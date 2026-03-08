Giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính lung linh trong 'Tuần lễ Áo dài 2026' nhân dịp 8/3

SVO - Những tà áo dài nhiều sắc màu đã và đang "phủ sóng" khắp mọi nẻo nơi giảng đường Học viện Tài chính (AOF) trong những ngày đầu tháng 3 này. Không chỉ đơn thuần là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, "Tuần lễ Áo dài 2026" do Học viện phát động đã thực sự trở thành một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc, nơi vẻ đẹp duyên dáng của các cô giáo và nữ sinh AOF được tôn vinh và lan tỏa một cách mạnh mẽ nhất.

Từ ngày 2/3 đến 8/3, đi đâu dọc hành lang các tòa giảng đường A-B-C-D hay đơn giản là chính tại sân trường Học viện Tài chính, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những tà áo dài thướt tha đủ sắc màu. Màu trắng tinh khôi của tuổi học trò, màu xanh lam nhẹ nhàng, hay những tà áo đỏ thắm cách tân… tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc đầy sống động.

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Hồ Phi Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính chia sẻ: "Mỗi dịp 8/3 đến, nhìn các nữ sinh rạng rỡ trong tà áo dài, tôi như thấy lại chính mình của 20 năm về trước. Đây là nét đẹp văn hóa rất đáng trân trọng, và tôi luôn ủng hộ các bạn nữ mặc áo dài mỗi khi có thể".

Nét duyên giảng đường.

Cô giáo khoác lên mình tà áo dài màu xanh dịu nhẹ, đứng bên hành lang quen thuộc. Ánh nắng ban mai tinh nghịch luồn qua kẽ lá, sưởi ấm những trang giáo án. Dáng ai thướt tha giữa giảng đường, để rồi cả một thế hệ sinh viên thêm yêu, thêm nhớ những bài giảng năm nào.

Cô và trò: Khi tri thức khoác lên mình tà áo dài.

Giữa giờ giải lao, cô và trò cùng nhau ôn bài, cùng nhau sẻ chia. Không chỉ truyền dạy kiến thức, những người cô còn truyền cả lửa, truyền cả tình yêu với tà áo dài cho thế hệ trẻ. Khoảnh khắc cô trò bên nhau dưới mái trường - đẹp như một bức tranh.

Tuổi xuân trong tà áo trắng.

Sân trường bỗng chốc hóa thành "thảm đỏ" của những nàng thơ. Các nữ sinh viên tung tăng trong tà áo dài trắng tinh khôi, tay xách cặp sách đến giảng đường. Đâu đó vương vấn chút bồng bềnh của gió, chút nắng vàng ươm của mùa xuân, và đâu đó cả thanh xuân tươi đẹp đang ùa về.

Nắng vàng và nụ cười.

Khoảnh khắc giao thoa giữa nắng sớm và những tà áo dài đầy màu sắc dưới sân trường. Chỉ ngần ấy thôi đã tạo nên một khung hình đẹp như phim Hàn Quốc rồi!

Xuân thì của AOF.

Ai bảo cô giáo thì chỉ có nghiêm khắc? Hôm nay, các cô xúng xính áo dài và "xõa" hết mình với những bức ảnh "chất lừ". Từng nụ cười giòn tan, từng ánh mắt lấp lánh của các cô khiến bao sinh viên phải trầm trồ: "Cô ơi, xinh quá!".

Không chỉ các cô, các bạn nữ mới "lên đồ", hội thầy giáo AOF cũng "bắt trend" cực nhanh. Những tà áo dài nam lịch lãm xuất hiện trên giảng đường như một lời chúc mừng đặc biệt gửi tới một nửa thế giới.

“Nhìn like” từ “khán giả”.

Không chỉ dừng lại ở việc mặc áo dài, tuần lễ này còn chứng kiến một "cơn sốt" ảnh đẹp trên các trang mạng xã hội. Hàng nghìn bức ảnh check-in tại Học viện Tài chính được chia sẻ kèm những câu chuyện, bài thơ ngọt ngào. Tất cả thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng.

Gia đình AOF trong ngày hội áo dài.

Những sắc màu áo dài hòa quyện, những nụ cười hạnh phúc rạng ngời, tất cả tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là kỷ niệm đẹp của Tuần lễ Áo dài 2026, mà còn là minh chứng cho tình thầy trò, tình đồng nghiệp gắn bó dưới mái trường 63 năm tuổi - Học viện Tài chính.

Hòa cùng không khí tưng bừng ấy, CLB Thời trang và Nghệ thuật phối hợp cùng CLB Bạn Gái Học viện Tài chính đã tổ chức chương trình "Makeup Fest - Chạm sắc", hướng dẫn nữ sinh viên trang điểm, làm đẹp. Nếu "Tuần lễ Áo dài" là dịp để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, thì "Makeup Fest - Chạm sắc" lại là cú hích hiện đại giúp các nữ sinh AOF tự tin "nâng cấp" bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn kỹ thuật đánh nền hay kẻ mắt, chương trình còn mang một thông điệp ý nghĩa hơn rất nhiều: Làm đẹp là một hành trình để yêu thương chính mình.

"Makeup Fest - Chạm sắc" - Nâng tầm nét đẹp nữ sinh.

Ban tổ chức mong muốn các bạn nữ sinh viên - những cô gái vốn đã thông minh, tài giỏi với sách vở - sẽ thêm phần rạng rỡ và tự tin khi bước ra thế giới. Dù là trong giờ lên giảng đường với một lớp nền nhẹ nhàng, cùng bạn bè dạo phố với phong cách trẻ trung, hay tỏa sáng trong những bữa tiệc sang trọng, các bạn đều có thể làm chủ vẻ đẹp của chính mình.

"Chạm sắc" không chỉ chạm vào sắc màu trang điểm, mà còn "chạm" vào sự tự tin tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái, giúp các bạn hiểu rằng: hiện đại không có nghĩa là lãng quên truyền thống, và một người phụ nữ đẹp nhất là khi cô ấy được là chính mình - vừa duyên dáng trong tà áo dài, vừa tự tin với phong cách cá nhân.

"Tuần lễ Áo dài" tại Học viện Tài chính không chỉ là một sự kiện, mà còn là cầu nối đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua từng tà áo dài, từng nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại - vừa duyên dáng, tự tin lại vừa năng động, sáng tạo - đang được các cô giáo, nữ sinh AOF lan tỏa mỗi ngày.