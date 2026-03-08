Hơn 5.000 sinh viên TP. HCM tham gia 'Chủ Nhật Đỏ', lan tỏa tinh thần hiến máu vì cộng đồng

SVO - 'Chủ Nhật Đỏ' lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 8/3, tại trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM), thu hút hơn 5.000 sinh viên, bạn trẻ đang học tập, làm việc trên địa bàn tham gia, cùng lan tỏa thông điệp nhân văn hiến máu cứu người.

Sáng 8/3, khuôn viên trường ĐH Văn Hiến (TP. HCM) trở nên sôi động khi chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức diễn ra. Trong lần dừng chân này, chương trình được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 5.000 sinh viên, các bạn trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng hàng ngàn bạn sinh viên TP. HCM tham gia 'Chủ Nhật Đỏ' lần thứ XVIII, tại TP. HCM.

Từ sáng sớm, sân trường đã đông kín người. Hàng ngàn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TP. HCM như: Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM, trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM, trường ĐH Tài chính - Marketing, trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Y Dược TP. HCM... đã kiên nhẫn xếp hàng chờ làm thủ tục, sẵn sàng góp những giọt máu nghĩa tình, gửi đến những người bệnh đang cần giúp đỡ.

Để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi, đội ngũ tình nguyện viên luôn túc trực, hỗ trợ công tác đón tiếp, hướng dẫn và phân luồng người tham gia. Tại khu vực đăng ký, từng nhóm sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi bước vào quá trình hiến máu theo đúng quy định.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026 - chia sẻ về ý nghĩa và sứ mệnh của chương trình: “Máu là nguồn sống, là dòng chảy đặc biệt mà khoa học dù hiện đại đến đâu vẫn chưa thể tạo ra được. Chỉ có trái tim nhân ái mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá để hồi sinh những sinh mệnh trong giờ phút nguy cấp”.

Lần đầu tham gia Chủ Nhật Đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động trước tinh thần của hàng nghìn sinh viên có mặt tại sự kiện. Trong khi đó, Hoa hậu Thanh Thủy - vốn đã có kinh nghiệm khi nhiều lần đồng hành cùng chương trình - đã gửi gắm thông điệp tích cực tới các bạn trẻ. Nàng hậu khẳng định, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, bên cạnh việc nhận những món quà từ Ban tổ chức, các bạn trẻ tham gia Chủ Nhật Đỏ còn nhận được món quà tinh thần, khi được hơn 20 nghệ sĩ tiếp sức. Ca sĩ Duyên Quỳnh đã mang đến ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đầy cảm xúc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ, vì một lẽ sống cống hiến hết mình, sống có ích cho xã hội.

Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của sinh viên mỗi năm, nơi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Những giọt máu trao đi cũng chính là cách người trẻ viết tiếp câu chuyện nhân ái bằng hành động thiết thực của mình.

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện, do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại 'Chủ Nhật Đỏ', TP. HCM.

Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một ngày hội hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà còn đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TP. HCM do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng trường ĐH Văn Hiến, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân 175 cùng các đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Tập đoàn Gelex. Bên cạnh đồng hành cùng hoạt động hiến máu, chương trình còn hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh, trao 100 suất học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TP. HCM.

Ảnh: Tôn Huy