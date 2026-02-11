IU và cuộc chiến pháp lý chống lại những kẻ bình luận ác ý

IU khởi kiện mạnh tay chống lại những kẻ bình luận ác ý, công ty quản lý cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa nào đối với nghệ sĩ và gia đình.

Ngày 11/2, công ty quản lý EDAM Entertainment của cô đã cập nhật thông tin về các biện pháp pháp lý đang được tiến hành nhằm vào những người chịu trách nhiệm về các bài đăng phỉ báng, xúc phạm, thông tin sai lệch, vu khống ác ý và quấy rối tình dục liên quan đến nữ nghệ sĩ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, IU đã đệ đơn khiếu nại hình sự và kiện dân sự chống lại tổng cộng 96 cá nhân vào năm 2025 thông qua đại diện pháp lý của cô, công ty luật Shinwon. Các bị cáo bị cáo buộc đã đăng tải nội dung độc hại trên nhiều nền tảng gồm: Naver, Nate Pann, Daum, Theqoo, DC Inside, Threads, Instagram, Instiz, Ilbe, YouTube và X.

Kể từ thông báo trước đó, các phán quyết của tòa án và các biện pháp xử lý pháp lý bao gồm bảy khoản tiền phạt, một trường hợp vừa bị phạt tiền, vừa bị yêu cầu tham gia chương trình điều trị bạo lực tình dục, ba trường hợp tạm đình chỉ truy tố có điều kiện yêu cầu tham gia các khóa học giáo dục, và một trường hợp bị án tù treo kèm theo quản chế. Những cá nhân tiếp tục đăng tải nội dung độc hại ngay cả sau vòng khiếu nại ban đầu đã bị kiện thêm và các phiên tòa chính thức đã được tổ chức thay vì các thủ tục rút gọn.

Một tờ rơi xuyên tạc ca sĩ IU là 'gián điệp'.

Một vụ án quan trọng liên quan đến một bị cáo đã lan truyền tin đồn sai sự thật về việc IU là "gián điệp". Tòa án đã tuyên phạt người này 5 triệu won (khoảng 3.700 đôla Mỹ). Trong một vụ khác, một người đã đưa ra cáo buộc sai sự thật về việc IU đạo nhạc và cáo buộc cô vi phạm luật bản quyền, đã bị kiện đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần, tòa án đã hoàn toàn đứng về phía IU và ra lệnh bồi thường 30 triệu won (khoảng 22.000 đôla Mỹ).

Ngoài ra, một bị cáo đã liên tục lan truyền tin đồn vô căn cứ trên Naver liên kết IU với các tội nghiêm trọng, lan truyền các tuyên bố sai sự thật về quốc tịch và danh tính của cô, và đăng tải nội dung quấy rối tình dục, đã bị kết án 10 tháng tù giam, hoãn thi hành án hai năm, cùng với án treo.

Các hành động pháp lý cũng đang được tiến hành đối với các tài khoản YouTube được gọi là "kẻ phá hoại mạng" đã phát tán nội dung phỉ báng và thông tin sai lệch về IU. Các cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Cơ quan này cũng tiết lộ thêm rằng, các vụ kiện dân sự đã được đệ trình chống lại người dùng trên các nền tảng nước ngoài như Threads, và các thủ tục đang được tiến hành để yêu cầu tiết lộ thông tin người dùng thông qua các tòa án Hoa Kỳ.

Ngoài các tội phạm trực tuyến, công ty quản lý EDAM nhấn mạnh rằng, họ cũng đang xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm tội ngoài đời thực. Gần đây, đã có nhiều trường hợp cá nhân đến nhà của IU, nhà của gia đình cô ấy, hoặc các khu vực gần công ty để đe dọa hoặc đòi tiền. Những người liên quan đã bị cảnh sát lập biên bản và đang tiến hành điều tra.

Cơ quan này tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định rõ ràng, sẽ có những hành động pháp lý mạnh mẽ, bao gồm cả việc khởi tố hình sự, không khoan nhượng đối với tất cả các hành vi đe dọa đến sự an toàn của nghệ sĩ. Chúng tôi kêu gọi mọi người tuyệt đối không được tiếp cận hoặc đến thăm nghệ sĩ, gia đình cô ấy hoặc những người có liên quan”.

EDAM cũng cho biết thêm rằng, họ tiếp tục giám sát các cổng thông tin, cộng đồng trực tuyến, mạng xã hội, nền tảng âm nhạc và YouTube, thu thập bằng chứng về các bài đăng độc hại một cách liên tục. Công ty nhấn mạnh rằng, họ sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý kiên quyết để bảo vệ danh tiếng, quyền lợi và sự an toàn cá nhân của IU, buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mà không có sự thỏa hiệp hay khoan hồng.