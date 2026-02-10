Tiến Luật lần đầu làm đạo diễn sân khấu: 'Nếu không thử thách, rất dễ lặp lại chính mình'

SVO - Vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' tại sân khấu kịch Thế giới trẻ, do nghệ sĩ Tiến Luật dàn dựng, vừa công diễn suất đầu tiên đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, với những tiếng cười xen lẫn cảm xúc lắng đọng.

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai trò đạo diễn, Tiến Luật cho biết, ban đầu, không có ý định “lấn sân” nhưng rồi anh ấn tượng với kịch bản rất hay: “Thời điểm đó, sân khấu lại đang kẹt đạo diễn, trong khi kịch Tết rất gấp. Tôi nghĩ, thôi thì liều mình thử sức một lần”.

Việc đảm nhận vị trí đạo diễn giúp Tiến Luật có cơ hội nhìn sân khấu ở một góc độ hoàn toàn khác: “Tôi muốn đặt mình vào vai trò khác để hiểu sâu hơn về sân khấu, chứ không chỉ là một diễn viên đứng trên sàn diễn”.

Ở vị trí mới, khó khăn lớn nhất với Tiến Luật là phải nhìn tổng thể vở diễn, thay vì tập trung vào một nhân vật cụ thể: "Làm diễn viên, tôi chỉ cần diễn đúng cảm xúc nhân vật, đạo diễn kêu làm gì thì mình làm nấy, rồi sáng tạo thêm. Còn bây giờ, tôi phải lo nhịp của vở diễn, không khí sân khấu, năng lượng của từng diễn viên và cả cảm xúc khán giả”.

Khoảnh khắc khiến Tiến Luật nhận ra công việc đạo diễn không hề giống như mình từng nghĩ là khi mọi thứ trên kịch bản đều đúng nhưng lên sân khấu lại cho ra kết quả khác: "Lúc đó, tôi hiểu, đạo diễn không phải là người ra lệnh, mà là người đi tìm cảm xúc thật của diễn viên. Có những lúc phải kiên nhẫn gấp nhiều lần so với tưởng tượng ban đầu”.

Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu kịch, Tiến Luật có nhiều áp lực nhưng chính trải nghiệm này giúp anh thấu hiểu hơn công việc của bà xã Thu Trang: “Nhờ vậy, tôi mới hiểu vì sao có lúc đạo diễn phải khó, phải căng. Ngược lại, Trang cũng rất thông cảm và ủng hộ tôi khi lần đầu đứng ở vị trí này”.

Nói về sự hợp tác của dàn diễn viên, Tiến Luật cho biết, 3anh nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các gương mặt trong vở diễn như Quang Tuấn, Khả Như, Huỳnh Phương, Thuận Nguyễn…: "Mọi người rất ủng hộ, góp ý chân thành. Các diễn viên đều yêu nghề và làm việc nghiêm túc. Tôi chỉ khó tính khi cảm thấy điều đó thật sự tốt cho vở diễn. Nếu có gì chưa tới, tôi góp thẳng nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

Dù vở Sinh nhật triệu đô nhận phản hồi tích cực, là một trong những vở diễn được chờ đón dịp Tết Bính Ngọ, Tiến Luật cho biết, anh chưa vội nghĩ đến việc trở thành đạo diễn chuyên nghiệp.

“Tôi không phải đạo diễn được đào tạo bài bản nên chỉ dám nhận dàn dựng những vở mình thật sự thích, theo sát kịch bản từ đầu. Như với Sinh nhật triệu đô, may mắn là tôi còn có giám đốc nghệ thuật là NSND Trần Ngọc Giàu đứng sau hỗ trợ, chỉ dẫn rất cặn kẽ. Đạo diễn là công việc đòi hỏi nhiều tâm sức, phải thật sự yêu nghề, trăn trở với nghề thì mới thành công được”, nam nghệ sĩ cho biết.