T.O.P đầy 'khiêu khích' cho album đầu tay 'ANOTHER DIMENSION'

ANOTHER DIMENSION có hai ca khúc chủ đề Studio54 và Desperado. Album cũng bao gồm một số tiêu đề gây tranh cãi thể hiện phong cách nghệ thuật độc đáo và khó đoán của ca, nhạc sĩ, chẳng hạn như Self Crucifixion, A Small, Filthy Show Window, Another Dimension Holy Dude !!!!!!!!!!, Stendhal Syndrome, và nhiều hơn nữa. Hợp tác với kỹ sư âm thanh từng đoạt giải Grammy, IRKO, T.O.P tham gia với vai trò nhà sản xuất chính trong cả 11 ca khúc, hoàn thiện một câu chuyện liền mạch xuyên suốt và tạo nên một album giống như tác phẩm nghệ thuật.

Người nghe trên toàn thế giới đang tập trung sự chú ý vào thế giới âm nhạc độc đáo mà anh sẽ hé lộ qua album dài đầu tiên, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 3/4, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), sau khoảng 20 năm kể từ khi ra mắt năm 2006. Album hiện đang mở đặt trước thông qua nhiều nhà bán lẻ âm nhạc trực tuyến.

Trước đó, T.O.P đã bị truy tố vào năm 2016 với tội danh hút cần sa và bị kết án 10 tháng tù giam với án treo 2 năm. Sau đó, anh tuyên bố ý định giải nghệ khỏi ngành giải trí thông qua mạng xã hội cá nhân và rút khỏi Big Bang. Tuy nhiên, anh đã lên kế hoạch trở lại vào tháng 12/2024, với mùa thứ hai của loạt phim gốc Squid Game của Netflix.