Key (SHINee) xuất hiện sau vụ bê bối 'Dì tiêm chích'

Key của SHINee, người trước đó đã tạm dừng mọi hoạt động vào tháng 12/2025, sau khi thừa nhận đã thực hiện các thủ thuật y tế từ "Dì tiêm chích" gây tranh cãi, sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá vào tháng Năm này, với concert solo năm 2026 của nhóm, 2026 SHINee WORLD VIII : THE INVERT.

Vụ bê bối "Dì tiêm chích" nổi lên vào năm ngoái, khi nữ diễn viên hài Park Na Rae vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý với những người quản lý cũ của cô, những người đã cáo buộc nữ diễn viên hài ngược đãi và vạch trần các dịch vụ y tế bất hợp pháp mà cô đã nhận được từ một người phụ nữ được gọi là "Dì tiêm chích". Hóa ra, "Dì tiêm chích" là một người không có giấy phép hành nghề y tế tại Hàn Quốc. Cả Park Na Rae và Key, cũng như một nghệ sĩ liên quan khác, YouTuber Hatnim, đều khẳng định rằng, "Dì tiêm chích" đã lừa dối họ bằng cách nói dối về bằng cấp của mình. Đặc biệt, Key nhấn mạnh trong thư xin lỗi của mình rằng, "Tôi đã được 'Dì Tiêm chích' khám và điều trị khi tôi không có thời gian đến bệnh viện. Tôi tin chắc rằng, bà ấy là bác sĩ, vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc khám bệnh tại nhà lại có thể trở thành vấn đề".

Hiện tại, sau khoảng 5 tháng, Key đã gần như xác nhận kế hoạch trở lại hoạt động vào năm 2026, với chương trình Verse Live. Nhưng cư dân mạng Hàn Quốc có vẻ phản ứng khá trái chiều, một bên thì ủng hộ, một bên thì cho rằng, nam thần tượng nên dành thời gian để suy ngẫm một cách nghiêm túc: Nhưng Key đâu có làm gì sai trái hay bất hợp pháp... Chính bà cô tiêm chích kia mới là người đang phải đối mặt với cáo buộc; Tôi linh cảm cậu ấy sẽ trở lại vào khoảng thời gian diễn ra concert của SHINee; Thật lòng mà nói, Key chẳng phải là một nạn nhân khác trong vụ việc này sao?; Nếu là concert của SHINee thì cũng không thể tránh khỏi dư luận bàn tán; Việc cậu ấy tiếp tục quảng bá cũng tốt. Nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ chào đón cậu ấy nồng nhiệt trên truyền hình quốc gia nữa; Việc cậu ấy quyết định tham gia các lịch trình của nhóm cũng tốt, nhưng tốt hơn hết là đừng tỏ vẻ ta đây trên truyền hình nữa; Tôi nghĩ việc cậu ấy trở lại sân khấu cho concert của SHINee là ổn. Concert là lời hứa với người hâm mộ. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ lấy lại được hình ảnh cũ của một thần tượng thông minh và dễ gần; Mọi người cần ngừng bênh vực anh ấy như thể anh ấy là nạn nhân. Anh ấy có mối quan hệ thân thiết nhất với cô ấy, dựa trên tất cả bằng chứng trước đây. Anh ấy thực sự không biết sao?; Có lẽ họ nên điều tra anh ấy và xác nhận rằng anh ấy chưa từng làm điều gì bất hợp pháp trước khi anh ấy trở lại?; Tôi không tin dù chỉ một phút rằng anh ấy không biết gì. Anh ấy quen biết cô ấy lâu nhất, và ngay cả Park Na Rae cũng nghi ngờ về "Dì tiêm chích", vậy tại sao anh ấy lại không buồn xác nhận sự thật?; Các thần tượng K-pop nam sẽ luôn có fan nữ bênh vực họ bất kể họ làm gì; Chỉ 5 tháng thôi sao? Thậm chí không thể gọi đó là 'suy ngẫm về quá khứ' khi tất cả chúng ta đều biết anh ấy đã dành thời gian rảnh rỗi để luyện tập cho buổi concert; Anh ấy thậm chí còn không suy ngẫm. Anh ấy chỉ thoải mái luyện tập cho buổi concert trong phòng tập và ở nhà riêng của mình...

Trong khi đó, 2026 SHINee WORLD VIII : THE INVERT sẽ diễn ra từ ngày 29 - 31/5, trong 3 ngày, tại KSPO Dome ở Seoul. Vé sẽ được bán cho các thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức vào ngày 30/3, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc), tiếp theo là bán cho công chúng vào ngày 1/4, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc).