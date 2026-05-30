Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sĩ tử Hà Nội cười tươi sau môn Ngữ Văn: Đề 'dễ thở', bám sát thực tế

Lê Vượng - Châu Linh - Khánh Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 30/5, sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, phần lớn các sĩ tử tại Hà Nội rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Đề thi năm nay được nhiều sĩ tử đánh giá là vừa sức, tự tin đạt điểm 8

﻿cli-9785.jpg﻿﻿
cli-0121.jpg
cli-0215.jpg
cli-0279.jpg
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh bước ra cổng trường với nụ cười tự tin và những cái ôm chúc mừng từ gia đình.
em-tong-vu-dung-thi-sinh-dau-tien-ra-khoi-phong-thi.jpg
Bạn Vũ Dũng (học sinh Trường THCS Xuân La) - thí sinh đầu tiên rời điểm thi THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: "Do được ôn nhiều dạng đề ở trường nên em cảm thấy đề vừa sức, có thể đạt được mức 8 điểm trở lên."

Cô Mai Thị Hằng (giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Quảng An, Tây Hồ) nhận định: "Mình thấy cấu trúc đề thi cơ bản, khá giống với đề minh hoạ của Sở Giáo dục và Đào tạo từ trước. Tuy nhiên, đề thi có phân hoá ở một vài câu như phần nghị luận và phần Đọc hiểu ở câu 4. Đề tuy không khó nhưng các bạn học sinh cần cẩn thận, chỉn chu để có thể đạt được mức điểm cao nhất."

﻿thpt-my-dinh-2400.jpg
thpt-my-dinh-2387.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, các thí sinh cũng có chung nhận định đề thi năm nay xoay quanh những chủ đề gần gũi, dễ làm. Bạn Gia Huy (học sinh Trường THPT Marie Curie) bày tỏ: "Em thấy đề thi năm nay dễ, phần viết câu 2 về sự kết nối với cuộc sống xung quanh em thấy dễ viết, dễ lấy nhiều ví dụ."
nts-1728.jpg﻿
nts-1696.jpg
dsc02546.jpg
dsc02537.jpg
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), theo đánh giá chung của nhiều học sinh, đề thi Ngữ văn năm nay mang tính thực tế cao và bám rất sát nội dung đã được ôn tập. Bạn Mai Trang (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh) chia sẻ: "Em cảm thấy hơi áp lực một chút vì các bạn xung quanh xin thêm giấy thi rất nhanh. Tuy nhiên, em chọn cách viết đúng trọng tâm, đảm bảo dung lượng chứ không viết quá dài. Nhìn chung, đề thi năm nay 'dễ thở' hơn năm ngoái và rất sát với chương trình học. Dù phần lấy dẫn chứng của em còn hơi chung chung, em vẫn tự tin mình có thể đạt 8 điểm. Hiện tại em cảm thấy khá thoải mái và sẵn sàng cho môn thi chiều nay."
nts-1718.jpg
Cùng chung sự hồi hộp, bạn Khánh Linh (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Mậu Lương) cho biết bản thân vẫn còn chút lo lắng sau khi nộp bài: "Em cảm thấy phần nghị luận xã hội và câu cuối yêu cầu đề xuất giải pháp khá dễ, nhưng phần đọc hiểu lại tương đối khó. Đề thi không xuất hiện các dạng câu hỏi lạ và bám sát nội dung trên lớp. Em dự đoán mình sẽ đạt khoảng 7,5 đến 8 điểm, tương đương với mức điểm em thường đạt ở trường."
﻿dsc02518.jpg﻿﻿
nts-1698.jpg
thpt-my-dinh-2352.jpg
cli-9922.jpg
Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14 giờ.

Ảnh: Châu Linh - Nguyễn Sơn - Khánh Linh

Lê Vượng - Châu Linh - Khánh Linh
#Đề thi Ngữ Văn dễ thở #Thí sinh tự tin đạt điểm cao #Đề thi sát thực tế #Phân hoá trong đề thi #Tinh thần học sinh Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục