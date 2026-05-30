Phụ huynh ôm hôn, động viên sĩ tử Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên

SVO - Sáng ngày 30/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi Ngữ văn. Năm nay tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt khi số lượng thí sinh tăng đột biến. Trước giờ thi, những nụ hôn động viên vội vã, những cái đập tay cổ vũ từ các bậc phụ huynh đã trở thành hình ảnh đẹp tiếp thêm sức mạnh to lớn giúp các sĩ tử tự tin bước qua cánh cổng trường thi.
Ghi nhận của phóng viên lúc 6 giờ 30 phút tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), các phụ huynh đã đưa con đến từ sớm. Tại điểm thi có xuất hiện mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng tới việc phụ huynh đưa con đi thi. Sau cơn mưa, thời tiết hửng nắng nhẹ, dễ chịu hơn.
Ngoài những lời động viên, các bậc phụ huynh còn dành cho con mình những cái vỗ vai, những cái hôn khích lệ tinh thần. Lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt từ rất sớm và đông đủ để khuấy động không khí, hỗ trợ công tác điều phối giao thông. Thông qua việc hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi, màu áo xanh tình nguyện đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các bạn chuẩn bị bước vào giờ làm bài.
Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An lúc 7 giờ 30 phút, không khí trước cổng trường cũng trở nên vô cùng nhộn nhịp khi đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục. Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử.
Những thí sinh cuối cùng nhanh chóng hoàn tất các bước kiểm tra thông tin và bước qua cổng trường trong sự dõi theo của gia đình. Bên ngoài cổng, hình ảnh các bậc phụ huynh ân cần nhắc nhở con kiểm tra giấy tờ, dặn dò giữ bình tĩnh đã trở thành những khoảnh khắc xúc động trong buổi sáng ngày thi. Sau khi con vào điểm thi, nhiều người vẫn nán lại, hướng ánh mắt theo dõi cho đến khi cánh cổng khép lại.
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố năm nay có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Trong số này, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái). Số lượng chính thức dự thi vào các Trường trung học phổ thông công lập là hơn 124.000 em, mức đông nhất từ trước tới nay.
Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 Trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ dừng ở mức 81.448 học sinh. Do đó, tỉ lệ đỗ dự kiến chỉ khoảng 56%.
Theo lịch trình ngày 30/5, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút (bắt đầu thu bài lúc 10 giờ); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Ngày 31/5 thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút. Riêng các thí sinh đăng ký vào các Trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1 tháng Sáu. Đáng chú ý, năm nay là năm thứ hai đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 không sử dụng ngữ liệu có trong sách giáo khoa.