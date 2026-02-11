Jo In Sung: 'Mọi người nghĩ tôi có tính cách tốt không? Mẹ tôi gọi tôi là đứa trẻ hư'

Tất cả các diễn viên từng làm việc với Jo In Sung như Park Jung Min, Shin Se Kyung và Park Hae Joon đều nhận xét: "Anh ấy giống như một người chủ nhà hiếu khách, như chú sâu chân dài vậy", và hết lời khen ngợi vai trò diễn viên chính vững chắc của anh trên phim trường.

Khi được hỏi lý do vì sao lại nhận được nhiều lời khen như vậy, Jo In Sung mỉm cười: "Tôi có nhiều kinh nghiệm quay phim ở nước ngoài hơn họ. Tôi hiểu những niềm vui và thách thức khi làm việc ở nước ngoài, vì vậy, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể cho họ một ý tưởng về những gì họ sẽ phải trải qua. Có vẻ như họ hiểu".

Jo In Sung giải thích về vai trò của mình trên phim trường: "Diễn viên chính có thể được xem như một cầu nối giữa đoàn làm phim và các diễn viên. Nếu bạn hiểu lý do, bạn sẽ không tức giận, nhưng nếu không, bạn rất dễ nổi nóng. Đó là lý do tại sao tôi giải thích tình hình trên phim trường cho các diễn viên và khuyến khích họ làm việc nhanh chóng, tạo thêm thời gian cho đoàn làm phim. Khi những nỗ lực này tích lũy lại, tôi nghĩ, mình có thể hoàn thành công việc với nụ cười trên môi".

Khi được hỏi liệu anh ấy có tính cách tốt hay không, anh ấy đã lảng tránh câu hỏi: "Mẹ tôi gọi tôi là 'Jossa-gaji' (đứa trẻ hư). Tôi rất cô đơn trên phim trường, khi còn trẻ. Không phải ai đó đã khiến tôi như vậy, mà chính tôi đã tự tạo ra điều đó. Đó là lý do tại sao dạo này tôi quan sát người khác nhiều hơn. Tôi hy vọng, không ai bị bỏ rơi. Đây là một không gian mà mọi người đều làm việc chăm chỉ, vì vậy, tôi muốn tạo ra một môi trường ấm áp và thân thiện. Kết quả không thể kiểm soát được, nhưng nếu quá trình làm việc thú vị, chẳng phải mọi người sẽ muốn gặp lại nhau sao? Tôi nghĩ, việc tạo ra một không gian làm việc như vậy chính là ý nghĩa của việc trở thành một người trưởng thành. Tôi cố gắng trở thành một người trưởng thành tốt, nhưng mẹ tôi dường như không nhìn nhận điều đó như vậy".