Khai mạc Chương trình ‘Học làm chiến sĩ Công an’ năm 2023

SVVN - Sáng ngày 19/7, Thành Đoàn TP. HCM cùng với Công an TP. HCM phối hợp tổ chức Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2023, với sự tham gia của 100 em thiếu nhi thành phố.

Theo đó, chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2023 diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 24/7/2023. Tham gia Chương trình, các bạn thanh thiếu niên được trang bị kiến thức cơ bản về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an TP. HCM nói riêng.

Tiếp nối thành công của các mùa trước, năm 2023, hướng đến kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố (1994 - 2023) và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” quay trở lại,với nhiều nội dung, hoạt động thú vị, hứa hẹn mang lại cho các bạn chiến sĩ nhỏ những bài học, kiến thức, trải nghiệm quý báu, là hành trang bổ ích, kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của các em thiếu nhi.

“Chương trình nhằm trang bị và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho các em, từ đó, giúp thanh thiếu niên hình thành thói quen tốt, biết yêu thương, trân trọng tình cảm tốt đẹp, rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó, hướng cho thanh thiếu niên đến các hoạt động tập thể, xã hội và cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội, sinh hoạt thiếu lành mạnh”, anh Đặng Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. HCM chia sẻ.

Tại lễ xuất quân, đại diện Thành Đoàn TP. HCM cho biết, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố đã xác lập tổ chức 7 chương trình trải nghiệm dành cho các em từ 10 - 15 tuổi tham gia thông qua các "Học kỳ trong Quân đội", "Học kỳ Em là chiến sĩ Công an Nhân dân"..., kéo dài từ tháng 6 - 8/2023.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng được giới thiệu tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” của Thành phố có sự đặc biệt. Đó là các bạn nhỏ là con em của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong các lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là tại tuyến đầu Tổ quốc, vùng biên giới, hải đảo; là thanh thiếu nhi vượt khó học giỏi tại các địa phương, đến năm 2022. Đồng thời, chương trình đã bổ sung thêm đối tượng học viên là các em có người thân mất do đại dịch COVID-19.

Với sự quan tâm của các bậc phụ huynh, sau hơn 14 năm triển khai, các chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, “Học kỳ huấn luyện trong Lực lượng vũ trang”, “Học làm chiến sĩ Công an” của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc với các bạn nhỏ thành phố mỗi dịp Hè về.