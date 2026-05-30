Sĩ tử Hà Nội cười tươi sau môn Ngữ Văn: Đề 'dễ thở', bám sát thực tế

SVO - Sáng 30/5, sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, phần lớn các sĩ tử tại Hà Nội rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Đề thi năm nay được nhiều sĩ tử đánh giá là vừa sức, tự tin đạt điểm 8

﻿ ﻿﻿ Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh bước ra cổng trường với nụ cười tự tin và những cái ôm chúc mừng từ gia đình.

Bạn Vũ Dũng (học sinh Trường THCS Xuân La) - thí sinh đầu tiên rời điểm thi THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: "Do được ôn nhiều dạng đề ở trường nên em cảm thấy đề vừa sức, có thể đạt được mức 8 điểm trở lên."

Cô Mai Thị Hằng (giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Quảng An, Tây Hồ) nhận định: "Mình thấy cấu trúc đề thi cơ bản, khá giống với đề minh hoạ của Sở Giáo dục và Đào tạo từ trước. Tuy nhiên, đề thi có phân hoá ở một vài câu như phần nghị luận và phần Đọc hiểu ở câu 4. Đề tuy không khó nhưng các bạn học sinh cần cẩn thận, chỉn chu để có thể đạt được mức điểm cao nhất."

﻿ Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, các thí sinh cũng có chung nhận định đề thi năm nay xoay quanh những chủ đề gần gũi, dễ làm. Bạn Gia Huy (học sinh Trường THPT Marie Curie) bày tỏ: "Em thấy đề thi năm nay dễ, phần viết câu 2 về sự kết nối với cuộc sống xung quanh em thấy dễ viết, dễ lấy nhiều ví dụ."

﻿ Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), theo đánh giá chung của nhiều học sinh, đề thi Ngữ văn năm nay mang tính thực tế cao và bám rất sát nội dung đã được ôn tập. Bạn Mai Trang (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh) chia sẻ: "Em cảm thấy hơi áp lực một chút vì các bạn xung quanh xin thêm giấy thi rất nhanh. Tuy nhiên, em chọn cách viết đúng trọng tâm, đảm bảo dung lượng chứ không viết quá dài. Nhìn chung, đề thi năm nay 'dễ thở' hơn năm ngoái và rất sát với chương trình học. Dù phần lấy dẫn chứng của em còn hơi chung chung, em vẫn tự tin mình có thể đạt 8 điểm. Hiện tại em cảm thấy khá thoải mái và sẵn sàng cho môn thi chiều nay."

Cùng chung sự hồi hộp, bạn Khánh Linh (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Mậu Lương) cho biết bản thân vẫn còn chút lo lắng sau khi nộp bài: "Em cảm thấy phần nghị luận xã hội và câu cuối yêu cầu đề xuất giải pháp khá dễ, nhưng phần đọc hiểu lại tương đối khó. Đề thi không xuất hiện các dạng câu hỏi lạ và bám sát nội dung trên lớp. Em dự đoán mình sẽ đạt khoảng 7,5 đến 8 điểm, tương đương với mức điểm em thường đạt ở trường."

﻿ ﻿﻿ Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14 giờ.

Ảnh: Châu Linh - Nguyễn Sơn - Khánh Linh

