thuật và các tình huống phát sinh.