Ký túc xá sinh viên Lào TP.HCM: Ấm áp tình hữu nghị Việt - Lào

Hữu Qui - Xuân Quỳnh - Ngọc Trân
SVO - Trong không khí sôi nổi và gắn kết, chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra tại Ký túc xá sinh viên Lào (TP. HCM), quy tụ đông đảo sinh viên ba nước tham gia, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Vừa qua, chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia đã thu hút hơn 60 sinh viên tham gia tại Ký túc xá sinh viên Lào (TP. HCM). Các bạn trẻ cùng hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi như trò chơi trắc nghiệm chủ đề tình hữu nghị Việt - Lào, giao lưu văn nghệ và các trò chơi vận động, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên ba nước.
Các sinh viên tham gia trò chơi trắc nghiệm, có chủ đề về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, hướng đến Kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.
Phần trò chơi đoán từ ngữ, gồm các từ ngữ liên quan đến văn hoá, lịch sử, ẩm thực của ba nước.
Phạm Phương Thanh (khoa Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Chương trình có ý nghĩa lớn và để lại nhiều ấn tượng cho mình. Mình đã được biết thêm tên gọi của các món ăn và nhiều địa danh nổi tiếng tại Lào và Campuchia thông qua chương trình”.
Phần trò chơi đoán từ ngữ diễn ra sôi nổi.
Hai sinh viên Lào “thị phạm” điệu múa truyền thống.
Sinh viên chụp hình lưu niệm cùng các bạn du học sinh.
Sinh viên tham gia các trò chơi vận động.

Ký túc xá sinh viên Lào tại TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng hơn 100 sinh viên là người Lào và Campuchia. Các sinh viên chủ yếu du học ngành sức khoẻ và khoa học xã hội tại các trường như trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).

Anh Xaithongdath Souksan (37 tuổi, du học sinh tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội giao lưu văn hoá, văn nghệ với các sinh viên Việt Nam. Anh cho biết, đã học tiếng Việt được 5 năm nhưng sinh sống tại TP. HCM khoảng 2 tháng: “Tôi rất yêu tiếng Việt. Vì chưa ở ký túc xá bao giờ nên khoảng thời gian đầu có chút không quen. Chương trình hôm nay tạo không khí vui vẻ khi có cơ hội giao lưu với các bạn”.

Anh Xaithongdath có tên tiếng Việt là Phúc, đang du học ngành Quản lý giáo dục tại ĐHQG TP. HCM.
