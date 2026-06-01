Hơn 4.000 thí sinh đổ về trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tham dự kỳ thi năng khiếu

SVO - Trong 4 ngày 23, 24 và 30, 31/5, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tổ chức kỳ thi năng khiếu dành cho tổ hợp V00, V01, V02 và H00, H02, với hơn 4.000 thí sinh tham dự.

Mùa tuyển sinh năm nay tiếp tục ghi nhận số lượng thí sinh ổn định so với những năm gần đây, cho thấy sức hút của các ngành/nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng của nhà trường.

Thí sinh hào hứng khám phá không gian học tập, sáng tạo và những góc nghệ thuật thú vị đến từ các câu lạc bộ trong trường.

Để đáp ứng quy mô này, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã bố trí đầy đủ phòng thi trong khuôn viên được đầu tư hiện đại. Cụ thể, các tổ hợp V00, V01, V02 với 50 phòng thi, trong khi đó, các tổ hợp H00, H02 chiếm ưu thế hơn, với 99 phòng thi.

Nhiều thí sinh có mặt từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu năm 2026.

Bên cạnh bài thi năng khiếu mang tính quyết định do trường tổ chức, kết quả xét tuyển của các tổ hợp sẽ được cấu thành từ điểm các môn văn hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với khối V, thí sinh sẽ kết hợp với điểm môn Toán - Vật lý (V00), Toán - Ngữ văn (V01) hoặc Toán - Tiếng Anh (V02). Còn với khối H, điểm số sẽ là sự kết hợp giữa môn năng khiếu với môn Ngữ văn (H00) hoặc môn Toán (H02).

Đội hình "Tiếp sức mùa thi" trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng hơn 4.000 thí sinh trong kỳ thi năng khiếu năm 2026.

Đồng hành và tiếp sức cho ước mơ của các sĩ tử, chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" tại trường đã huy động khoảng gần 300 tình nguyện viên. Lực lượng áo xanh được phân công túc trực để hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà từ trước, trong và sau kỳ thi. Từ việc tìm nhà trọ, chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp ghế, giá vẽ, cho đến việc trông giữ đồ, phân luồng giao thông… Đặc biệt, trong đội hình "Tiếp sức mùa thi" còn có nhiều anh chị là cựu sinh viên và sĩ tử các năm trước, nay đã là sinh viên của trường cùng tình nguyện tham gia.