Ký túc xá sinh viên Lào TP.HCM: Ấm áp tình hữu nghị Việt - Lào

SVO - Trong không khí sôi nổi và gắn kết, chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra tại Ký túc xá sinh viên Lào (TP. HCM), quy tụ đông đảo sinh viên ba nước tham gia, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.
Hai sinh viên Lào “thị phạm” điệu múa truyền thống.
Ký túc xá sinh viên Lào tại TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 100 sinh viên là người Lào và Campuchia. Các sinh viên chủ yếu du học ngành sức khoẻ và khoa học xã hội tại các trường như trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).
Anh Xaithongdath Souksan (37 tuổi, du học sinh tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội giao lưu văn hoá, văn nghệ với các sinh viên Việt Nam. Anh cho biết, đã học tiếng Việt được 5 năm nhưng sinh sống tại TP. HCM khoảng 2 tháng: “Tôi rất yêu tiếng Việt. Vì chưa ở ký túc xá bao giờ nên khoảng thời gian đầu có chút không quen. Chương trình hôm nay tạo không khí vui vẻ khi có cơ hội giao lưu với các bạn”.