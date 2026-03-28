Dàn nghệ sĩ Việt cùng các bạn trẻ phát động cuộc thi sáng tạo video 'Tổ quốc bình yên' năm 2026

SVO - Lễ phát động cuộc thi sáng tạo video 'Tổ quốc bình yên' năm 2026 do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và TP. HCM. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, nghệ sĩ và học sinh, sinh viên tham dự.

Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên nhằm lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Với thông điệp xuyên suốt: “Bình yên không đến từ sự thờ ơ, mà được vun đắp mỗi ngày từ trách nhiệm và niềm tin”, cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là lời kêu gọi hành động đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Mỗi video, mỗi thông tin tích cực được lan tỏa đều là những đóng góp thiết thực cho một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Tham dự chương trình ,có lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa và sắc đẹp đã tạo điểm nhấn cho sự kiện như: Đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Ngô Quang Hải, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Tuấn Lê, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Á hậu Hoa hậu Việt Nam Phạm Ngọc Phương Anh, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á vương Phạm Tuấn Ngọc, Á hậu Đỗ Cẩm Ly…

Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường công an nhân dân, cũng như cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

Sản phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút, với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, motion graphic… Nội dung xoay quanh các chủ đề: Định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo.