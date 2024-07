Ji Jin Hee tái xuất với 'vợ cũ' khiến khán giả không thể mừng hơn

SVVN - Ji Jin Hee tái xuất trước mặt 'vợ cũ' Kim Ji Soo trong phim gia đình mới cùng Son Naeun, Minho và Sanha.

Bộ phim truyền hình thứ Bảy - Chủ Nhật sắp tới của JTBC Family X Melo (tên tạm thời, trước đây gọi là Melo House) kể câu chuyện về những người cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn, quây quần bên nhau như một gia đình và mơ về một tình yêu trọn vẹn. Bộ phim được viết kịch bản bởi Kim Young Yoon của My Secret Romance và do Kim Da Ye của My ID Is Gangnam Beauty đạo diễn.

Family X Melo dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 10/8, lúc 10h30 tối (giờ Hàn Quốc), ngay sau khi Miss Night and Day kết thúc.