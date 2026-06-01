Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hơn 4.000 thí sinh đổ về trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tham dự kỳ thi năng khiếu

Thiện Nhân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong 4 ngày 23, 24 và 30, 31/5, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tổ chức kỳ thi năng khiếu dành cho tổ hợp V00, V01, V02 và H00, H02, với hơn 4.000 thí sinh tham dự.

Mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận số lượng thí sinh ổn định so với những năm gần đây, cho thấy sức hút của các ngành/nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng của nhà trường.

dha02504-1.jpg
Thí sinh hào hứng khám phá không gian học tập, sáng tạo và những góc nghệ thuật thú vị đến từ các câu lạc bộ trong trường.

Để đáp ứng quy mô này, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã bố trí đầy đủ phòng thi trong khuôn viên được đầu tư hiện đại. Cụ thể, các tổ hợp V00, V01, V02 với 50 phòng thi, trong khi đó, các tổ hợp H00, H02 chiếm ưu thế hơn, với 99 phòng thi.

dha02455.jpg
dha02476.jpg
dha03479.jpg
Nhiều thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu năm 2026.

Bên cạnh bài thi năng khiếu mang tính quyết định do trường tổ chức, kết quả xét tuyển của các tổ hợp sẽ được cấu thành từ điểm các môn văn hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với khối V, thí sinh sẽ kết hợp với điểm môn Toán - Vật lý (V00), Toán - Ngữ văn (V01) hoặc Toán - Tiếng Anh (V02). Còn với khối H, điểm số sẽ là sự kết hợp giữa môn năng khiếu với môn Ngữ văn (H00) hoặc môn Toán (H02).

dha03690-1.jpg
Đội hình "Tiếp sức mùa thi" trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng hơn 4.000 thí sinh trong kỳ thi năng khiếu năm 2026.

Đồng hành và tiếp sức cho ước mơ của các sĩ tử, chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" tại trường đã huy động khoảng gần 300 tình nguyện viên. Lực lượng áo xanh được phân công túc trực để hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà từ trước, trong và sau kỳ thi. Từ việc tìm nhà trọ, chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp ghế, giá vẽ, cho đến việc trông giữ đồ, phân luồng giao thông… Đặc biệt, trong đội hình "Tiếp sức mùa thi" còn có nhiều anh chị là cựu sinh viên và sĩ tử các năm trước, nay đã là sinh viên của trường cùng tình nguyện tham gia.

Thiện Nhân
#Kỳ thi năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội #Chuẩn bị và hỗ trợ thí sinh #Nội dung thi và phương thức tuyển sinh #Chiến dịch Tiếp sức mùa thi #Hoạt động và thành tựu của sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục