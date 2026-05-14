Hương vị Ấn Độ giữa lòng Hà Nội: Khi món ăn chinh phục thực khách Việt

SVO - Là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Ấn xa quê, nhiều nhà hàng Ấn Độ tại Hà Nội đang dần thu hút càng nhiều thực khách Việt nhờ hương vị đậm đà, nhiều tầng gia vị đặc trưng, cùng trải nghiệm ẩm thực mới mẻ giữa lòng Thủ đô.

Điểm hẹn đa văn hóa giữa lòng Hà Nội

Trong dòng chảy sôi động của ẩm thực Hà Nội, các nhà hàng Ấn Độ mang đến một màu sắc riêng với hương vị đậm đà, nhiều tầng gia vị và phong cách thưởng thức khác biệt.

Ban đầu, nhiều nhà hàng Ấn tại Hà Nội được mở ra chủ yếu nhằm phục vụ cộng đồng người Ấn sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhưng theo thời gian, những không gian mang hương vị quê hương ấy dần trở thành lựa chọn mới mẻ của thực khách Việt cũng như bạn bè quốc tế.

Theo anh Ashish Painuly - quản lý nhà hàng Namaste Hanoi, Hà Nội được lựa chọn bởi đây là thành phố tập trung đông khách quốc tế và có môi trường cởi mở. “Ban đầu, chúng tôi chủ yếu phục vụ khách Ấn Độ. Nhưng sau 15 năm hoạt động, lượng khách Việt ngày càng tăng và họ thực sự yêu thích ẩm thực Ấn Độ”, anh chia sẻ.

Anh Ashish Painuly chia sẻ lý do lựa chọn Hà Nội là điểm đến lý tưởng. ﻿(Ảnh Hương Trà)

Với nhiều người Ấn đang sinh sống tại Hà Nội, những nhà hàng này không đơn thuần là nơi ăn uống mà còn là không gian gợi nhớ quê hương. “Khi muốn ăn đồ Ấn, tôi thường đến đây. Điều đó gợi nhớ cho tôi về quê nhà”, anh Piyush (thực khách Ấn Độ) cho biết.

Không chỉ người Ấn, nhiều thực khách nước ngoài tại Việt Nam cũng tìm đến ẩm thực Ấn như một lựa chọn giàu trải nghiệm. Anh Anderson (du khách Ý) cho rằng, sự cay nồng và khác biệt trong gia vị khiến món Ấn trở nên đặc biệt hơn so với nhiều nền ẩm thực khác.

Những món ăn chuẩn vị Ấn đang dần phổ biến và thu hút thực khách tại Hà Nội.

“Tôi nghĩ, ẩm thực Ấn Độ rất độc đáo, có hương vị cay nồng và rất khác với phương Tây. Tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp Ấn Độ, chúng tôi thường xuyên đến đây để gặp gỡ và cùng nhau thưởng thức bữa ăn”, anh nói.

Sự khác biệt trong khẩu vị

Điểm tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực Ấn Độ nằm ở cách sử dụng phong phú các loại gia vị và thảo mộc tự nhiên như nghệ, quế, bạch đậu khấu, thì là, hay Garam Masala. Những món ăn quen thuộc như cà ri, gà sốt bơ, bánh Naan, hay cơm Biryani, vì thế, mang hương vị rất khác so với sự thanh nhẹ thường thấy trong bữa cơm Việt.

Anh Anderson trải nghiệm khám phá ẩm thực Ấn Độ cùng đồng nghiệp người Ấn tại Hà Nội. (Ảnh: Hương Trà)

Nếu vị cay của món Việt thường đến nhanh và rõ từ ớt tươi, thì vị cay trong món Ấn lại thiên về sự ấm nóng lan tỏa chậm rãi. Các tầng hương vị béo, thơm, cay hòa quyện, tạo nên trải nghiệm vị giác mới lạ cho người thưởng thức.

Theo ông Lok Bahadur Pulami - Giám sát viên cấp cao tại nhà hàng Namaste Hanoi, khách Việt thường có xu hướng chọn những món dễ tiếp cận hơn. “Khách Việt thường không ăn được quá cay và có xu hướng chọn những món ít béo hoặc ít nước sốt hơn”, ông cho biết.

Vì vậy, với người mới thử, nhà hàng thường gợi ý các món như Malai Tikka, gà nướng, Tikka Masala, cà ri, hoặc dùng kèm bánh Naan phô mai, bơ tỏi để dễ làm quen hơn với khẩu vị Ấn.

Dấu ấn riêng trong lòng thực khách Việt

Với nhiều người Việt, trải nghiệm món Ấn thường bắt đầu từ sự tò mò. Mùi gia vị đậm, màu sắc nổi bật đôi khi tạo cảm giác dè dặt, nhưng sau khi thưởng thức, không ít người lại bị chinh phục bởi chính sự khác biệt ấy.

Anh Lê Trung Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Người Việt nên khẩu vị của mình đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Sau lần đầu ăn thử đồ Ấn, tôi thấy hương vị của nó rất bùng nổ”.

Thực khách Việt ấn tượng với các tầng hương vị - kích thích sự thích thú khi thưởng thức món ăn Ấn. (Ảnh: Hương Trà)

Với anh, món ăn Ấn nhiều tầng vị nhưng không quá nồng như tưởng tượng: “Gia vị rất vừa phải, chắc làm ở Việt Nam nên nhà hàng cũng điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị người Việt”, anh nói thêm.

Trong khi đó, anh Tạ Xuân Tuấn (Bắc Ninh) lại ấn tượng với sự đậm đà và đa dạng, đặc biệt là các món chay. “Ẩm thực Việt Nam mình thiên về sự hài hòa. Còn ẩm thực Ấn Độ lại thiên về sự đậm đà, nhiều gia vị. Những món ăn này cung cấp năng lượng nhiều hơn so với đồ ăn của Việt Nam mình”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn chia sẻ sự hứng thú về các món chay Ấn Độ. (Ảnh: Nhật Minh)

Mỗi tháng có ba ngày ăn chay, anh thường lựa chọn món chay Ấn thay vì món chay Việt quen thuộc, đồng thời, đặc biệt yêu thích các món ăn vặt và đồ tráng miệng của Ấn Độ.

Từ những khác biệt ban đầu về khẩu vị, ngày càng nhiều thực khách Việt đang cởi mở hơn với ẩm thực Ấn Độ. Sự hiện diện ngày càng phổ biến của các nhà hàng Ấn tại Hà Nội không chỉ mở rộng lựa chọn cho người yêu ẩm thực mà còn phản ánh rõ nét quá trình giao thoa văn hóa giữa các quốc gia thông qua những trải nghiệm đời thường, là bữa ăn.