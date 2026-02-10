Cẩm Ly, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy cùng ‘dàn sao’ Việt viết tiếp câu chuyện tử tế dịp Tết 2026

SVO - Chương trình 'Gala nhạc Việt' cùng các nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần 'Tết sẻ chia' của các năm trước, khi trao 500 phần quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi trên khắp TP. HCM.

Chương trình có sự tham dự của các nghệ sĩ như Cẩm Ly, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Ngọc, Ngô Kiến Huy, Hiền Hồ, Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Hoàng Mỹ An, Tiêu Minh Phụng; diễn viên Khả Như, Võ Đăng Khoa; Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Như Vân; Nam vương Hưng Nguyễn...

Tổng đạo diễn - nhà sản xuất Gala nhạc Việt Trần Thành Trung tâm sự: "14 năm qua, Gala nhạc Việt mong muốn lưu giữ được hồn và bản sắc của Tết Việt. Mỗi năm, khi chương trình ra mắt, chúng tôi không chỉ muốn mang đến những giá trị giải trí về tinh thần, mà còn muốn san sẻ chút yêu thương mùa Xuân đối với những em chưa gặp may mắn trong cuộc sống".

Ca sĩ Cẩm Ly cho biết: "Gala nhạc Việt là một chương trình mà mỗi lần tổ chức đều tốt ở mọi khâu. Đây đã trở thành "món ăn tinh thần" cho khán giả vào dịp cuối năm. Chương trình lại có những hoạt động ý nghĩa, nên dù chỉ đóng góp một phần nhỏ, Ly cũng thấy rất vui".

Trần Thành Trung đã cùng các nghệ sĩ trao từng phần quà đến tận tay các em nhỏ. Hồ Ngọc Hà, Lê Hoàng Phương, Như Vân... bày tỏ mong muốn các em sẽ đón một năm mới thật bình an, nhiều may mắn và niềm vui.

Nhân dịp này, các nghệ sĩ cũng đã được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội khác trong năm 2025.

Sau một năm 2025 đầy biến động và thách thức, năm nay, Gala nhạc Việt đã lựa chọn chủ đề “Năm mới khởi sắc”. Đây không chỉ đơn thuần là một lời chúc, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ mọi người gạt bỏ lo toan năm cũ để “phi nhanh như ngựa”, đón nhận những vận hội rực rỡ phía trước.

Với hơn 10 ca khúc độc quyền được đặt hàng sáng tác mới đặc biệt cho Tết Bính Ngọ, chương trình khơi dậy vạn sắc thái cảm xúc từ hân hoan, hy vọng, đến những phút giây hoài niệm, nuối tiếc đầy nhân văn.

Sân khấu năm nay là không gian giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế hóa. Từng chi tiết hình ảnh, ý tưởng dàn dựng đều nâng cao giá trị thẩm mỹ và giáo dục, mang đến một sân khấu âm nhạc Tết Việt tinh hoa.

Hơn cả nghệ thuật, chương trình năm nay còn là nơi chạm đến những cảm xúc đẹp nhất của người Việt, hướng đến sự biết ơn, sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực trong thời khắc thiêng liêng của đất nước.